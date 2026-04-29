โอม อดีตนักร้องค็อกเทล เปิด 'ครึ่งเก้า กรุ๊ป' ปฏิวัติวงการเพลงไทย

อดีตนักร้องนำวงค็อกเทล หรือ โอม ปลุกวงการเพลงไทยด้วยวิสัยทัศน์ใหม่ สร้าง ‘ครึ่งเก้า กรุ๊ป’ (Krueng Gao Group) บริษัทบริหารจัดการศิลปินแบบครบวงจร มุ่งเน้นความเป็นธรรม โปร่งใส และการยกระดับคุณภาพชีวิตของศิลปินทั้ง 34 ชีวิตที่อยู่ภายใต้การดูแล นี่คือการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่ท้าทายรูปแบบเดิมของอุตสาหกรรมเพลงไทย ซึ่งมักจะถูกมองว่าเป็นระบบ ‘ค่ายเพลงแบบผู้อุปถัมภ์’ ที่ศิลปินมักจะขาดอิสระในการตัดสินใจและควบคุมผลงานของตนเอง ครึ่งเก้า กรุ๊ป จึงก้าวเข้ามาเป็น ‘ผู้ให้บริการ’ ที่พร้อมจะเติบโตไปพร้อมกับศิลปินในฐานะพาร์ตเนอร์ที่แท้จริง โดยคอยสนับสนุนและจัดการทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับระบบหลังบ้านที่ซับซ้อน ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนการตลาด การจัดการด้านบัญชี การให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย เพื่อให้ศิลปินสามารถมุ่งเน้นไปที่การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะได้อย่างเต็มที่ 100 เปอร์เซ็นต์ โดยปราศจากภาระและความกังวลอื่น ๆ โครงสร้างของครึ่งเก้า กรุ๊ป ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับความหลากหลายของศิลปินและดนตรีในทุกรูปแบบ โดยแบ่งการบริหารงานออกเป็น 4 ค่ายย่อย แต่ละค่ายมีความเชี่ยวชาญและมีทิศทางที่แตกต่างกัน เพื่อให้สามารถผลักดันศักยภาพของศิลปินแต่ละคนได้อย่างเต็มที่ ค่ายเพลงไทยร่วมสมัย นำโดย ก้อง ห้วยไร่ เป็นค่ายที่รวบรวมศิลปินที่มีความสามารถในการสร้างสรรค์เพลงไทยร่วมสมัยที่มีเนื้อหาเข้าถึงง่ายและสะท้อนชีวิตประจำวัน ประกอบด้วยศิลปินมากความสามารถถึง 7 ท่าน ได้แก่ ก้อง ห้วยไร่, ใหม่ พัชรี, ปราง ปรางทิพย์, กอกี้ กวิสรา, VIEW VALNIKA, CHACHOM SAOWAKHON และ NOOM JAISAEN ค่ายนี้ดูแลทิศทางโดย จ๋าย ไททศมิตร ผู้มีประสบการณ์และความเข้าใจในตลาดเพลงไทยเป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังมีค่ายที่สองซึ่งบริหารงานโดย TaitosmitH พร้อมด้วยศิลปินคุณภาพอีก 8 ท่าน ได้แก่ LITTLE JOHN, manutsawee, วิจิตรชน, มาณพ, Gandharva, สามานย์, PINKIE และ TaitosmitH เอง ค่ายนี้เน้นการสร้างสรรค์เพลงที่มีเอกลักษณ์และทดลองแนวทางใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้ฟังที่หลากหลาย ส่วนค่ายเรือธงของครึ่งเก้า กรุ๊ป รวบรวมศิลปินแถวหน้าของวงการเพลงไทยถึง 19 ท่าน ซึ่งเป็นที่รู้จักและชื่นชอบของแฟนเพลงจำนวนมาก ได้แก่ Three Man Down, Tilly Birds, FLURE, The Darkest Romance, AYLA’s, ASIA7, Jigsaw Story, Hard Boy, ADORA, NINEOKMAI, QEETHA, Famoso, Par-T, fit aroon, M DAOSAI, ossey, AYEJAY, Dena Euprasert และ miller ค่ายนี้มีเป้าหมายที่จะสร้างสรรค์ผลงานเพลงที่มีคุณภาพสูงและสร้างปรากฏการณ์ใหม่ ๆ ในวงการเพลงไทย การเปิดตัวของครึ่งเก้า กรุ๊ป ไม่ได้เป็นเพียงแค่การเริ่มต้นธุรกิจใหม่เท่านั้น แต่ยังเป็นการประกาศถึงความมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมเพลงไทยให้มีความเป็นธรรม โปร่งใส และยั่งยืนมากขึ้น โดยให้ความสำคัญกับศิลปินเป็นศูนย์กลาง และสนับสนุนให้ศิลปินสามารถสร้างสรรค์ผลงานที่ดีที่สุดของตนเองได้อย่างอิสระ ครึ่งเก้า กรุ๊ป มุ่งมั่นที่จะเป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญในการยกระดับวงการเพลงไทยให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน สร้างโอกาสใหม่ ๆ ให้กับศิลปินรุ่นใหม่ และสร้างความสุขให้กับผู้ฟังเพลงชาวไท
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
ตำมั่ว ส่งแคมเปญกระตุ้นตลาด ขาย 'ตำโคตรมั่ว' ราคา 34 บาทเท่านั้นZEN ทำโปรตำโคตรมั่วราคา 34 บาททั่วไทย แค่วันที่ 31 มี.ค. 66 นี้ มั่นใจแคมเปญกระตุ้นตลาด เอาใจทั้งกลุ่มลูกค้าเดิมและกลุ่มลูกค้าใหม่ เศรษฐกิจไทยรัฐออนไลน์ ไทยรัฐออนไลน์
Read more »
'โดนัลด์ ทรัมป์'ขึ้นศาลในนิวยอร์ก ไม่ยอมรับผิดคดีอาญา 34 กระทง5 เมษายน 2566 สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า โดนัลด์ ทรัมป์ อดีตประธานาธิบดีสหรัฐ และตัวเต็งผู้แทนพรรครีพับลิกันในการลงชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีในปี 2567 ไม่ยอมรับผิดคดีอาญา 34 กระทง ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการปลอมแปลงเอกสารทางธุรกิจ หลังการสืบสวนสอบสวนประเด็นให้เงินดาราหนังผู้ใหญ่ เพื่อให้ปกปิดเรื่องสัมพันธ์ลับ ปฏิเสธว่าไม่ได้กระทำความผิดใดๆ ในบรรดาข้อกล่าวหา 34 กระทงที่เขาถูกฟ้องในการไต่สวนที่ศาลในนครนิวยอร์ก ซึ่งเป็นการนับหนึ่งเพื่อเริ่มต้นกระบวนการในทางคดีที่เขาเป็นอดีตประธานาธิบดีคนแรกที่ถูกดำเนินคดีทางอาญา
Read more »
คุมเข้มรำลึก 34 ปี ปราบนองเลือด'จัตุรัสเทียนอันเหมิน'ตำรวจฮ่องกงจับกุมผู้ชุมนุมที่พยายามจะจัดกิจกรรมรำลึกครบรอบ 34 ปี เหตุการณ์ปราบปรามผู้เรียกร้องประชาธิปไตยที่จัตุรัสเทียนอันเหมิน กลุ่มผู้ชุมนุมในฮ่องกงพยายามจะรวมตัวกันจัดกิจกรรมที่วิกทอเรียพาร์คเพื่อรำลึกครบรอบ 34 ปี เหตุการณ์ปราบปรามกลุ่มผู้เรียกร้องประชาธิปไตยที่จัตุรัสเทียนอันเหมินในกรุงปักกิ่งของจีน เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา (5 มิ.ย.) แต่กลุ่มนักเคลื่อนไหวหลายคนถูกตำรวจจับกุมเนื่องจากการจัดกิจกรรมดังกล่าวถือเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมาย ตำรวจเปิดเผยว่ามีผู้จับกุม 23 คนอายุระหว่าง 20-74 ปี และเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาก็มีผู้ถูกจับกุมไปก่อนแล้ว 8 คน
Read more »
แม็คโครฉลอง 34 ปีคู่คิดธุรกิจรายย่อย ปล่อยแคมเปญตอกย้ำผู้นำค้าส่งแม็คโครฉลอง 34 ปีคู่คิดธุรกิจรายย่อย ปล่อยแคมเปญตอกย้ำผู้นำค้าส่งอมรินทร์ทีวี เอชดี ช่อง 34 - AMARIN TV HD
Read more »
แม็คโครตอกย้ำความสำเร็จ 34 ปีผู้นำค้าส่ง แข็งแกร่งด้วยพลังของทีมงานมืออาชีพแม็คโครตอกย้ำความสำเร็จ 34 ปีผู้นำค้าส่ง แข็งแกร่งด้วยพลังของทีมงานมืออาชีพอมรินทร์ทีวี เอชดี ช่อง 34 - AMARIN TV HD
Read more »
งบน้อยเชิญทางนี้ 34 บาทก็อยู่ได้? หนุ่มอเมริการีวิวที่พัก จนสื่อนอกตีข่าวงบน้อยเชิญทางนี้ 34 บาทก็อยู่ได้? หนุ่มอเมริการีวิวที่พักไทยสุดถูก 34 บาท คุ้มสุดคุ้มจนสื่อนอกตีข่าว บรรยายละเอียดคุ้มจริงไหมได้อะไรมาบ้างในราคาหลักสิบ
Read more »