โอปอล-สุชาตา เปิดงาน Princess's Cup Thailand 2026 ชวนชมกีฬาขี่ม้าฟรี 23-29 พ.ย. 69
โอปอล-สุชาตา ช่วงศรี นำทีมโชว์สุนัขทรงเลี้ยงฯ เปิดงาน Princess's Cup Thailand 2026 ชวนสัมผัสเทศกาลกีฬาขี่ม้าและกิจกรรมสำหรับครอบครัวฟรี 23-29 พฤศจิกายน 69
สุชาตา ช่วงศรี หรือที่รู้จักกันในชื่อ โอปอล มิสเวิลด์ 2025 นำทัพคาราวาน Mister Khon Kaen ร่วมเปิดงานแถลงข่าว Princess's Cup Thailand 2026 อย่างยิ่งใหญ่ ณ โรงฝึกขี่ม้าในร่ม Fürst Henry กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ฯ สนามเป้า เพื่อเชิญชวนประชาชนและครอบครัวเข้าร่วมสัมผัสเทศกาล กีฬาขี่ม้า ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยระหว่างวันที่ 23 ถึง 29 พฤศจิกายน 2569 นี้
โอปอล-สุชาตา ร่วมโชว์สุนัขทรงเลี้ยงฯ สร้างสีสันงานแถลงข่าว
งานแถลงข่าว Princess's Cup Thailand 2026 ครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี ท่ามกลางบรรยากาศที่ผสมผสานความสง่างามของกีฬาขี่ม้ากับความสดใสของเหล่าคนดังและสุนัขแสนรู้ โดยไฮไลต์สำคัญคือการเดินโชว์สุนัขทรงเลี้ยงในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา จำนวน 10 ตัว ซึ่งสร้างความตื่นเต้นให้กับผู้ร่วมงานเป็นอย่างยิ่งAlso readอลิอันซ์ อยุธยา จัดงานวิ่งเพื่อสุขภาพยิ่งใหญ่ TAT ECO PARK เขาใหญ่ ชวนนักวิ่งร่วมลดและคัดแยกขยะ
สำหรับ โอปอล-สุชาตา ช่วงศรี ได้ปรากฏตัวคู่กับ คุณโคโม่ สุนัขพันธุ์ยอร์คเชียร์เทอร์เรีย เจ้าของตำแหน่งแชมป์ประเทศไทยและ International Champion ของปี 2024 และ 2025 ซึ่งเป็นการถ่ายทอดเสน่ห์ของกิจกรรมสำหรับคนรักสุนัขอย่างแท้จริง นอกจากนี้ยังมีการเดินโชว์โดยเหล่านายแบบจากเวที Mister Khon Kaen นางแบบจากเวทีประกวดระดับประเทศและนานาชาติ รวมถึงครีเอเตอร์และอินฟลูเอนเซอร์เพื่อเติมเต็มความสดใสและความน่าตื่นตาตื่นใจให้กับงานแถลงข่าวในครั้งนี้
Princess's Cup Thailand 2026 เวทีแข่งขันกีฬาขี่ม้าแห่งศตวรรษ
Princess's Cup Thailand 2026 จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 12 ภายใต้แนวคิด "Building the Bond Between Horse & Rider. Discover the Joy of Horse Connection" ซึ่งมุ่งเน้นให้ผู้ชมได้ค้นพบความสุขจากสายสัมพันธ์ระหว่างม้าและผู้ขี่ ผ่านการแข่งขันศิลปะการบังคับม้า การขี่ม้ากระโดดข้ามเครื่องกีดขวาง และอีเวนต์ติ้ง ซึ่งเป็นกีฬาที่ยากและท้าทายความสามารถของนักขี่ม้าและผู้ฝึกสอนอย่างมาก
นอกจากการแข่งขันกีฬาหลักแล้ว งานนี้ยังมีการแข่งขันสุดยอดผู้ดูแลม้าและสุดยอดช่างเกือกม้า เพื่อเฉลิมฉลองผู้เชี่ยวชาญที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของม้าและนักขี่ พร้อมกันนี้ยังมีไฮไลต์พิเศษอย่าง City Polo International 2026 ในวันที่ 28 พฤศจิกายน ที่จะนำความสนุกของกีฬาขี่ม้าโปโลรูปแบบอารีมาให้ผู้ชมได้ชมอย่างใกล้ชิดใจกลางกรุงเทพฯ สร้างบรรยากาศการเชียร์กีฬาที่สนุกสนานและทันสมัยสำหรับผู้รักกีฬาทุกวัย
กิจกรรมสำหรับครอบครัวและงานสุนัขระดับสากล
สำหรับคนรักสุนัขต้องไม่พลาดกับงาน Supreme Dog Show การประกวดสุนัขสวยงามทุกสายพันธุ์ระดับสากลในวันที่ 28 ถึง 29 พฤศจิกายน และ Dog Fun Run ในวันที่ 28 พฤศจิกายน ซึ่งเปิดโอกาสให้เจ้าของสุนัขได้พาน้องหมาคู่ใจมาออกกำลังกายในระยะทาง 1 และ 2 กิโลเมตร พร้อมกิจกรรม Kid's Zone และนิทรรศการต่างๆ ตลอดระยะเวลา 7 วันตั้งแต่วันที่ 23 ถึง 29 พฤศจิกายน เพื่อตอบสนองความต้องการของคนในครอบครัวที่ต้องการกิจกรรมพักผ่อนร่วมกัน
ภายในงานยังมี Flea Market วันที่ 27 ถึง 29 พฤศจิกายน ให้ผู้เข้าร่วมงานได้เดินชอปสินค้าวินเทจ งานคราฟต์ และอิ่มอร่อยกับ Food Truck และ Street Food พร้อมฟังดนตรีสดในบรรยากาศร่มรื่น ณ กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ฯ สนามเป้า ซึ่งเปิดให้เข้าชมงานฟรีทั้งหมด ผู้สนใจสามารถติดตามตารางการแข่งขันและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: PrincesscupOfficial และ Facebook: Dog Fun Run with Partner 2026
การมาถึงของ Princess's Cup Thailand 2026 ในปีนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีมากสำหรับประชาชนและนักท่องเที่ยวทุกท่านที่ต้องการสัมผัสประสบการณ์กีฬาขี่ม้าระดับโลกพร้อมครอบครัว โดยสถานที่จัดงานคือ กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ฯ สนามเป้า ซึ่งเดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้า BTS สถานีสนามเป้า ทางออก 2 เพียงเท่านั้น ผู้ร่วมงานสามารถเตรียมตัวเข้าร่วมกิจกรรมที่หลากหลายและน่าตื่นเต้นได้ทันทีในวันดังกล่าว
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