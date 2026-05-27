โอสถสภาเดินหน้าหาพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ ปักหมุดสู่การเป็นผู้เล่นระดับโลก

โอสถสภา (OSP) ผู้นำตลาดเครื่องดื่มชูกำลังในประเทศไทย ประกาศกลยุทธ์หาพันธมิตรเชิงกลยุทธ์เพื่อขยายธุรกิจสู่ตลาดโลก โดยเข้าร่วมงาน THAIFEX - ANUGA ASIA 2026 หวังจับคู่ธุรกิจและสร้างเครือข่าย พร้อมตั้งเป้ารายได้ต่างประเทศเพิ่มเป็น 30-35% ภายใน 2 ปี
โอสถสภา (OSP) ประกาศเดินหน้าหา พันธมิตรเชิงกลยุทธ์ (Strategic Partner) อย่างจริงจัง เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่การเป็นผู้เล่นระดับโลก (Global Player) โดยปัจจุบัน โอสถสภา เป็นผู้นำอันดับ 1 ในกลุ่ม เครื่องดื่มชูกำลัง ในประเทศไทย และมีพอร์ตโฟลิโอเครื่องดื่มที่ครอบคลุมทั้ง Energy Drink และ Functional Drink โดยมีแบรนด์หลักอย่าง 'เอ็ม-150' ขับเคลื่อน การเติบโต ในประเทศ บริษัทฯ ได้ดำเนินกลยุทธ์ 'Grow beyond Thailand' โดยกำหนดให้ ธุรกิจ ต่างประเทศเป็น New Growth Engine ตัวใหม่ เพื่อสร้าง การเติบโต ระดับ Double Digit อย่างยั่งยืน ในการนี้ โอสถสภา ได้เข้าร่วมงาน THAIFEX - ANUGA ASIA 2026 ซึ่งเป็นครั้งแรกที่บริษัทฯ ร่วมงาน โดยมีเป้าหมายสำคัญในการเฟ้นหา Strategic Partner ที่มีวิสัยทัศน์ตรงกัน เพื่อสร้าง การเติบโต อย่างยั่งยืนในระยะยาว โอสถสภา พร้อมสนับสนุนพันธมิตรทั้งด้านเครือข่ายกระจายสินค้า ข้อมูล Insight และศักยภาพการผลิตมาตรฐานโลก ทั้งในรูปแบบ OEM และ ODM ที่ช่วยลูกค้าพัฒนาสูตร คิดค้นบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม และส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ได้คุณภาพมาตรฐานสากลแบบ One Stop Service การจับคู่ ธุรกิจ (Business Matching) ในงานนี้คาดว่าจะช่วยขยายเครือข่ายและขับเคลื่อนให้ โอสถสภา ก้าวสู่การเป็นผู้นำนวัตกรรมเครื่องดื่มระดับสากลได้อย่างเต็มภาคภูมิ ในช่วงวันแรกของงาน มีนัก ธุรกิจ ให้ความสนใจเข้าร่วมชมบูธและพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลจำนวนมาก สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ นางสาวมุกดา เปิดเผยถึงผลประกอบการของ โอสถสภา โดยแบ่งเป็นรายได้ในประเทศ 75% และต่างประเทศ 25% ปัจจุบันสินค้าส่งออกไปยังกว่า 30 ประเทศทั่วโลก เช่น SHARK Energy Drink และ M-150 2 in 1 Energy Drink + Electrolyte เป็นต้น บริษัทฯ มีแผนขยายตลาดต่างประเทศเพิ่มเติม จากที่เน้นในกลุ่ม CLMV ในปัจจุบัน จะขยายไปยังยุโรป อเมริกาเหนือ และภูมิภาคอื่นๆ คาดว่าจะทำให้สัดส่วนรายได้ต่างประเทศเพิ่มขึ้นเป็น 30-35% ภายใน 2 ปีนับจากนี้ สำหรับผลกระทบจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ส่งผลต่อราคาน้ำมันและพลังงาน โอสถสภา ได้รับผลกระทบค่อนข้างน้อย เนื่องจากการส่งออกอยู่ในรูปแบบ Free on Board (FOB) ซึ่งลูกค้ารับผิดชอบค่าระวางเรือและประกันภัยเอง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังล็อกออเดอร์วัตถุดิบและราคาไว้ล่วงหน้า ส่วนราคาพลาสติกที่สูงขึ้นกระทบเล็กน้อยเนื่องจากบรรจุภัณฑ์ส่วนใหญ่เป็นขวดแก้ว ผลประกอบการไตรมาส 1 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีรายได้รวม 6,345 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.
6% กำไรสุทธิ 1,157 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19.2% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน โดยรายได้กลุ่มเครื่องดื่มในประเทศเติบโต 11.4% และกลุ่มเครื่องดื่มบำรุงกำลังเติบโต 14.7% ซึ่งได้อานิสงส์จากการรุกตลาดพรีเมียม (Premiumization) โอสถสภายังคงมุ่งมั่นพัฒนาแบรนด์และสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ พร้อมเสริมสร้างเครือข่ายพันธมิตรเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้เล่นระดับโลกอย่างเต็มตัวในอนาค
