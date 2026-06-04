โฮมคาเฟ่สุดโคซี่ที่ย่านบางจาก

คาเฟ่ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวและความอบอุ่นของบ้านไม้เก่าแก่อายุกว่า 65 ปี ที่รีโนเวตใหม่กลายเป็นโฮมคาเฟ่สุดโคซี่
ถัดมาที่ ย่านบางจาก กับคาเฟ่ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวและความอบอุ่นของบ้านไม้เก่าแก่อายุกว่า 65 ปี ที่รีโนเวตใหม่กลายเป็น โฮมคาเฟ่ สุดโคซี่ ภายนอกโอบล้อมด้วยสวนสีเขียวขจีให้ความรู้สึกเหมือนได้กลับมาพักผ่อนที่บ้านสวนของคุณตาคุณยาย ซึ่งนอกจากบรรยากาศจะชวนผ่อนคลายแล้ว ที่นี่ยังมีเมนูอาหาร เครื่องดื่ม และขนมให้เลือกแบบครบจบในที่เดียว ส่วนใครที่อยากเติมความสดชื่นระหว่างวัน แนะนำให้ลองสั่ง 'กาแฟมะปี๊ดโซดา' สดชื่นดื่มง่ายและช่วยปลุกความกระปรี้กระเปร่าได้เป็นอย่างดี และเป็นร้านที่ Pet-Friendly ด้วย ซึ่งสามารถพาน้องๆ สัตว์เลี้ยงมาเดินเล่น นั่งชิล และใช้เวลาร่วมกันได้ขยับออกมาชานเมืองฝั่งคลองสามวากันบ้าง แค่ชื่อร้านก็บ่งบอกถึงคอนเซปต์ได้อย่างชัดเจน ที่นี่พร้อมให้ทุกคนมานั่งทิ้งตัวในบรรยากาศสบายๆ ใต้ร่มไม้ใหญ่ เหมือนอยู่สวนหลังบ้าน ตัวร้านมีความโฮมมี่และเปิดรับลมธรรมชาติได้อย่างเต็มที่ เหมาะกับการมานั่งสูดอากาศบริสุทธิ์ให้เต็มปอด แต่เห็นอย่างนี้ที่นี่ก็เด่นด้วย เมนูอาหารอิตาเลียนโฮมเมด จัดเต็ม ทั้งพิซซ่าเตาถ่านแป้งบางกรอบ พาสต้ารสชาติเข้มข้น ส่วนเครื่องดื่มก็น่าสนใจไม่แพ้กันอย่าง กาแฟแบบ Specialty ที่ร้านคั่วเอง นอกจากนี้ ที่นี่ยังเปิดเป็น Pet-Friendly อีกด้วย เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคาเฟ่ที่ตอบโจทย์ทั้งสายกิน สายชิล และคนรักสัตว์เลี้ยงในที่เดียว และสามารถพาน้องๆ สัตว์เลี้ยงมาเดินเล่น นั่งชิล และใช้เวลาร่วมกันได้ นอกจากนี้ยังมีเมนูอาหาร เครื่องดื่ม และขนมให้เลือกแบบครบจบในที่เดียว ส่วนใครที่อยากเติมความสดชื่นระหว่างวัน แนะนำให้ลองสั่ง 'กาแฟมะปี๊ดโซดา' สดชื่นดื่มง่ายและช่วยปลุกความกระปรี้กระเปร่าได้เป็นอย่างดี และเป็นร้านที่ Pet-Friendly ด้วย ซึ่งสามารถพาน้องๆ สัตว์เลี้ยงมาเดินเล่น นั่งชิล และใช้เวลาร่วมกันได้ขยับออกมาชานเมืองฝั่งคลองสามวากันบ้า.
ถัดมาที่ย่านบางจากกับคาเฟ่ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวและความอบอุ่นของบ้านไม้เก่าแก่อายุกว่า 65 ปี ที่รีโนเวตใหม่กลายเป็นโฮมคาเฟ่สุดโคซี่ ภายนอกโอบล้อมด้วยสวนสีเขียวขจีให้ความรู้สึกเหมือนได้กลับมาพักผ่อนที่บ้านสวนของคุณตาคุณยาย ซึ่งนอกจากบรรยากาศจะชวนผ่อนคลายแล้ว ที่นี่ยังมีเมนูอาหาร เครื่องดื่ม และขนมให้เลือกแบบครบจบในที่เดียว ส่วนใครที่อยากเติมความสดชื่นระหว่างวัน แนะนำให้ลองสั่ง 'กาแฟมะปี๊ดโซดา' สดชื่นดื่มง่ายและช่วยปลุกความกระปรี้กระเปร่าได้เป็นอย่างดี และเป็นร้านที่ Pet-Friendly ด้วย ซึ่งสามารถพาน้องๆ สัตว์เลี้ยงมาเดินเล่น นั่งชิล และใช้เวลาร่วมกันได้ขยับออกมาชานเมืองฝั่งคลองสามวากันบ้าง แค่ชื่อร้านก็บ่งบอกถึงคอนเซปต์ได้อย่างชัดเจน ที่นี่พร้อมให้ทุกคนมานั่งทิ้งตัวในบรรยากาศสบายๆ ใต้ร่มไม้ใหญ่ เหมือนอยู่สวนหลังบ้าน ตัวร้านมีความโฮมมี่และเปิดรับลมธรรมชาติได้อย่างเต็มที่ เหมาะกับการมานั่งสูดอากาศบริสุทธิ์ให้เต็มปอด แต่เห็นอย่างนี้ที่นี่ก็เด่นด้วยเมนูอาหารอิตาเลียนโฮมเมดจัดเต็ม ทั้งพิซซ่าเตาถ่านแป้งบางกรอบ พาสต้ารสชาติเข้มข้น ส่วนเครื่องดื่มก็น่าสนใจไม่แพ้กันอย่าง กาแฟแบบ Specialty ที่ร้านคั่วเอง นอกจากนี้ ที่นี่ยังเปิดเป็น Pet-Friendly อีกด้วย เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคาเฟ่ที่ตอบโจทย์ทั้งสายกิน สายชิล และคนรักสัตว์เลี้ยงในที่เดียว และสามารถพาน้องๆ สัตว์เลี้ยงมาเดินเล่น นั่งชิล และใช้เวลาร่วมกันได้ นอกจากนี้ยังมีเมนูอาหาร เครื่องดื่ม และขนมให้เลือกแบบครบจบในที่เดียว ส่วนใครที่อยากเติมความสดชื่นระหว่างวัน แนะนำให้ลองสั่ง 'กาแฟมะปี๊ดโซดา' สดชื่นดื่มง่ายและช่วยปลุกความกระปรี้กระเปร่าได้เป็นอย่างดี และเป็นร้านที่ Pet-Friendly ด้วย ซึ่งสามารถพาน้องๆ สัตว์เลี้ยงมาเดินเล่น นั่งชิล และใช้เวลาร่วมกันได้ขยับออกมาชานเมืองฝั่งคลองสามวากันบ้า
โฮมคาเฟ่ ย่านบางจาก คาเฟ่สุดโคซี่ เมนูอาหารอิตาเลียนโฮมเมด กาแฟแบบspecialty Pet-Friendly
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