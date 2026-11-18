ในหลวง-พระราชินี เสด็จทรงทอดพระเนตรคอนเสิร์ต 'อะ รอยัล เรเควียม' ถวายอาลัยสองพระองค์ใหญ่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จทรงเป็นประธานแสดงดนตรี 'อะ รอยัล เรเควียม' ที่อาสนวิหารอัสสัมชัญ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง ไปทรงเป็นองค์ประธานและทอดพระเนตรการแสดงดนตรีศักดิ์สิทธิ์ในพิธี " อะ รอยัล เรเควียม : มิวสิก อิน เมมโมรี แอนด์ เพรเยอส์" (A Royal Requiem : Music in Memory and Prayers) รอบปฐมทัศน์ ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2569 เวลา 18.17 น.
พระราชพิธีถวายเป็นพระราชกุศลแด่สองพระองค์ใหญ่
การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อถวายความอาลัย น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง รวมถึงเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมีการจัดการแสดงผ่านบทเพลงศักดิ์สิทธิ์จากคีตกวีเอกของโลก เพื่อใช้ดนตรีเป็นสื่อหลอมรวมจิตใจของผู้คนให้เป็นหนึ่งเดียวกันAlso readโกงสอบ AI ในเกาหลีใต้สั่นคลอนความเชื่อมั่นการศึกษา ชี้แจงการใช้กล้องจิ๋วและเอไอช่วยทำข้อสอบ
พระราชกรณียกิจและรับเสด็จพระอาสนวิหาร
เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงอาสนวิหารอัสสัมชัญ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ได้พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้บุคคลสำคัญเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ ประกอบด้วยอาร์ชบิชอปปีเตอร์ ไบรอัน เวลส์ เอกอัครสมณทูตนครรัฐวาติกันประจำประเทศไทย อาร์ชบิชอปฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ ประธานสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย นายสมศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล ที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดงาน ฯ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล บาทหลวงอดิศักดิ์ สมแสงสรวง เจ้าอาวาสอาสนวิหารอัสสัมชัญ และภราดาเดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ พร้อมทั้งคณะกรรมการจัดงานฯ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
ต่อมา ได้พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายพรเทพ พรประภา และนายชาติศิริ โสภณพนิช ที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดงาน ฯ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูจิบัตรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี จากนั้น นายสมศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล ได้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
พระราชรับสมณสาส์นจากพระสันตะปาปา
หลังจากพิธีการเบื้องต้น เอกอัครสมณทูตนครรัฐวาติกันประจำประเทศไทยได้กราบบังคมทูลและอ่านสมณสาส์นจากสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่ 14 เพื่อแสดงความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสมณสาส์นดังกล่าวแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
随后 คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ประธานคณะกรรมการจัดงาน ฯ ได้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์การจัดการแสดงดนตรีศักดิ์สิทธิ์ "อะ รอยัล เรเควียม : มิวสิก อิน เมมโมรี แอนด์ เพรเยอส์" อย่างละเอียด เพื่อให้ทราบถึงแนวทางการดำเนินงานและการคัดเลือกบทเพลงที่เหมาะสมกับวาระสำคัญนี้
การแสดงดนตรีศักดิ์สิทธิ์และบทเพลงจากคีตกวีเอก
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงทอดพระเนตรการแสดงดนตรีศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งมีการขับร้องบทเพลงศักดิ์สิทธิ์จากคีตกวีเอกของโลก เช่น โวล์ฟกัง อะมาเดอุส โมซาร์ท จูเซปเป แวร์ดี กาเบรียล ฟอเร่ กุสทัฟ มาเลอร์ และเฮนรี เพอร์เซลล์ โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการภาวนา การรำลึกถึงผู้ล่วงลับ และการมอบความหวังอันเป็นนิรันดร์
การบรรเลงนี้ร่วมโดยวงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย คณะนักร้องประสานเสียงแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล และคณะนักร้องประสานเสียงคริสตชนไทย ซึ่งพร้อมใจกันบรรเลงและขับร้องด้วยความจงรักภักดี เพื่อใช้ดนตรีอันเป็นภาษาสากลหลอมรวมจิตใจของผู้คนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และความเชื่อ ให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข เมื่อจบการแสดง ทรงพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้แทนนักร้อง ผู้แทนวงดุริยางค์ ผู้อำนวยเพลง และผู้แทนคณะนักร้องประสานเสียง เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานช่อดอกไม้ แล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับ
Get an alert when there is news on EntertainmentFollow Entertainment