โอสถสภา กำไรสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในไตรมาส 3 ปี 2569
โอสถสภา เผยกำไรสุทธิจากดำเนินงานปกติสูงสุดในประวัติศาสตร์ที่ 3,131 ล้านบาทในไตรมาส 3 ปี 2569 พร้อมปรับกลยุทธ์รุกตลาดเครื่องดื่มและผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคล
นางสาว มุกดา ไพรัชเวช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) แถลงผลดำเนินงานประจำ ไตรมาส 3 ปี 2569 ว่าบริษัทยังคงรักษาความสามารถในการทำกำไรให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการความผันผวนของต้นทุนวัตถุดิบและข้อจำกัดด้านใบอนุญาตนำเข้าวัตถุดิบจากประเทศเมียนมาอย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์สร้างความแข็งแกร่งแบรนด์หลัก
โอสถสภา วางทิศทางสำคัญสำหรับช่วงโค้งสุดท้ายของปี 2569 โดยโฟกัสที่ความสามารถในการทำกำไรเป็นอันดับแรกควบคู่ไปกับการเสริมความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์หลักในตลาด เพื่อสร้างฐานรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนสำหรับองค์กรในระยะยาวAlso readUOB กำไร Q3 ลด 15% จากงวดก่อน แต่ 9 เดือนโต 27% รับค่าฟีทุบสถิติ
บริษัทกำหนดกลยุทธ์บริหารกลุ่มผลิตภัณฑ์ให้ครอบคลุมทุกระดับราคา เพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภคในหลากหลายกลุ่มเป้าหมาย และขยายโอกาสการเติบโตในอนาคตผ่านการอัดฉีดนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ช่วยยกระดับสินค้าให้เข้าสู่ระดับพรีเมียมในตลาด
ผลการดำเนินงานไตรมาส 3 สูงสุดเป็นประวัติการณ์
สำหรับผลประกอบการในไตรมาส 3 ปี 2569 โอสถสภามีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติสูงถึง 3,131 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นตัวเลขสูงสุดในประวัติศาสตร์นับตั้งแต่公司向ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจดทะเบียนซื้อขายหลักทรัพย์ในปี 2561
ความสำเร็จนี้เกิดจากการบริหารต้นทุนอย่างเคร่งครัดและสัดส่วนรายได้จากผลิตภัณฑ์ที่มีอัตรากำไรสูงกว่าค่าเฉลี่ย ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นจากการดำเนินงานปกติ (ROE) ขยับขึ้นสู่ระดับ 24.2% ซึ่งสะท้อนประสิทธิภาพการดำเนินงานได้อย่างชัดเจน
รายได้ธุรกิจเครื่องดื่มและผลิตภัณฑ์ส่วนบุคคล
รายได้จากธุรกิจเครื่องดื่มนั้นรวมกันอยู่ที่ 4,668 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.9 เมื่อเทียบกับปีฐานที่ปรับปรึง โดยเครื่องดื่มกลุ่ม Functional Drinks เป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญที่สุดของธุรกิจนี้หลังการพัฒนาสินค้าใหม่และสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรเชิงกลยุทธ์
ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่เปิดตัวใหม่นำโดย M-150 Sparkling รสสตรอว์เบอร์รี่ฟิซ Peptein 8000 สูตรน้ำตาลศูนย์ Calpis Lacto Soda กลิ่นแอปเปิ้ลอาโอโมะริ และ Aro Meiji x M-150 Soft Serve ช่วยขยายฐานผู้บริโภคและเพิ่มโอกาสในการบริโภค
ส่วนธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภคส่วนบุคคลมีรายได้รวม 796 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.8 จากปีก่อนหน้า โดยแบรนด์ Baby Mild และ Ultra Mild เป็นกำลังหลักสำคัญที่ต่อยอดการเติบโตจากกลุ่มเด็กไปสู่ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุผ่านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย
ต้นทุนการตลาดและกำไรสุทธิ
นางสาวมุกดา ย้ำว่าบริษัทยังคงบริหารกิจกรรมทางการตลาดและส่งเสริมการขายอย่างเหมาะสมโดยเน้นผลตอบแทนและผลลัพธ์ที่วัดได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งช่วยสนับสนุนให้กำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติในไตรมาส 3 อยู่ในระดับ 875 ล้านบาท
หากไม่รวมกำไรจากรายการพิเศษจำนวนประมาณ 71 ล้านบาทที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมพื้นที่โรงงานเดิมหลังรวมศูนย์การผลิตแล้วเสร็จซึ่งรวมถึงการขายเครื่องจักรอุปกรณ์และเศษวัสดุที่ไม่ได้ใช้งาน กำไรสุทธิดังกล่าวสะท้อนสุขภาพทางการเงินที่แข็งแกร่ง
ทั้งนี้อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (EBIT Margin) ของบริษัทอยู่ที่ร้อยละ 20.1 ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับอัตราร้อยละ 15.7 ในปีก่อนหน้า และบริษัทยังคงติดตามและบริหารจัดการการปรับกลับรายการด้อยค่าของสินทรัพย์อย่างใกล้ชิด
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