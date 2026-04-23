ในหลวงทรงพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ นพ.ปราเสริฐ พร้อมเรื่องราวความทรงจำและสุขของหลายครอบครัว

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ นพ.ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ พร้อมเรื่องราวความทรงจำของครอบครัวต่างๆ ทั้งความสุข ความภาคภูมิใจ และความอาลัยที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่ง โดย พระราชทานน้ำหลวง อาบศพแก่ นพ.
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ณ ศาลากลางน้ำ วัดเทพศิรินทร์ การกระทำอันแสดงความเมตตาปรานีนี้สร้างความซาบซึ้งใจอย่างล้นพ้นแก่ครอบครัวและผู้ที่เคารพรักต่อท่านผู้เสียชีวิต ซึ่งเป็นที่ประจักษ์ถึงความสำคัญของบุคลากรทางการแพทย์ที่มีต่อประเทศชาติและประชาชน พิธีสวดพระอภิธรรมจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-28 เมษายน เวลา 18:30 น.
โดยครอบครัวได้งดรับพวงหรีด และขอความกรุณาจากผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินสมทบทุนให้กับมูลนิธิเวชดุสิตฯ ผ่านบัญชีธนาคาร TTB หมายเลข 2142058821 และบัญชีธนาคารกสิกรไทย หมายเลข 008 8 81502 5 แทนการส่งพวงหรีด เพื่อเป็นการต่อยอดเจตนารมณ์ในการช่วยเหลือผู้ป่วยและพัฒนาวงการแพทย์ต่อไป เรื่องราวความทรงจำและช่วงเวลาอันน่าประทับใจของผู้ที่สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักยังคงดำเนินต่อไป ม.
ร. ว.
ลักษมีฉัตร ฉัตรชัย วรวรรณ ได้เล่าถึงประสบการณ์ที่น่ารักเมื่อไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาล ซึ่งพบว่ามีแพทย์หนุ่มหน้าตาดีคอยดูแล และเมื่อถูกถามว่าจะให้เรียกอย่างไร คุณหญิงก็ตอบอย่างอารมณ์ดีว่าเรียก ป้า น้า พี่หญิง ก็ได้หมด แต่อย่าเรียกยายเลย น้องธัชช ลูกชายวัยสิบขวบของ ชลิตา เฟื่องอารมย์ กำลังฝึกเล่นเปียโนเพลงประกอบภาพยนตร์ที่คุณแม่เคยแสดง และได้ถามถึงบทบาทของคุณแม่ในภาพยนตร์ เมื่อทราบว่าคุณแม่เคยเป็นนางเอก ลูกชายก็แสดงความรู้สึกน้อยใจว่าเมื่อไหร่ตัวเองจะได้มีบทพูดบ้าง เนื่องจากในการแสดงละครของโรงเรียนตนเองได้รับบทเป็นเพียงทะเลที่คอยส่งลูกสาว อาราเล่ ไปยังสนามบินสุวรรณภูมิ เพื่อเดินทางไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งเป็นการเดินทางไปต่างประเทศครั้งแรกที่ลูกสาวต้องจากพ่อแม่ไปโดยลำพัง แม้ว่าลูกสาวจะไม่มีอาการใดๆ แต่พ่อแม่ของเธอ ถกลเกียรติ–นรากรรณ โกศลกุล กลับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ ความสุขของครอบครัวยังคงดำเนินต่อไป สุริยาภา บุนนาค ดีใจเป็นอย่างยิ่งเมื่อลูกชายคนเดียว สุรีย์ประพัทธ์ บุนนาค ได้บรรลุเป้าหมายในการบวชเรียนและแต่งงาน และล่าสุดความภาคภูมิใจของแม่หนู–สุริยาภา ก็เพิ่มขึ้นอีกเมื่อลูกชายได้บรรจุเป็นนักบินรุ่นที่ 2 ของสายการบิน Pattaya Airways ซึ่งให้บริการเที่ยวบินระหว่างกรุงเทพฯ พัทยา ย่างกุ้ง ฮานอย โฮจิมินห์ และกัวลาลัมเปอร์ โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดยาวสงกรานต์ นอกจากนี้ คุณนายเศรษฐินี ณัฏฐกา เพ็ญชาติ ก็ได้ใช้สิทธิ์ในการรับชมภาพยนตร์ฟรีสำหรับผู้สูงอายุที่เครือโรงหนังเมเจอร์ โดยเลือกชมภาพยนตร์เรื่อง “โกฮัง” ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแม้แต่ผู้ที่มีฐานะร่ำรวยก็ยังชื่นชอบสิทธิประโยชน์ที่มอบให้ฟรี และเรื่องราวเหล่านี้ถูกนำเสนอผ่านคอลัมน์ 'โสมชบาจ๊ะจ๋า' ซึ่งเป็นที่ติดตามของผู้อ่านจำนวนมา
