โอโวโน่ ปิดอินสตาแกรม หลังเดอมิเกลเสียชีวิตจากอุบัติเหตุฟุตบอล
ฆเฆส โอโวโนะ นายประตูเอฟซี อันดอร์รา ปิดบัญชีส่วนตัวทันที หลัง เฆสัส เด มิเกล กองหน้าซีดี เตเนริเฟ เสียชีวิตจากอาการหัวใจหยุดเต้นหลังปะทะกับเขาในเกมเซกุนด้า ดิวิเซง สเปน
โศกนาฏกรรมลูกหนังในวงการกีฬาประเทศสเปนเกิดขึ้นเมื่อ เฆสัส เด มิเกล กองหน้าวัย 30 ปี ของสโมสร ซีดี เตเนริเฟ เสียชีวิตลงเนื่องจากภาวะหัวใจหยุดเต้นทันทีหลังประสบอุบัติเหตุการปะทะกันอย่างรุนแรงบนสนามกีฬา
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในเกมการแข่งขัน เซกุนด้า ดิวิเซง ของสเปน เมื่อวันที่ผ่านพ้นมา โดย เด มิเกล ได้ปะทะกับ ฆเฆส โอโวโนะ ผู้รักษาประตูของทีม เอฟซี อันดอร์รา อย่างจังส่งผลให้เกิดบาดแผลและอาการบาดเจ็บสาหัสนำไปสู่การเสียชีวิตในที่สุดAlso readดวงชะตาประจำวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2569
ปฏิกิริยาต่อสื่อสังคมออนไลน์ของโอโวโนะ
ทันทีที่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการเสียชีวิตของ เด มิเกล สื่อต่างประเทศหลายสำนักรายงานว่าเกิดกระแสคัดค้านอย่างรุนแรงต่อตัวผู้รักษาประตูอย่าง ฆเฆส โอโวโนะ บัญชี อินสตาแกรม ส่วนตัวของเขาซึ่งมีผู้ติดตามมากถึง 30,000 คน ถูกโจมตีด้วยข้อความแสดงความไม่พอใจจากแฟนบอลและผู้ใช้โซเชียลมีเดียจำนวนมาก
ส่วนใหญ่ในบรรดาผู้ที่เข้ามากล่าวหาระบุว่าจังหวะการออกมาสกัดบอลของ โอโวโนะ ที่เกิดขึ้นอยู่นอกเขตโทษ เป็นการกระทำที่รุนแรงเกินเหตุและขาดความระมัดระวังอย่างสูงในจังหวะการเล่นลูกที่ส่งผลให้ชีวิตของนักฟุตบอลรายนี้ต้องสูญเสียไป
การตัดสินใจระงับบัญชีส่วนตัวของโอโวโนะ
เพื่อหลีกเลี่ยงกระแสการโจมตีที่ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง นายประตูทีมชาติอิเควทอเรียลกินี วัย 25 ปี รายนี้ ได้ตัดสินใจปิดและระงับการใช้งาน บัญชี อินสตาแกรม ส่วนตัวลงทันทีเพื่อป้องกันตนเองจากการถูกประณามจากสาธารณะ
การปิดบัญชีดังกล่าวถือเป็นมาตรการเบื้องต้นในการหยุดยั้งการรับฟังความคิดเห็นเชิงลบและการคุกคามทางออนไลน์ที่อาจส่งผลกระทบรุนแรงต่อสภาพจิตใจของเขาในช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดนี้
ขั้นตอนการสอบสวนและบทลงโทษทางวินัย
ด้าน สำนักงานตำรวจแห่งชาติสเปน ได้เข้าดำเนินการเปิดการสืบสวนคดีตามขั้นตอนทางกฎหมายในข้อหาฆาตกรรมโดยไม่เจตนา หรือกระทำโดยประมาท致死 เนื่องจากเป็นการเสียชีวิตที่เกิดจากอุบัติเหตุบนสนามแข่งขัน
ในขณะเดียวกัน สหพันธ์ฟุตบอลสเปน เตรียมพิจารณาบทลงโทษทางวินัยต่อ โอโวโนะ ในข้อหาใช้พฤติกรรมรุนแรงเกินเหตุภายในสนาม โดยเกณฑ์การพิจารณาอาจนำไปสู่คำสั่งแบนห้ามลงสนามเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 4 ถึง 12 นัดเป็นอย่างน้อย
สถานะสุขภาพจิตและความรับผิดชอบต่อไป
รายงานเพิ่มเติมระบุถึงสภาพปัจจุบันว่า จิตใจของ โอโวโนะ อยู่ในช่วงอาการช็อกและเสียใจอย่างรุนแรงต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเพื่อนร่วมวงการฟุตบอล ซึ่งนับเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องรวมถึงแฟนบอลทั่วโลกยังคงจับตามองกระบวนการทางกฎหมายและวินัยกีฬาที่จะเกิดขึ้นต่อไปเพื่อดูว่าแนวทางใดจะเหมาะสมที่สุดในการจัดการกับโศกนาฏกรรมครั้งนี้
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