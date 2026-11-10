ใบปอ ธิติยา รับบทอุ้ยใน 'คุณยายวรนาฏ' ภาพยนตร์สยองขวัญ GDH ปี 2026
ใบปอ ธิติยา จิระพรศิลป์ เปิดใจรับบทท้าทายในภาพยนตร์สยองขวัญฟอร์มยักษ์ 'คุณยายวรนาฏ' (INHERIT) ของ GDH และ TOFU FILMS ที่กำลังจะเข้าฉายในปี 2026 พร้อมทีมนักแสดงมากฝีมือ
นักแสดงสาวชื่อดัง " ใบปอ ธิติยา จิระพรศิลป์" กำลังเตรียมตัวสำหรับบทบาทที่ยากและท้าทายที่สุดในชีวิตการแสดง ผ่านภาพยนตร์สยองขวัญฟอร์มยักษ์เรื่องใหม่ชื่อ " คุณยายวรนาฏ" (INHERIT) ซึ่งเป็นการร่วมมือกันระหว่างสตูดิโอชั้นนำอย่าง GDH และ TOFU FILMS โดยภาพยนตร์เรื่องนี้กำหนดวางจำหน่ายในปี 2026
รายละเอียดตัวละครอุ้ยกับความท้าทายทางการแสดง
บทบาทของ "อุ้ย" คือหลานสาวคนโปรดของคุณยาย วรนาฏ ผู้ถูกเลือกให้กลายเป็นศูนย์กลางของชะตากรรมอันน่าสะพรึงกลัว รวมถึงพิธีกรรมคายตะขาบที่เป็นตำนานเล่าขาน ใบปออธิบายว่าคาแรกเตอร์ของอุ้ยเป็นเด็กที่เงียบขรึม มีความซับซ้อนภายในจิตใจ เป็นเด็กเนิร์ดที่ชอบใส่แว่น眼镜 และเคยใช้ชีวิตอย่างสงบสุขกับครอบครัวก่อนที่คุณยายวรนาฏจะปรากฏตัวพร้อมเรื่องราวแปลกประหลาดAlso read'นายกเฮง' แจงแล้ว เคลียร์ดราม่า แจก Gemini Enterprise ฟรี 50,000 สิทธิ์
ฉากเวิร์กช็อปครั้งแรกที่ทำงานร่วมกับ "ใหม่ ดาวิกา" ถือว่าเป็นซีนอารมณ์ที่โหดร้ายและกดดันมาก แต่หลังจากได้ลงมือปฏิบัติจริงร่วมกัน บรรยากาศความเกร็งก็ค่อยๆ หายไป ทำให้ทั้งสองคนสนิทสนมกันมากขึ้น ในมุมมองของอุ้ย คุณยายเปรียบเสมือนไอดอลที่มีความสวยสง่า มีสไตล์แฟชั่นนิสต้า แม้อายุ 85 ปีแล้วแต่ยังคงแต่งตัวเปรี้ยวจัดและมีความวัยรุ่นสูง
ทีมนักแสดงมากฝีมือและการร่วมงานกับผู้กำกับ
ภาพยนตร์เรื่องนี้ยังมีการประชันบทบาทกับนักแสดงระดับแถวหน้าของประเทศ ได้แก่ "นก สินจัย", "จุ๋ย วรัทยา", "ตฤณ เศรษฐโชค", "เผือก พงศธร", "มาร์ค ภาคิน" และ "ไทย ชญานนท์" ภายใต้การกำกับและโปรดิวซ์โดย "โต้ง บรรจง" (บรรจง ป้อมปะ) ร่วมกับ "ตั้ม วีรชัย" การทำงานกับ "พี่นก สินจัย" ทำให้ใบปอรู้สึกปลื้มปีติที่ได้เล่นเป็นแม่ลูกกันในเรื่อง โดยพี่นกคอยดูแลอุ้ยอย่างใกล้ชิดเป็นพิเศษ
ในวันแรกที่เวิร์กช็อปด้วยกันกับพี่นก เป็นการปูพื้นฐานความสัมพันธ์แบบแม่ลูกตั้งแต่สมัยอุ้ยยังเด็ก ใบปอรู้สึกได้ถึงความเป็นแม่แท้ๆ จากพี่นก ส่วนการทำงานกับ "พี่โต้ง" ผู้กำกับนั้น ใบปอเปรียบเสมือนคุณพ่อที่ตัดสายสะดือสู่วงการหนัง เพราะพี่โต้งเป็นคนทำงานละเอียด มีวิชันชัดเจน ถือเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้ร่วมงานกับทีมงานที่ใส่ใจทุกรายละเอียด
จุดเด่นภาพลักษณ์ใหม่และความคาดหวังของผู้สร้าง
หนึ่งในซีนที่โดดเด่นคือสระว่ายน้ำ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเท่และความแซ่บของคุณยาย รวมถึงรอยสักรูปตะขาบที่สื่อถึงความทันสมัยและเสน่ห์ดึงดูดของตัวละคร ทำให้ผู้ชมรู้สึกถึงความแปลกใหม่ในชีวิตของอุ้ย ทุกครั้งที่เข้าฉากกับพี่ใหม่ ดาวิกา ใบปอประทับใจในความทรงพลังของการแสดงที่ส่งผลต่ออารมณ์ของฉากอย่างมาก
ใบปอกล่าวทิ้งท้ายว่าตลอดกระบวนการผลิต ภาพยนตร์เรื่องนี้ถือเป็นงานคราฟต์ที่ยิ่งใหญ่ ทีมงานทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังใส่ความคิดสร้างสรรค์และความละเอียดรอบคอบลงไปทุกขั้นตอน "คุณยายวรนาฏ" เวอร์ชันใหม่นี้ถูกตีความใหม่ด้วยความเฟรชและความเซอร์ไพรส์ เพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้สัมผัสประสบการณ์นี้ในปี 2026
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