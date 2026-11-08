โหราศาสตร์ 2567: ราหูย้ายภพส่งผลต่อการเงิน ความรัก และการทำงานอย่างมีนัยสำคัญ
เจาะลึกโหราศาสตร์ 2567 เมื่อราหูย้ายตำแหน่งส่งผลโดยตรงต่อเศรษฐกิจส่วนตัว ความสัมพันธ์ และโอกาสในสายงาน พร้อมคำแนะนำการรับมือกับพลังงานดาวประจำเดือน
การเปลี่ยนแปลงของดาวเคราะห์ในเดือนนี้ส่งอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญต่อสถานการณ์ทางการเงิน ความสัมพันธ์ และการดำเนินงานทางอาชีพ โดยเฉพาะการย้ายตำแหน่งของ ราหู ที่เข้าสูภพใหม่ ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้เกิดการปรับโครงสร้างครั้งใหญ่ในหลากหลายมิติของชีวิต ทั้งด้านรายได้รายจ่ายและพันธะสัญญาระยะยาว
ราหูย้ายส่งผลต่อการทำงานและการเงิน
ดาวราหูเคลื่อนย้ายเข้าสู่ภพใหม่ สร้างโอกาสที่น่าสนใจในด้านทักษะการพูด การเขียน สื่อสาร การตลาด และออนไลน์ ทำให้บุคคลเหล่านี้ได้รับความสนใจและได้รับมอบหมายงานขนาดใหญ่ขึ้น แม้จะต้องแบกรับความรับผิดชอบที่หนักแน่น แต่การดำเนินงานดังกล่าวสามารถสร้างตำแหน่งงานและชื่อเสียงที่เชื่อถือได้ในระยะยาวหลังจากที่ราหูย้ายเข้าสูภพมรณะAlso readAnthropic มุ่ง IPO ก่อนวันขอบคุณพระเจ้า มุ่งระดมทุนสูงแตะ 1.75 ล้านล้านดอลลาร์ท่ามกลางตลาดผันผวน
อย่างไรก็ตาม ช่วงเวลาดังกล่าวมีความเสี่ยงต่อภาระทางด้านการเงินอย่างมาก จึงจำเป็นต้องระมัดระวังเรื่องหนี้สิน สินเชื่อ ภาษี และเงินร่วม与他人 ต้องตรวจสอบรายละเอียดในข้อตกลงต่างๆ อย่างละเอียดรอบคอบ เพราะมักมีเงื่อนไขที่ซ่อนอยู่ซึ่งอาจส่งผลกระทบในภายหลังได้
ดาวเสาร์และดาวอังคารส่งผลต่ออารมณ์
ดาวเสาร์ที่อยู่ในภพกดุมภะ ทำให้กระแสเงินไหลออกอย่างรวดเร็ว และเพิ่มโอกาสในการปะทะกับบุคคลในครอบครัวเนื่องจากการสื่อสารที่ไม่ตรงกัน ส่วนดาวพฤหัสบดีในตำแหน่งที่ดีเปิดโอกาสด้านการเพิ่มรายได้ การเจรจาค่าตอบแทน และการสร้างความมั่นคงทางฐานะ
ขณะเดียวกัน ดาวอังคารที่ทับลัคนาทำให้สภาพอารมณ์ร้อนรน เหนื่อยล้าง่าย และอาจตัดสินใจสิ่งต่างๆ แรงไปกว่าปกติซึ่งอาจนำไปสู่ความผิดพลาดได้ จึงควรระมัดระวังการตัดสินใจในช่วงเวลาที่ต้องอาศัยความเย็นยงใจ
ความสัมพันธ์และหุ้นส่วนมีความซับซ้อน
หลังจากที่ราหูย้ายเข้าสูภพปัตนิ ความสัมพันธ์ หุ้นส่วน และคู่สัญญาอาจมีความซับซ้อนขึ้นอย่างชัดเจน จำเป็นต้องตรวจสอบเจตนาและเงื่อนไขต่างๆ ให้กระจ่างก่อนตัดสินใจทำข้อตกลงใดก็ตาม
ดาวพฤหัสบดีในตำแหน่งที่ดีทับลัคนาทำหน้าที่เป็นแรงสนับสนุนสำคัญ ทำให้ความน่าเชื่อถือ โอกาสใหม่ๆ และการขยายตัวโดดเด่นขึ้น ส่วนราหูในภพอริช่วยเพิ่มพลังการแข่งขัน มีโอกาสชนะคู่แข่ง แก้ไขปัญหาเก่า หรือสามารถรับงานยากแล้วสร้างผลงานออกมาได้อย่างน่าพอใจ
ความระมัดระวังด้านสุขภาพและการเดินทาง
ดาวอังคารส่งผลให้เสียพลังกับเรื่องเบื้องหลัง การเดินทาง และค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิด ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อแผนการเดิมได้ จึงควรจัดสรรเวลาในการพักผ่อนและเตรียมงบประมาณสำรองไว้เสมอ
ดาวเสาร์ที่อยู่ในภพมรณะเตือนเรื่องสุขภาพเรื้อรัง หนี้ร่วม ภาษี และภาระต่างๆ ที่ต้องจัดการอย่างจริงจัง ส่วนดาวอังคารช่วยผลักดันรายได้ เป้าหมาย และความสำเร็จจากทีมงานหรือคนรู้จักได้ดี แต่ต้องระวังอุบัติเหตุเล็ก ๆ น้อย ๆ หนี้ร่วม และความขัดแย้งเรื่องทรัพย์สิน
การวางแผนระยะยาวและความรัก
ดาวพฤหัสบดีในภพวินาศเหมาะสำหรับการทำงานต่างประเทศ งานออนไลน์ งานเบื้องหลัง และการเริ่มวางแผนโครงการระยะยาว ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสและการรับความช่วยเหลือจากเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้านความรักและเรื่องบุตรต้องใช้ความอดทน เพราะดาวเสาร์ในภพปุตตะทำให้ความสัมพันธดำเนินช้าลง หรือมีข้อจำกัดบางประการ ในขณะที่ดาวมฤตยูในภพปัตนียังทำให้คนรัก หุ้นส่วน หรือคู่สัญญาเปลี่ยนใจเร็ว จึงไม่ควรเร่งผูกมัดโดยยังมีการพูดคุยกันไม่ครบถ้วนสมบูรณ์
Get an alert when there is news on LifestyleFollow Lifestyle