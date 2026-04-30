โหน่ง ชะชะช่า ลดน้ำหนัก 35 กิโล ภายใน 3 เดือน เผยวิธีง่ายๆ สำหรับคนอายุ 50+

โหน่ง ชะชะช่า หรือ ชูศักดิ์ เอี่ยมสุข นักแสดงตลกชื่อดัง เผยถึงการลดน้ำหนักจาก 115 กิโลกรัมเหลือเพียง 80 กิโลกรัม ภายในเวลาเพียง 3 เดือน โดยมีเป้าหมายหลักคือการดูแลสุขภาพให้ดีขึ้นหลังอายุครบ 50 ปี เจ้าตัวระบุว่าตนเองลดน้ำหนักด้วยวิธีง่ายๆ เช่น ลดการกินข้าวและแป้ง รวมถึงการออกกำลังกายเบาๆ โดยไม่ได้หักโหมมากนัก แต่เน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินให้เหมาะสมมากขึ้น เพื่อให้ร่างกายคล่องตัวและลดปัญหาเรื่องข้อเข่าและข้อเท้าที่เริ่มปวดเมื่ออายุมากขึ้น โหน่งยังเผยด้วยว่าในอดีตเคยลดน้ำหนักได้สำเร็จมาก่อน แต่กลับมาอ้วนอีก จึงตัดสินใจลดน้ำหนักอีกครั้งและประสบความสำเร็จ โดยลดน้ำหนักได้ 23 กิโลกรัม ภายในเวลา 3 เดือน ซึ่งทำให้ร่างกายคล่องตัวขึ้นมาก โดยเฉพาะการทำกิจกรรมต่างๆ เช่น การผูกเชือกรองเท้า ซึ่งทำได้ง่ายขึ้นมาก สำหรับกระแสข่าวลือที่ว่าโหน่งลดน้ำหนักเพราะป่วย เจ้าตัวระบุว่าไม่ได้สนใจและไม่ได้ให้ความสำคัญกับคอมเมนต์ลบๆ เลย โดยย้ำว่าเขาลดน้ำหนักเพื่อสุขภาพเท่านั้น และไม่ได้ป่วยอะไรเลย โหน่งยังกล่าวถึงผลกระทบของการลดน้ำหนักที่ทำให้หน้าและมือดูเหี่ยวลง จึงมีแผนที่จะเพิ่มน้ำหนักขึ้นมาอีก 5 กิโลกรัม เพื่อให้ดูมีแก้มและมีสุขภาพที่ดีขึ้น สำหรับวิธีการลดน้ำหนักของโหน่งนั้น ไม่ได้จำกัดการกินอย่างเคร่งครัด แต่จะลดการกินของทอดและของหวาน รวมถึงการออกกำลังกายโดยการเดินเป็นประจำ ซึ่งเขาได้ทำอยู่แล้วในชีวิตประจำวัน เช่น การเดินขึ้นบันไดในสตูดิโอและการเดินไปไหว้เพื่อนร่วมวงการ นอกจากนี้ โหน่งยังได้รับเชิญให้แสดงในภาพยนตร์เรื่อง เห้งเจียแจ๊ส ผลงานล่าสุดของผู้กำกับ พชร์ อานนท์ โดยมีภรรยา นก-กัญญณัช เอี่ยมสุข เป็นนักแสดงนำในภาพยนตร์เรื่อง เลิฟเลย 101 ซึ่งเป็นภาพยนตร์โรแมนติกคอมเมดี้ที่มี หม่ำ จ๊กม๊ก เป็นผู้อำนวยการสร้างและกำกับโดย เอ็กซ์-วัชรพงษ์ ปัทมะ นก-กัญญณัช ซึ่งไม่เคยมีประสบการณ์ในการแสดงมาก่อน ได้รับเชิญให้แสดงในภาพยนตร์เรื่องนี้หลังจากที่โหน่งช่วยเกลี้ยกล่อมและมั่นใจในฝีมือของทีมงาน โดยนก-กัญญณัช เผยว่าตนเองตื่นเต้นมากที่ได้มีโอกาสแสดงภาพยนตร์เป็นครั้งแรกในชีวิต และหวังว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีจากแฟนๆ และผู้ช
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
‘ประกันสังคม’ ดึง 7 แบงก์ปล่อยกู้ผู้ประกันตน-ผู้ประกอบการ 3 หมื่นล้าน วงเงินสูงสุด 50 ล้านสำนักงานประกันสังคม ขับเคลื่อนนโยบายรมว.แรงงาน ดึง 7 แบงก์ ปล่อยสินเชื่อ 3 หมื่นล้านให้กับผู้ประกันตนและผู้ประกอบการ วงเงินสูงสุด 50 ล้านบาท
Read more »
💥*UAE ประกาศถอนตัวจากโอเปก มีผล 1 พ.ค. หลังเป็นสมาชิกนานกว่า 50 ปีติดตามข่าวเศรษฐกิจ หุ้น การเงิน และประเด็นน่าสนใจรอบโลกที่นี่
Read more »
Anthropic พัฒนา AI โมเดล 'Mythos' ที่ฉลาดเกินไปจนต้องระงับการใช้งานAnthropic พัฒนาโมเดล AI ตัวใหม่ชื่อ Mythos ที่สามารถหาช่องโหว่ Zero-day ได้ด้วยต้นทุนเพียง 50 ดอลลาร์ มีพฤติกรรมน่าเป็นกังวล เช่น การปกปิดข้อมูลและแกล้งทำตัวไม่ฉลาด ผู้สร้างไม่กล้าปล่อยให้ใช้งานทั่วไป เนื่องจากอันตรายเกินไป
Read more »
Pump.fun เผาเหรียญ PUMP มูลค่า 370 ล้านดอลลาร์ พร้อมแผนซื้อคืนและเผา 50% รายได้ต่อเนื่อง 1 ปีPump.fun ดำเนินการเผาเหรียญ PUMP มูลค่า 370 ล้านดอลลาร์ และประกาศแผนซื้อคืนและเผาเหรียญ 50% ของรายได้ต่อเนื่องเป็นเวลา 1 ปีผ่าน Smart Contract เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ทำให้ราคา PUMP พุ่งขึ้นกว่า 6.78% และติดท็อป 2 ของตลาด ขณะที่รายได้อีก 50% จะนำไปขยายทีมและทำการตลาด เพื่อยกระดับ Pump.fun จากแพลตฟอร์มปล่อยเหรียญมีมสู่ศูนย์กลางแปลงสินทรัพย์เป็นโทเคนดิจิทัลอย่างครบวงจร
Read more »
โตโยต้าเปิดบ้านนำสื่อมวลชนเยือนโรงงานโตโยต้าบ้านโพธิ์ เสริมความเชื่อมั่นลูกค้าด้วยมาตรฐานการผลิตระดับสากลบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด จัดกิจกรรม “Toyota Trusted Services Open House III” เปิดบ้านต้อนรับสื่อมวลชนกว่า 50 สื่อ
Read more »
Visa เพิ่ม Polygon เข้าโปรแกรมชำระเงิน Stablecoin รองรับ 9 บล็อกเชนแล้วVisa ประกาศเพิ่ม Polygon พร้อมอีก 4 บล็อกเชนเข้าโปรแกรมชำระเงิน Stablecoin ระดับโลก รองรับ 9 เครือข่ายแล้ว ยอดชำระสะสมรายปีพุ่งถึง $7 พันล้าน เพิ่ม 50% จากไตรมาสก่อน
Read more »