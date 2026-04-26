โอซา แวง แฉนักข่าวสายบันเทิง ป้อนข่าวปลอม เห็นกงจักรเป็นดอกบัว!

โอซา แวง เพื่อนสนิทของเจนสุดา ปานโต ออกมาวิจารณ์นักข่าวสายบันเทิงคนหนึ่งอย่างรุนแรง กล่าวหาว่าป้อนข่าวปลอมและไม่ซื่อสัตย์ต่อความจริง เชื่อว่านักข่าวคนดังกล่าวเห็นกงจักรเป็นดอกบัว และโยงไปถึง ดีเจดาด้า ที่เพิ่งออกมาให้โอกาสเพื่อนที่เคยทำผิดพลาด
กระแสความขัดแย้งในวงการ บันเทิง ยังคงร้อนแรงต่อเนื่อง หลังจากนักแสดงสาว เจนสุดา ปานโต ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านไอจีสตอรี่ที่ถูกตีความว่าเป็นการตำหนิบุคคลหนึ่ง โดยระบุว่า “หยุดการกระทำ-คำพูดยกตัวเองเป็นคนดีกว่าคนอื่น เพราะคุณไม่ได้อยู่ในจุดเดียวกับพวกเรา” ข้อความดังกล่าวได้จุดประกายความสนใจจากชาวเน็ตเป็นอย่างมาก ต่างพากันคาดเดาว่าเจนสุดาต้องการสื่อถึงใคร และมีความขัดแย้งกับบุคคลนั้นในเรื่องใด ต่อมา โอซา แวง เพื่อนสนิทของเจนสุดา ก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมถึงประเด็นดังกล่าวอย่างตรงไปตรงมาและรุนแรง โอซาได้โพสต์ข้อความที่สะท้อนถึงความไม่พอใจต่อการทำหน้าที่ของนักข่าวคนหนึ่ง โดยระบุว่า “หน้าไม่อายมาก เธอไม่ควรเป็นนักข่าวสาย บันเทิง เลย เอาแต่ป้อน ข่าวปลอม ให้คนดู คนเขาอยากรู้ความจริง ไม่ใช่เรื่องโกหก ในฐานะนักข่าว อย่างน้อยก็ควรมีหน้าที่พยายามพูดความจริงกับสังคมบ้าง ตัวคุณเองก็เคยโดนหลอกแท้ๆ หลายครั้งหลายคราว แต่ก็ยังวิ่งกลับไปหาแสงอีก...
ขอบอกเลยนะ แสงแบบนี้มันผิดทาง มันคือการเห็นกงจักรเป็นดอกบัวค่ะ” คำพูดของโอซาเต็มไปด้วยความรู้สึกผิดหวังและเสียใจต่อการกระทำของนักข่าวคนดังกล่าว โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการนำเสนอข่าวที่ถูกต้องและเป็นจริงต่อสาธารณชน การเปรียบเทียบว่าเป็นการ “เห็นกงจักรเป็นดอกบัว” แสดงให้เห็นว่าโอซาเชื่อว่านักข่าวคนนั้นกำลังหลอกลวงตัวเองและผู้อื่นด้วยการนำเสนอข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง จากข้อความของโอซา แวง ทำให้หลายคนเชื่อมโยงไปถึง ดีเจดาด้า หนึ่งในเพื่อนสนิทของเจนสุดาและโอซา ซึ่งปัจจุบันยังคงมีสถานะเป็นเจ้าหนี้ของเจนสุดา เหตุผลที่ทำให้โยงไปถึงดีเจดาด้าคือการที่เธอเพิ่งออกมาปรากฏตัวร่วมเฟรมในการไลฟ์สดกับ นานา พร้อมกับกล่าวถึงประเด็นการให้โอกาสเพื่อนที่เคยทำผิดพลาด โดยระบุว่า “โอกาสเป็นสิ่งสำคัญสำหรับคนที่ล้มอยู่ ถ้าเพื่อนสำนึกผิดและอยากเริ่มต้นใหม่ เราควรให้โอกาสเพื่อนได้มีช่องทางทำมาหากิน เพื่อนำเงินกลับมาคืนทุกคน” คำพูดของดีเจดาด้าถูกมองว่าเป็นการพยายามสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับตัวเอง และอาจเป็นการปกปิดความจริงเกี่ยวกับความสัมพันธ์และปัญหาทางการเงินที่เกิดขึ้นกับเจนสุดา การออกมาแสดงความคิดเห็นของโอซา แวง จึงถูกตีความว่าเป็นการตอบโต้และเตือนสติ ดีเจดาด้า ให้หยุดการกระทำที่โอซาเชื่อว่าเป็นการหลอกลวงและไม่ซื่อสัตย์ต่อความจริง สถานการณ์นี้สะท้อนให้เห็นถึงความซับซ้อนของความสัมพันธ์ในวงการบันเทิง และความสำคัญของการรักษาความถูกต้องและความน่าเชื่อถือในการนำเสนอข่าวสา
