ในหลวงพระราชทานพระราชดำรัสแก่ ครม.ชุดใหม่ เน้นย้ำบริหารประเทศเพื่อความสุขของปวงชน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัสแก่คณะรัฐมนตรีชุดใหม่ นำโดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล เน้นย้ำการบริหารประเทศเพื่อความสุขของประชาชน พร้อมกำชับ ครม.ทำงานหนักตั้งแต่เริ่มต้น
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้คณะรัฐมนตรี ( ครม.
) ชุดใหม่ นำโดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2569 ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ในโอกาสนี้ ทรงมีพระราชดำรัสเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่บริหารราชการแผ่นดิน พระราชทานพรให้คณะรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสำเร็จและมีความสุขความเจริญ โดยทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการบริหารประเทศชาติให้ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี ประชาธิปไตยงอกงามในวิถีทางที่ถูกต้อง ประเทศชาติมั่นคง และพัฒนาก้าวหน้าอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ทรงให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ของประชาชนเป็นอันดับแรก ซึ่งสะท้อนถึงพระราชปณิธานในการดูแลทุกข์สุขของปวงชนชาวไทยอย่างต่อเนื่อง\ภายหลังการเข้าเฝ้าฯ นายอนุทินได้นำคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ประชุม ครม.นัดพิเศษทันที ณ ทำเนียบรัฐบาล โดยมีวาระสำคัญคือการพิจารณาร่างแถลงนโยบายของรัฐบาล นายอนุทินได้เน้นย้ำถึงความพร้อมของคณะรัฐมนตรีในการปฏิบัติหน้าที่ และกำชับให้ทุกคนทำงานอย่างเต็มที่ตั้งแต่เริ่มต้น ไม่มีช่วงเวลาฮันนีมูน เนื่องจากประเทศกำลังเผชิญกับสถานการณ์ที่ท้าทาย ทั้งวิกฤติความขัดแย้งในระดับโลก และปัญหาภายในประเทศ นายอนุทินกล่าวว่า ครม.ชุดนี้เป็นหนึ่งเดียว ไม่มีพรรคร่วมรัฐบาล ซึ่งถือเป็นคณะรัฐมนตรีของประชาชนคนไทยทุกคน การทำงานจึงต้องมีความรัก ความสามัคคี และความเข้าใจซึ่งกันและกัน เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ และนำพาประเทศชาติก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง นอกจากนี้ นายอนุทินยังได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการประชุม ครม. โดยขอให้ทุกคนให้ความสำคัญ และพร้อมที่จะหารือกับรัฐมนตรีทุกคนหากมีปัญหาหรือข้อสงสัยในการทำงาน\การประชุม ครม.นัดพิเศษครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของรัฐบาลชุดใหม่ในการขับเคลื่อนประเทศชาติให้ก้าวหน้าไปในทิศทางที่ดีขึ้น ภายใต้พระบารมีปกเกล้าฯ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และความร่วมมือร่วมใจของคณะรัฐมนตรีทุกคน รวมถึงการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับความท้าทายต่างๆ ที่รออยู่ข้างหน้า รวมถึงการทำงานอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และคำนึงถึงประโยชน์สุขของประชาชนเป็นสำคัญ นอกจากนี้ ในแวดวงการเมืองยังมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจ พรรคภูมิใจไทยได้จัดกิจกรรมทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 17 ปี และก้าวเข้าสู่ปีที่ 18 ของพรรค ขณะที่พรรคประชาธิปัตย์เตรียมฉลองครบรอบ 8 ทศวรรษ และมีแผนที่จะฟื้นฟูสถาบันทางการเมืองเพื่อพัฒนาศักยภาพของพรรคในอนาค
