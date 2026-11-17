โสภณ ซารัมย์ แถลงอาเซียน ยันจุดยืนไทยต่อข้อพิพาทชายแดนกัมพูชา
นายโสภณ ซารัมย์ ประธานรัฐสภาไทย ใช้เวทีประชุมอาเซียนในฟิลิปปินส์ แถลงจุดยืนชัดเจนกรณีข้อพิพาทชายแดนไทย-กัมพูชา และเสนอความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและผู้สูงวัย
นาย โสภณ ซารัมย์ ประธานรัฐสภาไทย ได้เข้าร่วม การประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) และการประชุม AIPA-ASEAN Interface ซึ่งจัดขึ้นโดยประเทศ ฟิลิปปินส์ เป็นเจ้าภาพ โดยมีประเทศไทยเข้าร่วมในฐานะหนึ่งใน 3 ประเทศสมาชิกอาเซียน ได้แก่ ไทย มาเลเซีย และสิงคโปร์ ที่ได้รับโอกาสกล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมอย่างเป็นทางการ
แม้ว่าการกล่าวถ้อยแถลงแต่ละประเทศจะมีเวลาจำกัดเพียง 2 นาทีเท่านั้น แต่ประธานรัฐสภาไทยได้ใช้ช่วงเวลาดังกล่าวอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อแสดงจุดยืนที่ชัดเจนของประเทศไทยต่อข้อพิพาทชายแดนไทย-กัมพูชาAlso read“รัศมีแข” บริจาคให้มูลนิธิเดอะวอยซ์ ของ “เก๋ ชลลดา” ที่เดียว เน้นให้โรงพยาบาล
ตอบโต้กัมพูชา ชี้แจงข้อเท็จจริงชายแดน
นายโสภณ ซารัมย์ ได้ใช้โอกาสนี้ในการโต้ตอบรองนายกรัฐมนตรีกัมพูชา โดยได้ชี้แจงและยืนยันจุดยืนของไทยกรณีข้อพิพาทชายแดนไทย-กัมพูชาอย่างตรงไปตรงมา
นอกจากนี้ นายโสภณ ยังใช้เวทีระหว่างประเทศนี้ในการโต้แย้งประเด็นที่ฝ่ายกัมพูชาเคยหยิบยกขึ้นกล่าวอ้างในเวทีระหว่างประเทศก่อนหน้านี้ เพื่อให้ประชาคมอาเซียนได้รับทราบและเข้าใจข้อเท็จจริงในมุมของประเทศไทยอย่างถูกต้อง
เร่งมือแก้ปัญหาอาชญากรรมเทคโนโลยี
นอกเหนือจากประเด็นความมั่นคงชายแดนแล้ว นายโสภณ ซารัมย์ ยังได้กล่าวถึงความจำเป็นในการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อรับมือกับความท้าทายรูปแบบใหม่ที่กำลังส่งผลกระทบต่อประชาชนในภูมิภาคอย่างรุนแรง
หนึ่งในประเด็นสำคัญที่ประธานรัฐสภาไทยหยิบยกขึ้นกล่าวถึงคือ ปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ซึ่งเป็นภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกประเทศในการป้องกันและแก้ไข
เตรียมความพร้อมสังคมผู้สูงวัยอาเซียน
นายโสภณ ยังกล่าวถึงประเด็นการเตรียมความพร้อมรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย ซึ่งเป็นโครงสร้างประชากรที่หลายประเทศในอาเซียนกำลังเผชิญร่วมกันและต้องการแนวทางแก้ไขร่วมกัน
การนำเสนอประเด็นเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความตระหนักของประเทศไทยต่อวิกฤตโครงสร้างประชากรที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ ซึ่งจำเป็นต้องมีนโยบายร่วมมือกันในระดับภูมิภาค
บทบาทเชิงรุกประธานรัฐสภาไทย
ภายใต้เงื่อนไขเวลาเพียง 2 นาที นายโสภณ สามารถสื่อสารประเด็นสำคัญได้อย่างกระชับและครอบคลุม ทั้งในมิติความมั่นคง การปกป้องผลประโยชน์และจุดยืนของประเทศไทย ตลอดจนวิสัยทัศน์ด้านความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาระดับภูมิภาค
การกล่าวถ้อยแถลงครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทเชิงรุกของประธานรัฐสภาไทย ในการใช้เวทีระหว่างประเทศสื่อสารจุดยืนของไทย ควบคู่กับการนำเสนอประเด็นความร่วมมือที่เกี่ยวข้องกับอนาคตของภูมิภาคอาเซียน
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