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Economy

โอนเยียวยาอุทกภัย 5 พ.ย.69: ปภ. แจง 11 จ. ใหม่ รับงบ 2.09 แสนบาท

KhaosodOnline#13 in ประเทศไทย
โอนเยียวยาอุทกภัย 5 พ.ย.69: ปภ. แจง 11 จ. ใหม่ รับงบ 2.09 แสนบาท
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย · ธนาคารออมสิน · เงินเยียวยาอุทกภัย
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กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แจ้งผลการโอนเงินเยียวยาอุทกภัยวันที่ 5 พฤศจิกายน 2569 ให้ 11 จังหวัดรวม 32,458 ครัวเรือน ผ่านธนาคารออมสิน

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แถลงความคืบหน้าโครงการจ่ายเงินชดเชยเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติอุทกภัยประจำปี 2569 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2569 โดยระบุว่ามีการดำเนินการโอนเงินงบประมาณเข้าสู่บัญชีผู้ได้รับผลกระทบเรียบร้อยแล้วในหลายพื้นที่ พร้อมยืนยันว่าจะยังคงเดินหน้าช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องในทุกพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในขณะนี้

สำหรับการโอนเงินเยียวยาอุทกภัยในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2569 นั้น ได้ครอบคลุมพื้นที่ใน 11 จังหวัดรวมจำนวน 32,458 ครัวเรือน เป็นวงเงินรวม 209,078,000 บาท โดยกระบวนการโอนเงินเริ่มดำเนินการแล้วตั้งแต่เวลา 11.00 น. ผ่านธนาคารออมสิน ซึ่งเชื่อมโยงกับระบบพร้อมเพย์เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการเข้าไม่ถึงประชาชน

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สรุปยอดผู้ได้รับเงินเยียวยาทั่วประเทศ

จนถึงปัจจุบัน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและธนาคารออมสินได้ดำเนินการโอนเงินเยียวยาให้แก่ผู้ประสบภัยรวมแล้ว 1,626,432 ครัวเรือน เป็นเงินสะสมรวม 12,054.048 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 74.86 ของวงเงินงบประมาณทั้งหมดที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้ จำนวน 16,100.532 ล้านบาท ถือเป็นการดำเนินงานที่คืบหน้าไปอย่างมีนัยสำคัญและครอบคลุมประชากรส่วนใหญ่ที่เดือดร้อน

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แนวทางการตรวจสอบสถานะและรับเงิน

ประชาชนที่ตรวจสอบข้อมูลในระบบและพบว่าสถานะยังคงอยู่ระหว่างดำเนินการอยู่ ไม่ต้องกังวล เนื่องจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและธนาคารออมสินจะดำเนินการโอนเงินเยียวยาให้ในลำดับถัดไป หลังจากที่ยืนยันความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลเรียบร้อยแล้ว โดยระบบจะประมวลผลตามลำดับคิวและสถานะการตรวจสอบข้อมูลแต่ละรายอย่างเคร่งครัดเพื่อให้มั่นใจว่าเงินจะถึงมือผู้ที่ถูกต้องแท้จริง

บทบาทหน่วยงานภาครัฐในการดูแล

นายนิรุตน์ พงศ์สิทธถาวร อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นผู้บริหารหลักที่รับผิดชอบในการดูแลและแถลงข่าวสารเกี่ยวกับโครงการนี้ โดยระบุว่าทางกรมฯ ธนาคารออมสิน และกรุงเทพมหานคร ได้ร่วมประสานงานและบริหารจัดการวงเงินงบประมาณอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การให้ความช่วยเหลือเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้น

KhaosodOnline#13 in ประเทศไทย

เราได้สรุปข่าวนี้มาให้อ่านอย่างรวดเร็ว หากสนใจข่าว สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่

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กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ธนาคารออมสิน เงินเยียวยาอุทกภัย จังหวัดที่เข้าข่าย ระบบพร้อมเพย์ กระทรวงมหาดไทย นายกรัฐมนตรี

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