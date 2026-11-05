โอนเยียวยาอุทกภัย 5 พ.ย.69: ปภ. แจง 11 จ. ใหม่ รับงบ 2.09 แสนบาท
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แจ้งผลการโอนเงินเยียวยาอุทกภัยวันที่ 5 พฤศจิกายน 2569 ให้ 11 จังหวัดรวม 32,458 ครัวเรือน ผ่านธนาคารออมสิน
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แถลงความคืบหน้าโครงการจ่ายเงินชดเชยเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติอุทกภัยประจำปี 2569 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2569 โดยระบุว่ามีการดำเนินการโอนเงินงบประมาณเข้าสู่บัญชีผู้ได้รับผลกระทบเรียบร้อยแล้วในหลายพื้นที่ พร้อมยืนยันว่าจะยังคงเดินหน้าช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องในทุกพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในขณะนี้
สำหรับการโอนเงินเยียวยาอุทกภัยในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2569 นั้น ได้ครอบคลุมพื้นที่ใน 11 จังหวัดรวมจำนวน 32,458 ครัวเรือน เป็นวงเงินรวม 209,078,000 บาท โดยกระบวนการโอนเงินเริ่มดำเนินการแล้วตั้งแต่เวลา 11.00 น. ผ่านธนาคารออมสิน ซึ่งเชื่อมโยงกับระบบพร้อมเพย์เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการเข้าไม่ถึงประชาชนAlso readอุตุ ฉ.6 อากาศแปรปรวน ฝนตกหนักในภาคใต้
สรุปยอดผู้ได้รับเงินเยียวยาทั่วประเทศ
จนถึงปัจจุบัน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและธนาคารออมสินได้ดำเนินการโอนเงินเยียวยาให้แก่ผู้ประสบภัยรวมแล้ว 1,626,432 ครัวเรือน เป็นเงินสะสมรวม 12,054.048 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 74.86 ของวงเงินงบประมาณทั้งหมดที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้ จำนวน 16,100.532 ล้านบาท ถือเป็นการดำเนินงานที่คืบหน้าไปอย่างมีนัยสำคัญและครอบคลุมประชากรส่วนใหญ่ที่เดือดร้อน
แนวทางการตรวจสอบสถานะและรับเงิน
ประชาชนที่ตรวจสอบข้อมูลในระบบและพบว่าสถานะยังคงอยู่ระหว่างดำเนินการอยู่ ไม่ต้องกังวล เนื่องจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและธนาคารออมสินจะดำเนินการโอนเงินเยียวยาให้ในลำดับถัดไป หลังจากที่ยืนยันความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลเรียบร้อยแล้ว โดยระบบจะประมวลผลตามลำดับคิวและสถานะการตรวจสอบข้อมูลแต่ละรายอย่างเคร่งครัดเพื่อให้มั่นใจว่าเงินจะถึงมือผู้ที่ถูกต้องแท้จริง
บทบาทหน่วยงานภาครัฐในการดูแล
นายนิรุตน์ พงศ์สิทธถาวร อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นผู้บริหารหลักที่รับผิดชอบในการดูแลและแถลงข่าวสารเกี่ยวกับโครงการนี้ โดยระบุว่าทางกรมฯ ธนาคารออมสิน และกรุงเทพมหานคร ได้ร่วมประสานงานและบริหารจัดการวงเงินงบประมาณอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การให้ความช่วยเหลือเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้น
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