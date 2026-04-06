ในหลวงพระราชทานพระบรมราโชวาทแก่ ครม.ใหม่ ขอให้ยึดมั่นผลประโยชน์ ปชช. ชาติ และประชาธิปไตย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณตน พร้อมพระราชทานพระบรมราโชวาทเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ บริหารประเทศ โดยเน้นย้ำถึงการยึดมั่นในผลประโยชน์ของประชาชน ชาติ และระบอบประชาธิปไตย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นาย อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี นำคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ จำนวน 35 คน เข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณ ตนก่อนเข้ารับหน้าที่ ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง การนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชดำรัสอันทรงคุณค่าแก่คณะรัฐมนตรี เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่บริหารประเทศ โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการยึดมั่นในผลประโยชน์ของ ประชาชน ชาติ
และระบอบประชาธิปไตยเป็นสำคัญ\พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัสแสดงความยินดีที่ได้มีโอกาสพบปะคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ ในโอกาสที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งและได้มาถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อปฏิบัติหน้าที่บริหารประเทศต่อไป พระองค์ทรงเน้นย้ำถึงภาระหน้าที่อันสำคัญยิ่งของคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ความเจริญเติบโตของระบอบประชาธิปไตย และความมั่นคงของประเทศชาติ พระองค์ทรงชี้แนะว่า การปฏิบัติหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีนั้น จะต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ทั้งสามส่วนนี้เป็นสำคัญ ได้แก่ ผลประโยชน์ของประชาชนที่จะต้องได้รับความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผลประโยชน์ของระบอบประชาธิปไตยที่จะต้องเจริญงอกงามในวิถีทางที่ถูกต้อง และผลประโยชน์ของประเทศชาติที่จะต้องมีความมั่นคงเป็นปึกแผ่นและมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน หากคณะรัฐมนตรียึดมั่นในแนวทางดังกล่าว ก็จะสามารถรักษาคำปฏิญาณที่ได้ให้ไว้ และนำพาประเทศชาติให้ก้าวพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆ ไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองได้อย่างแท้จริง พระองค์ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ อวยพรให้คณะรัฐมนตรีทุกท่านประสบความสำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่ และมีความสุขความเจริญโดยทั่วกัน ซึ่งถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าฯ แก่คณะรัฐมนตรีและปวงชนชาวไทย\การพระราชทานพระบรมราโชวาทในครั้งนี้ ถือเป็นแนวทางสำคัญในการดำเนินงานของรัฐบาลชุดใหม่ ในการขับเคลื่อนประเทศชาติให้ก้าวหน้าไปในทิศทางที่ถูกต้องและมั่นคง พระราชดำรัสดังกล่าวได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการทำงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเป็นอันดับแรก การส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยให้เข้มแข็ง และการสร้างความมั่นคงให้กับประเทศชาติในระยะยาว ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการบริหารประเทศให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน รัฐบาลชุดใหม่ภายใต้การนำของนายอนุทิน ชาญวีรกูล จะต้องนำแนวทางตามพระราชดำรัสไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน และนำพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ การที่คณะรัฐมนตรีได้เข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณตนต่อพระพักตร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ยังเป็นการแสดงออกถึงความเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยอย่างเต็มกำลังความสามาร
