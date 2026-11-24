โอบ นิธิ ประกาศแฟนคอน ONENIVERSE รอบเดียว 23 ม.ค. 67
โอบ นิธิ เตรียมจัดแฟนคอนเสิร์ต ONENIVERSE ครั้งเดียวในชีวิตวันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2027 ที่ BITEC เปิดขายบัตร ธ.ค. นี้ แพ็กเกจ Sun และ Moon ให้เลือก
ค่าย LOVEiS SHOWBiZ ประกาศอย่างเป็นทางการว่า นักแสดงหนุ่มมากความสามารถ " โอบ นิธิ" (OABNITHI) จะกลับมาสร้างปรากฏการณ์ผ่านงานแฟนคอนเสิร์ตขนาดพิเศษ ในชื่อ " OABNITHI FAN-CON" ซึ่งครั้งนี้จะจัดขึ้นเพียงรอบเดียวเท่านั้น โดยมีกำหนดการจัดแสดงในวันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2027
รายละเอียดสถานที่และแพ็กเกจบัตร
งานดังกล่าวจะจัดขึ้น ณ BEAT Active Arena ภายในศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (BITEC BURI) ซึ่งเป็นพื้นที่ที่พร้อมรองรับแฟนคลับจำนวนมาก บรรยากาศภายในงานถูกออกแบบมาให้เสมือนการก้าวเข้าสู่ "จักรวาลแห่งความรัก" หรือ ONENIVERSE โลกใบใหม่ที่เป็นเอกลักษณ์ของโอบ นิธิ โดยแฟนๆ จะได้สัมผัสโมเมนต์ที่อัดแน่นไปด้วยความอบอุ่นและการแสดงที่ใกล้ชิดเป็นพิเศษAlso readพบการปล่อยสารไม่ทราบชนิดในงานคอนเสิร์ตที่สหราชอาณาจักร ต้องอพยพผู้คนนับพัน
การจำหน่ายบัตรจะเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการในวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2026 ตั้งแต่เวลา 11:00 น. เป็นต้นไป โดยแฟนๆ สามารถดำเนินการซื้อบัตรผ่านแพลตฟอร์ม I Have Ticket เท่านั้น ซึ่งเตรียมรองรับผู้เข้าชมที่มีความต้องการชมผลงานของศิลปินอย่างล้นหลาม
เปิดมุมมองใหม่ผ่านสองแพ็กเกจพิเศษ
สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมประสบการณ์ Exclusive ครั้งนี้มีแพ็กเกจให้เลือกซื้อ 2 รูปแบบ โดย "SUN PACKAGE" มีราคาอยู่ที่ 1,599 บาท และ "MOON PACKAGE" มีราคาอยู่ที่ 1,099 บาท ราคาทั้งสองแพ็กเกจนี้ได้ถูกกำหนดมาเพื่อตอบโจทย์กลุ่มแฟนคลับที่แตกต่างกัน แต่ยังคงมอบเนื้อหาและโชว์สุดเอ็กซ์คลูซีฟที่โอบ นิธิตั้งใจเตรียมมาเพื่อตอบแทนความ的支持โดยเฉพาะ
แต่ละแพ็กเกจไม่ได้มีเพียงสิทธิ์ในการเข้าชม แต่ยังรวมถึงโอกาสในการสร้าง "ความทรงจำบทใหม่" ใน ONENIVERSE โดยโอบ นิธิจะเปิดเผยเสน่ห์ในหลากหลายมิติ ทั้งความสนุกสนานและความเป็นกันเอง ที่จะทำให้ผู้ชมตกหลุมรักศิลปินอีกครั้งผ่านช่วงเวลาแห่งการพบปะอย่างใกล้ชิด
กลยุทธ์การตลาดและคำเตือนสำหรับแฟนคลับ
การกำหนดให้การจัดงานนี้เป็น "เพียงรอบเดียวเท่านั้น" (Once Only) ถือเป็นกลยุทธ์หลักของค่าย LOVEiS SHOWBiZ และตัวโอบ นิธิเอง ที่ต้องการสร้างมูลค่าเพิ่มและความตื่นเต้นให้กับแฟนคลับ โดยไม่มีการจัดรอบเสริมใดๆ ดังนั้นผู้ที่ต้องการเข้าร่วมจะต้องเตรียมตัวและระมัดระวังในการเข้าถึงข้อมูลการซื้อบัตรให้ถูกต้องตามช่องทางที่ระบุ
แฟนคลับควรเตรียมพร้อมสำหรับการกดซื้อบัตรในวันเปิดขายเพื่อให้ได้สิทธิ์ตามแพ็กเกจที่ต้องการ เนื่องจากเป็นงาน Exclusive ที่หาชมได้ยากและมีการจำกัดจำนวนที่นั่งตามความเหมาะสมของพื้นที่ BEAT Active Arena การพลาดรอบนี้อาจหมายถึงการไม่มีโอกาสเห็นโอบ นิธิในคอนเสปรต์รูปแบบนี้ไปอีกนาน
ทิศทางอนาคตและผลกระทบต่อกิจกรรมวงการ
การจัดงาน "OABNITHI FAN-CON" ในครั้งนี้ ย้ำให้เห็นถึงบทบาทของโอบ นิธิในฐานะศิลปินระดับท็อปที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องจากกลุ่มแฟนคลับที่เหนียวแน่น การกลับมาในคอนเซปต์ ONENIVERSE สะท้อนถึงการพัฒนารูปแบบการแสดงที่มุ่งเน้นประสบการณ์ส่วนตัว (Personal Experience) มากกว่าการโชว์บนเวทีแบบเดิมๆ
สำหรับวงการบันเทิงไทย งานนี้อาจถือเป็นเทรนด์ใหม่ในการจัดการแฟนมีตติ้งที่เน้นความ Exclusive และจำกัดรอบเวลาชัดเจน ซึ่งส่งผลให้มูลค่าทางการตลาดของบัตรคอนเสิร์ตกลุ่มนี้มีแนวโน้มสูงขึ้น และกระตุ้นให้ศิลปินรายอื่นอาจพิจารณาโมเดล Similar ในอนาคต เพื่อสร้างรายได้และความสัมพันธ์กับแฟนๆ ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
Get an alert when there is news on EntertainmentFollow Entertainment