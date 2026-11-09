โอนเงินกลุ่มเปราะบาง 10 พ.ย.69 เช็คยอดเงินเข้าบัญชีและสิทธิประโยชน์
กรมบัญชีกลางโอนเงินช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเดือนพฤศจิกายน 2569 วันที่ 10 พ.ย. นี้ รายละเอียดวงเงินและขั้นตอนตรวจสอบสิทธิผ่านแอปพลิเคชันและช่องทางติดต่อราชการ
กรมบัญชีกลาง และ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้ดำเนินการโอนเงินช่วยเหลือเยียวยากลุ่มเปราะบางงวดประจำเดือนพฤศจิกายน 2569 เข้าบัญชีของผู้ที่ได้รับสิทธิตามระบบแล้ว โดยกำหนดวันโอนชัดเจนในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2569 การดำเนินการครั้งนี้ครอบคลุมเด็กแรกเกิดถึง 6 ปี ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้พิการ เพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนรับทราบยอดเงินที่เข้าสู่บัญชีของตน
รายละเอียดวงเงินช่วยเหลือรายกลุ่ม
สำหรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี ในกรณีที่เด็กเกิดในเดือนพฤศจิกายน 2563 จะหมดสิทธิตามระบบเนื่องจากมีอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์ ทำให้วงเงินในงวดนี้อาจไม่รวมเด็กกลุ่มที่เข้าเกณฑ์อายุสูงแล้ว ส่วนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุมีการจ่ายแบบขั้นบันไดตามช่วงอายุ โดยผู้สูงอายุที่มีอายุระหว่าง 70-79 ปี ได้รับเงินจำนวน 700 บาทAlso read'เต้ยเป๋าตุง' ฟันธง (8 พ.ย.69) ชี้ 7 คู่เด่น ทีมลุ้นเข้าวิน เน้นๆ 3 บอลเต็ง
สำหรับผู้สูงอายุที่มีอายุ 90 ปีขึ้นไป จะได้รับเงินเบี้ยยังชีพจำนวน 1,000 บาท ตามเกณฑ์ที่กำหนด ขณะเดียวกันผู้พิการที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปี ได้รับเงินช่วยเหลือจำนวน 1,000 บาท ในส่วนของวงเงินช่วยเหลืออื่น ๆ ประกอบด้วยเงินอุดหนุนบุตรจำนวน 600 บาท และเบี้ยผู้พิการในอัตรา 800-1,000 บาท ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและสถานะการ ثبت record ของแต่ละบุคคล
กลุ่มเปราะบางและเกณฑ์การตรวจสอบ
กลุ่มเปราะบางดังกล่าวหมายถึงเด็กแรกเกิดถึง 6 ปี ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้พิการ ซึ่งหน่วยงานรัฐได้จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิต การตรวจสอบสถานะต่าง ๆ หรือข้อมูลเกี่ยวกับการลงทะเบียน สามารถทำได้ผ่านช่องทางอย่างเป็นทางการ เพื่อลดความสับสนและป้องกันการแพร่กระจายของข้อมูลเท็จเกี่ยวกับยอดเงิน
กระทรวง พม. และ กรมบัญชีกลาง ได้เปิดช่องทางให้ประชาชนสามารถสอบถามและตรวจสอบสิทธิประโยชน์ได้โดยตรง ระบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเป็นช่องทางหลักที่แนะนำ เนื่องจากมีความรวดเร็วและแม่นยำที่สุดในการตรวจสอบยอดเงินโอนที่เข้าบัญชีส่วนตัวของผู้รับสิทธิประโยชน์ในงวดปัจจุบัน
ช่องทางติดต่อและศูนย์ปฏิบัติการ
ผู้ที่มีข้อสงสัยหรือปัญหาเกี่ยวกับสถานะการรับเงิน สามารถติดต่อ กรมบัญชีกลาง Call Center ที่หมายเลข 0-2270-6400 หรือโทรศัพท์หมายเลขกลาง 0-2127-7000 ได้ทันที สำหรับการสอบถามเฉพาะเรื่องศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด มีหมายเลขโทรศัพท์สำรองคือ 08 2091 7245, 08 2037 9767, 08 3431 3533 และ 06 5731 3199
การติดต่อศูนย์ปฏิบัติการดังกล่าวจะรับบริการเฉพาะในวันเวลาราชการ คือระหว่างวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.30 ถึง 17.00 น. เพื่อให้การบริการมีประสิทธิภาพสูงสุด ส่วนกรณีสอบถามเรื่องผู้สูงอายุ สามารถติดต่อได้ที่ กรมกิจการผู้สูงอายุ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2642 4336-9 ซึ่งเปิดให้บริการเพื่อช่วยแก้ปัญหากรณีเงินไม่เข้าบัญชีหรือข้อมูลผิดพลาด
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