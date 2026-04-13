ใบเตย ชี้แจง ฟิล์ม ไม่ได้ช่วยจ่ายค่าเทอมลูก ยันเป็นการสื่อสารผิดพลาด

📆4/13/2026 3:47 PM
📰daradaily
ใบเตย สุธีวัน ออกมาชี้แจงประเด็น ฟิล์ม รัฐภูมิ ไม่ได้ช่วยจ่ายค่าเทอมลูก โดยเป็นการสื่อสารที่ผิดพลาด พร้อมเผยความสัมพันธ์กับ ดีเจแมน และการดูแลลูกสาว

ใบเตย สุธีวัน ชี้แจงถึงประเด็นที่ ฟิล์ม รัฐภูมิ เข้ามามีส่วนช่วยเหลือในการดูแลลูกสาว โดยยืนยันว่า ฟิล์มไม่ได้เป็นผู้จ่ายค่าเทอมแต่อย่างใด แต่เป็นการช่วยเหลือในรูปแบบอื่นตามที่ได้มีการสื่อสารกันไปก่อนหน้านี้ ประเด็นเริ่มต้นมาจาก ฟิล์ม รัฐภูมิ ได้ออกมาเปิดเผยว่าได้ช่วยเหลือ ใบเตย โดยการให้ยืมรถเพื่อนำไปใช้และขายรถของตนเองเพื่อนำเงินมาจ่าย ค่าเทอมลูก สาว ทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่า ฟิล์ม เป็นผู้จ่ายค่าเทอมให้ทั้งหมด ต่อมา ดีเจแมน พัฒนพล สามีของใบเตย ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

โดยระบุว่าตนเองเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการศึกษาของลูกสาวทั้งหมด ล่าสุด ใบเตย ได้ออกมาให้สัมภาษณ์เพื่อชี้แจงถึงประเด็นดังกล่าวอย่างละเอียด ใบเตย เปิดเผยว่า ความจริงแล้ว ฟิล์ม ไม่ได้เข้ามาช่วยในเรื่องค่าเทอมโดยตรงอย่างที่เข้าใจกัน แต่เป็นการช่วยเหลือในเรื่องอื่น ๆ ตามที่ ฟิล์ม ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ คือการให้ยืมรถเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการขายรถเพื่อนำเงินมาใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับลูกสาว “ไม่มีอะไร เพียงแต่ว่ามันเป็นการสื่อสารที่ผิดพลาด ความจริงก็คือพี่ฟิล์มได้เข้ามาช่วยในเรื่องของตามที่แกพูด ถ้าได้ฟังที่แกพูดก็คือไม่ใช่เรื่องค่าเทอมเลย แกก็บอกว่าเอารถมาให้เราใช้ แล้วเราโทร. ไปปรึกษาเขาเรื่องจะขายรถ เพื่อจะเอาค่าขายรถเนี่ยมาช่วยค่าเทอมแค่นั้นเอง ไม่มีอะไรเลย ไม่ใช่ช่วยค่าเทอมลูกใดๆ ทั้งสิ้น” ใบเตยกล่าวเสริมถึงความสัมพันธ์กับ ฟิล์ม ว่าเป็นมิตรภาพที่ยาวนาน และทั้งคู่ต่างก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน “กับทุกสื่อว่ามันคือแบบมิตรภาพที่ยาวนาน ตำนานคู่จิ้นลาดพร้าว 15 ไม่ค่อยได้คุยเรื่องข่าว แต่เรารู้สึกว่าต่างคนต่างใช้ชีวิตกันแล้ว มันคนละเรื่อง คนละส่วนแล้ว แล้วเราก็รู้สึกว่าทั้งสองคน ณ วันนี้ก็เป็นคนดีๆ ในชีวิตเตยที่น่ารักเสมอ แล้วก็ตลอดไป” ในส่วนของการดูแลลูกสาว ใบเตย กล่าวว่า ได้มีการแบ่งหน้าที่กับ ดีเจแมน อย่างชัดเจน โดยเน้นย้ำว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของครอบครัว “แต่เรียกว่าได้แบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจนค่ะ แล้วก็ไม่มีอะไรที่ขาดตกบกพร่องกับลูกเลย เรายังเป็นแฟมิลี่ เป็นพ่อเป็นแม่ที่ดี” ใบเตย ยังได้กล่าวถึงความตั้งใจที่จะมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกสาว โดยสนับสนุนให้ลูกได้ทำกิจกรรมต่างๆ ที่สนใจ “ตอนนี้เตยก็ทำงานหาเงิน อันไหนที่ส่งเสริมให้ลูกได้ กิจกรรมต่างๆ ก็จะเต็มที่กับเขา แล้วก็อยากให้อนาคตเขาสวยงาม เก็บเงินได้เยอะๆ เขาอยากไปไหนเราก็จะพาเขาไปทุกที่ เขามีความสุขอยากไปเล่นอยู่ตรงไหนอยากไปเรียนกับเพื่อนที่ไหน อยากเรียนเต้น เรียนร้อง เรียนดนตรี แต่ละช่วงอายุ เราก็ส่งเสริมเขาทุกอย่าง” ใบเตยกล่าวเพิ่มเติมถึงการดูแลลูกสาวว่า “ตอนนี้ลูกก็อยู่กับเราเป็นหลัก แล้วถ้าวันไหนพี่เตยทำงานเยอะ พี่แมนก็จะมารับไป คือหลักๆ อยู่บ้านเราอยู่แล้ว พี่แมนเขาก็จะมีหน้าที่มารับมาส่งตามหน้าที่กัน” นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมครอบครัวเพื่อสร้างความผูกพันให้กับลูกสาว “จริงๆ มันก็จะมีแฟมิลี่เดย์ หรือแฟมิลี่ month หรือว่าแฟมิลี่ทริป ให้เขารู้สึกว่าสุดท้ายแล้วไม่ว่าจะเป็นแบบไหน เขายังมีคุณพ่อคุณแม่ ปู่ย่าตายายอยู่เคียงข้างเขาเสมอ” ใบเตทยังกล่าวถึงความรู้สึกของลูกสาวที่มีต่อความสัมพันธ์ของพ่อแม่ว่า “กับลูกจริงๆ เราไม่ต้องบอกอะไรเขาเลย เพราะว่าในความเป็นเวทมนต์ เตยว่าเขาค่อนข้างรู้เรื่อง แล้วเขาได้รับความรักจากทุกอย่างรอบตัว ณ วันนี้สิ่งที่เขามีความสุขที่สุดก็คือของเล่น เขาก็เลยเอ็นจอยกับชีวิตเขา พ่อไปไหนไปด้วย แม่ไปไหนไปด้วย ยายไปไหนไปด้วย

