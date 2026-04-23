โอกาสกฎหมายคริปโตสหรัฐฯ ลดลงเหลือ 50-50 อนาคตอุตสาหกรรมแขวนบนเส้นด้าย

รายงานจาก Galaxy Digital ประเมินโอกาสที่ร่างกฎหมาย Clarity Act จะผ่านเป็นกฎหมายในปีนี้ลดลงเหลือเพียง 50% หรือต่ำกว่านั้น เนื่องจากติดอุปสรรคสำคัญหลายประการ ทั้งเรื่องงบประมาณ, AML, จริยธรรมนักการเมือง และการต่อรองอำนาจระหว่างพรรคการเมือง
รายงานล่าสุดจาก Galaxy Digital ชี้ให้เห็นถึงความไม่แน่นอนเกี่ยวกับอนาคตของร่างกฎหมาย คริปโต สหรัฐฯ หรือ Clarity Act โดยประเมินโอกาสที่ร่างกฎหมายฉบับนี้จะผ่านเป็นกฎหมายในปีนี้ไว้เพียง 50% หรือต่ำกว่านั้น สถานการณ์นี้เกิดจากการแข่งขันกับเวลาที่จำกัดก่อนการปิดสมัยประชุมสภาในเดือนสิงหาคม แม้จะมีความพยายามในการเจรจาจาก ส.
ว. Thom Tillis และ Angela Alsobrooks แต่ร่างกฎหมายยังคงติดอยู่ในอุปสรรคสำคัญถึง 5 ประการ ได้แก่ งบประมาณและบุคลากรของ CFTC, ช่องโหว่ด้านการป้องกันการฟอกเงิน (AML), ประเด็นจริยธรรมของนักการเมือง, การจำกัดอำนาจของ SEC และสงครามโควต้าในวุฒิสภา ส. ว.
Cynthia Lummis ได้เตือนว่า หากกฎหมายนี้ไม่ผ่านภายในปี 2026 อุตสาหกรรมคริปโตในสหรัฐฯ อาจต้องรอคอยกฎระเบียบที่ชัดเจนไปจนถึงปี 2030 หรือนานกว่านั้น ความล่าช้าในการออกกฎหมายนี้ส่งผลกระทบต่อตลาดในระยะสั้น โดยนักลงทุนสถาบันบางส่วนอาจเลือกที่จะรอสถานการณ์ก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนในตลาดสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม ตลาดได้ปรับตัวเข้ากับความล่าช้าของกฎระเบียบมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว และหากมีความคืบหน้าเชิงบวกในเดือนพฤษภาคม ราคาอาจมีการปรับตัวขึ้นได้ การพิจารณาแก้ไขร่างกฎหมายยังคงเป็นไปอย่างยากลำบาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการพิจารณาแก้ไขล่าช้าไปกว่ากลางเดือนพฤษภาคม โอกาสที่ร่างกฎหมายจะผ่านเป็นกฎหมายในปีนี้ก็จะลดลงอย่างมาก ประเด็นที่น่ากังวลคือการที่กฎหมายอาจทำให้ SEC สูญเสียความยืดหยุ่นในการจัดการสินทรัพย์ประเภท Tokenized Assets ซึ่งเป็นประเด็นที่ SEC คัดค้านอย่างแข็งขัน นอกจากนี้ การต่อรองตำแหน่งและโควต้าในหน่วยงานกำกับดูแลระหว่างพรรครีพับลิกันและเดโมแครตยังเป็นปัจจัยที่ซับซ้อนและอาจเป็นอุปสรรคต่อการผ่านร่างกฎหมาย Galaxy Digital คาดการณ์ว่าการลงมติในคณะกรรมาธิการควรเกิดขึ้นในช่วงต้นถึงกลางเดือนพฤษภาคม เพื่อให้ทันการโหวตใหญ่ในเดือนมิถุนายน แต่หากสถานการณ์ทางการเมืองโลกหรือประเด็นงบประมาณกลาโหมเข้ามาแทรกแซง กฎหมายคริปโตอาจถูกเบียดตกจากปฏิทินไปอย่างน่าเสียดาย แม้ว่าประเด็นเรื่องผลตอบแทนของ Stablecoin จะเริ่มคลี่คลาย แต่ยังมีอุปสรรคอีกมากมายที่ต้องแก้ไขเพื่อให้ร่างกฎหมายนี้ผ่านความเห็นชอบได้สำเร็จ ความสำเร็จของร่างกฎหมาย Clarity Act ไม่เพียงแต่จะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมคริปโตในสหรัฐฯ เท่านั้น แต่ยังอาจมีผลกระทบต่อตลาดโลกอีกด้วย เนื่องจากสหรัฐฯ เป็นตลาดคริปโตที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก การมีกฎระเบียบที่ชัดเจนจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและส่งเสริมการเติบโตของอุตสาหกรรมในระยะยา
