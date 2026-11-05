โออาร์ ชี้ไตรมาส 3/69 กำไรสุทธิทะลุ 5,138 ล้านบาท โตกว่า 100%
โออาร์ แถลงผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 69 กำไรสุทธิพุ่งกว่า 100% เป็น 5,138 ล้านบาท รับอานิสงส์ธุรกิจ Mobility และ Global ปรับตัวดีขึ้น ขณะที่ 9 เดือนแรกกำไรลดลง
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR ประกาศรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2569 โดยไตรมาสที่ 3 บริษัทมีกำไรสุทธิสูงถึง 5,138 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า และมีอัตรากำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย หรือ EBITDA อยู่ที่ 7,508 ล้านบาท เพิ่มขึ้นกว่า 100% จากไตรมาสก่อนเช่นกัน
รายละเอียดผลการดำเนินงานไตรมาส 3
หม่อมหลวงปีกทอง ทองใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร OR เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 3 ของปี 2569 มีรายได้ขายและบริการรวม 184,425 ล้านบาท ซึ่งลดลง 21,242 ล้านบาท หรือลดลง 10.3% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม บริษัทมี EBITDA จำนวน 7,508 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7,455 ล้านบาท หรือมากกว่า 100% จากไตรมาสก่อนหน้าAlso readทองพุ่งรับชัยเดโมแครต YLG ลุ้นปี’70 ขาขึ้นรอบใหม่ ทองไทยแตะ 69,200 บาท
การเพิ่มขึ้นของผลประกอบการดังกล่าวได้รับแรงสนับสนุนสำคัญจากกลุ่มธุรกิจ Mobility ที่กำไรขั้นต้นเฉลี่ยต่อลิตรเพิ่มขึ้นจากน้ำมันดีเซลและเบนซิน รวมถึงกลุ่มธุรกิจ Global ที่มีกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นในฟิลิปปินส์ สปป.ลาว และกัมพูชา
แม้ผลการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจ Lifestyle จะปรับตัวลดลงเล็กน้อย แต่ภาพรวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานปรับตัวลดลง ส่งผลให้ในไตรมาสนี้ OR มีกำไรสุทธิ 5,138 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6,912 ล้านบาท จากไตรมาสก่อนหน้า คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.43 บาท สะท้อนความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ท่ามกลางความผันผวนของตลาดพลังงานและเศรษฐกิจโลก
ภาพรวม 9 เดือนแรกกำไรสุทธิลดลง
สำหรับผลการดำเนินงานรวม 9 เดือนแรกของปี 2569 OR มีรายได้ขายและบริการ 566,217 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 63,029 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 12.5% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเพิ่มขึ้นในทุกกลุ่มธุรกิจหลักมาจากกลุ่มธุรกิจ Mobility และกลุ่มธุรกิจ Global ที่เพิ่มขึ้น 11.6% และ 22.5% ตามลำดับ
การเพิ่มขึ้นของรายได้ดังกล่าวสอดคล้องกับราคาจำหน่ายเฉลี่ยต่อลิตรที่สูงขึ้นตามราคาน้ำมันในตลาดโลก ซึ่งเป็นผลจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง แม้ปริมาณจำหน่ายโดยรวมจะลดลงก็ตาม
ด้านกลุ่มธุรกิจ Lifestyle มีรายได้เพิ่มขึ้น 4.5% จากการขยายสาขาของธุรกิจค้าปลีกอาหารและเครื่องดื่มอย่างต่อเนื่อง และมี EBITDA อยู่ที่ 14,661 ล้านบาท ลดลง 1,253 ล้านบาท หรือลดลง 7.9% และมีกำไรสุทธิ 5,778 ล้านบาท ลดลง 37.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน
กลยุทธ์ขยายเครือข่ายและนวัตกรรมพลังงาน
สาเหตุหลักที่ทำให้กำไรสุทธิ 9 เดือนแรกลดลง มาจากกำไรขั้นต้นเฉลี่ยต่อลิตรของน้ำมันอากาศยานที่ลดลงในกลุ่มธุรกิจ Mobility และกลุ่มธุรกิจ Global จากกำไรขั้นต้นที่ลดลงในกัมพูชาเป็นหลักจากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างไทยและกัมพูชา
อย่างไรก็ตาม กลุ่มธุรกิจ Lifestyle ยังคงเติบโตแข็งแกร่ง โดย Café Amazon มีปริมาณจำหน่ายในไตรมาสนี้ 116 ล้านแก้ว เพิ่มขึ้น 6.4% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน จากการขยายสาขาและกิจกรรมส่งเสริมการขาย
บริษัทเดินหน้าเสริมความแข็งแกร่งของธุรกิจหลักควบคู่กับการสร้างความเติบโตระยะยาว ทั้งการขยาย PTT Station เพิ่มอีก 12 แห่งในไตรมาสนี้ และการขยายเครือข่ายสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า PluZ ซึ่งเปิดให้บริการสะสม 1,373 แห่ง (3,110 หัวชาร์จ DC Fast Charge) พร้อม EV HUB 34 แห่ง และนวัตกรรม Ultra-Fast Charge กำลังไฟสูงสุด 480 กิโลวัตต์ เพื่อรองรับผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
ความเคลื่อนไหวด้านค้าปลีกและพลังงานทดแทน
ด้านธุรกิจค้าปลีกอาหารและเครื่องดื่ม ณ สิ้นไตรมาส 3 มีเครือข่ายรวม 5,108 สาขา ประกอบด้วย Café Amazon 5,015 สาขา และร้านอาหารและเครื่องดื่มอื่นๆ อีก 93 สาขา ส่วนร้านค้าปลีกสินค้าสุขภาพและความงาม found & found ขยายเป็น 31 สาขา
ล่าสุด บริษัท ฟู้ดเดลัส จำกัด (FDL) ซึ่งเป็นบริษัท subsidiary ของ OR ได้ลงนามความร่วมมือกับบริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เพื่อขยายร้านอาหาร 4 แบรนด์ชั้นนำ ได้แก่ The Pizza Company, Dairy Queen, The Steak & More และ CHIHO Ramen ตั้งเป้ากว่า 150 สาขาภายในปี 2573 เพื่อยกระดับสถานีบริการน้ำมันและพื้นที่เชิงพาณิชย์สู่การเป็น Food & Lifestyle Destination
นอกจากนี้ยังขยาย Café Amazon สู่ตลาดเอเชียใต้ร่วมกับ Bashundhara Group โดยเปิดสาขาแรกที่กรุงธากา ประเทศบังกลาเทศ ตั้งเป้า 8 สาขาภายในปี 2569 และกว่า 100 สาขาในอนาคต
OR ยังเดินหน้า Digital & AI Transformation โดยแอปพลิเคชัน blueplus+ ซึ่งมีสมาชิกกว่า 10.5 ล้านราย เป็นศูนย์กลางของ OR Ecosystem ที่เชื่อมโยงข้อมูลบริการและสิทธิประโยชน์จากทุกแบรนด์ในเครือเพื่อทำความเข้าใจลูกค้าได้แม่นยำขึ้น
พร้อมต่อยอดสู่ธุรกิจบริการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (Energy as a Service: EaaS) ผ่านความร่วมมือกับกองบัญชาการกองทัพไทยในการศึกษาการติดตั้งโซลาร์รูฟระบบบริหารจัดการความเย็นและสถานีชาร์จ EV Station PluZ และกับกระทรวงสาธารณสุขในการนำ EaaS มาใช้กับโรงพยาบาลนำร่อง 4 แห่ง เพื่อก้าวสู่ระบบสุขภาพคาร์บอนต่ำ
บริษัทมุ่งสร้างโอกาสให้สังคมผ่านร้าน Café Amazon for Chance จำนวน 643 สาขา และร้านไทยเด็ดที่สนับสนุนสินค้าวิสาหกิจชุมชน 574 สาขาทั่วประเทศ
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