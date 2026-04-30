โหน่ง ชะชะช่า ลดน้ำหนัก 35 กิโล ภายใน 3 เดือน เผยวิธีง่ายๆ สำหรับคนอายุ 50+

📆4/30/2026 7:52 AM
โหน่ง ชะชะช่า หรือ ชูศักดิ์ เอี่ยมสุข นักแสดงตลกชื่อดัง เผยถึงการลดน้ำหนักจาก 115 กิโลกรัมเหลือ 80 กิโลกรัม ภายใน 3 เดือน โดยใช้วิธีง่ายๆ เช่น ลดข้าว ลดแป้ง และออกกำลังกายเบาๆ เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นหลังอายุครบ 50 ปี

โหน่ง ชะชะช่า หรือ ชูศักดิ์ เอี่ยมสุข นักแสดงตลกชื่อดัง เผยถึงการลดน้ำหนักจาก 115 กิโลกรัมเหลือเพียง 80 กิโลกรัม ภายในเวลาเพียง 3 เดือน โดยมีเป้าหมายหลักคือการดูแลสุขภาพให้ดีขึ้นหลังอายุครบ 50 ปี เจ้าตัวระบุว่าตนเองลดน้ำหนักด้วยวิธีง่ายๆ เช่น ลดการกินข้าวและแป้ง รวมถึงการออกกำลังกายเบาๆ โดยไม่ได้หักโหมมากนัก แต่เน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินให้เหมาะสมมากขึ้น เพื่อให้ร่างกายคล่องตัวและลดปัญหาเรื่องข้อเข่าและข้อเท้าที่เริ่มปวดเมื่ออายุมากขึ้น โหน่งยังเผยด้วยว่าในอดีตเคยลดน้ำหนักได้สำเร็จมาก่อน แต่กลับมาอ้วนอีก จึงตัดสินใจลดน้ำหนักอีกครั้งและประสบความสำเร็จ โดยลดน้ำหนักได้ 23 กิโลกรัม ภายในเวลา 3 เดือน ซึ่งทำให้ร่างกายคล่องตัวขึ้นมาก โดยเฉพาะการทำกิจกรรมต่างๆ เช่น การผูกเชือกรองเท้า ซึ่งทำได้ง่ายขึ้นมาก สำหรับกระแสข่าวลือที่ว่าโหน่งลดน้ำหนักเพราะป่วย เจ้าตัวระบุว่าไม่ได้สนใจและไม่ได้ให้ความสำคัญกับคอมเมนต์ลบๆ เลย โดยย้ำว่าเขาลดน้ำหนักเพื่อสุขภาพเท่านั้น และไม่ได้ป่วยอะไรเลย โหน่งยังกล่าวถึงผลกระทบของการลดน้ำหนักที่ทำให้หน้าและมือดูเหี่ยวลง จึงมีแผนที่จะเพิ่มน้ำหนักขึ้นมาอีก 5 กิโลกรัม เพื่อให้ดูมีแก้มและมีสุขภาพที่ดีขึ้น สำหรับวิธีการลดน้ำหนักของโหน่งนั้น ไม่ได้จำกัดการกินอย่างเคร่งครัด แต่จะลดการกินของทอดและของหวาน รวมถึงการออกกำลังกายโดยการเดินเป็นประจำ ซึ่งเขาได้ทำอยู่แล้วในชีวิตประจำวัน เช่น การเดินขึ้นบันไดในสตูดิโอและการเดินไปไหว้เพื่อนร่วมวงการ นอกจากนี้ โหน่งยังได้รับเชิญให้แสดงในภาพยนตร์เรื่อง เห้งเจียแจ๊ส ผลงานล่าสุดของผู้กำกับ พชร์ อานนท์ โดยมีภรรยา นก-กัญญณัช เอี่ยมสุข เป็นนักแสดงนำในภาพยนตร์เรื่อง เลิฟเลย 101 ซึ่งเป็นภาพยนตร์โรแมนติกคอมเมดี้ที่มี หม่ำ จ๊กม๊ก เป็นผู้อำนวยการสร้างและกำกับโดย เอ็กซ์-วัชรพงษ์ ปัทมะ นก-กัญญณัช ซึ่งไม่เคยมีประสบการณ์ในการแสดงมาก่อน ได้รับเชิญให้แสดงในภาพยนตร์เรื่องนี้หลังจากที่โหน่งช่วยเกลี้ยกล่อมและมั่นใจในฝีมือของทีมงาน โดยนก-กัญญณัช เผยว่าตนเองตื่นเต้นมากที่ได้มีโอกาสแสดงภาพยนตร์เป็นครั้งแรกในชีวิต และหวังว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีจากแฟนๆ และผู้ช

