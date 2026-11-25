โสภณ ซารัมย์ นัดวิป 3 ฝ่ายแก้ปัญหาญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญและวาระสภา
ประธานรัฐสภายืนยันจะนัดประชุมวิป 3 ฝ่ายภายในสัปดาห์นี้เพื่อหารือเรื่องวาระการประชุมและร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ตัดอำนาจตนเอง ขณะที่ฝ่ายค้านยังชี้ประเด็นความล่าช้าในคดีสินบน
นาย โสภณ ซารัมย์ ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้ให้สัมภาษณ์ชี้แจงกรณีความเคลื่อนไหวทางการเมืองล่าสุด โดยยอมรับว่าจะมีการเรียกประชุม วิป 3 ฝ่าย ภายในสัปดาห์นี้ เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมรัฐสภา ซึ่งรวมถึงประเด็นร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม รัฐธรรมนูญ ที่มีเนื้อหาเสนอให้ตัดอำนาจหน้าที่ของ ประธานรัฐสภา ออกจากกระบวนการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายสูงสุดของประเทศ
กลไกการปรึกษาหารือวิป 3 ฝ่าย
นายโสภณ ซารัมย์ ระบุว่า ระเบียบวาระการประชุมส่วนหนึ่งต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญที่กำหนดไว้ โดยกระบวนการดังกล่าวไม่มีความขัดแย้งกับหลักการประชาธิปไตยหรือการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ท่านย้ำว่าการประชุมร่วมของรัฐสภาย่อมจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทั้งฝ่ายวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรอย่างเต็มรูปแบบ จึงเห็นว่าจำเป็นจะต้องนัดหมายตัวแทนจากวิปทั้ง 3 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายรัฐบาล ฝ่ายค้าน และฝ่ายวุฒิสภา มาเข้าร่วมหารือกันเพื่อหาจุดร่วมกันในสัปดาห์นี้Also readงามแต้ๆ! “ปุยนุ่น-บิ๊นท์” ร่วมงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ โคมลอยเต็มฟ้าฟินใจขนาด
ปมร้อนคดีสินบนและการตรวจสอบรัฐบาล
ในขณะเดียวกัน นายพริษฐ์ วัชรสินธุ ส.ส.บัญชีรายชื่อ รองหัวหน้าพรรคประชาชน ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน หรือวิปฝ่ายค้าน ได้เสนอให้เรียกประชุมวิป 3 ฝ่าย เพื่อกำหนดวาระการประชุมรัฐสภาให้ชัดเจนมากขึ้น ซึ่งรวมถึงการพิจารณา ร่างแก้รัฐธรรมนูญ ที่มีการเสนอประเด็นการตัดอำนาจประธานรัฐสภาด้วย นายพริษฐ์ วัชรสินธุ ได้กล่าวโจมตีการทำงานของนายโสภณ ซารัมย์ ว่าไม่ทำหน้าที่ประธานสภาอย่างเต็มศักยภาพในการหนุนเสริมคณะกรรมาธิการตรวจสอบรัฐบาล แต่กลับมัดมือมัดเท้าให้อ่อนแอลง พร้อมทั้งกล่าวหาว่ามีการใส่ร้ายป้ายสีว่าเป็น กมธ.กฎหมาย เจ้าปัญหา เพื่อเบี่ยงเบนความสนใจจากข้อเท็จจริง
นอกจากนี้ นายพริษฐ์ วัชรสินธุ ยังเปิดเผยความคืบหน้าการสอบสวนคดีสินบนจำนวน 40 ล้านบาท และคดีเว็บพนันออนไลน์ โดยระบุว่าขณะนี้ยังไม่มีพัฒนาการที่ชัดเจนในทางปฏิบัติ ท่านชี้ให้เห็นว่ามีการฟ้องร้องโดยอ้างว่าปิดปากและหนีการตรวจสอบจาก ส.ส. ไอเดียร์ ซึ่งสะท้อนถึงความพยายามในการหลีกเลี่ยง Accountability ในทางการเมือง พร้อมทั้งวิจารณ์ว่าการทำงานแบบเงียบๆ น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าการเข้ามาเป็นนักการเมืองที่ต้องเผชิญกับคำถามเชิงตรวจสอบ
ปมร้อนคดีศักดิ์สยามและข้อครหาประวิงเวลา
ด้านนายวัส ติงสมิตร ประธานคณะกรรมาธิการติดตาม ตรวจสอบ การทำงานของราชการในวุฒิสภา ได้นำประเด็นร้อนมาวิเคราะห์อย่างละเอียด โดยชี้ให้เห็นถึงบทบาทของนายโสภณ ซารัมย์ ในกรณีคดีของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ ซึ่งมีระยะเวลาในการกลั่นกรองมานานกว่า 5 เดือน การดำเนินงานที่ล่าช้าเช่นนี้เสี่ยงต่อการถูกตีความว่าเข้าข่ายการประวิงเวลา เพื่อรอให้การดำเนินการทางกฎหมายหรือกระบวนการยุติธรรมสิ้นสุดลงหรือไม่ ซึ่งประเด็นนี้กลายเป็นคะแนนสำคัญที่ฝ่ายวิพากษ์วิจารณ์ใช้เป็นหลักฐานในการตั้งคำถามต่อประสิทธิภาพการทำงานของผู้ดำรงตำแหน่งประธานรัฐสภา
บทบาทด้านนิติบัญญัติต่างประเทศและอาเซียน
ในมุมมองด้านนโยบายต่างประเทศและบทบาททางการทูตนิติบัญญัติ รศ.ดร.ยุทธพร อิสรชัย อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิธิราช ได้ให้สัมภาษณ์ชื่นชมการทำงานของนายโสภณ ซารัมย์ ในการประชุมสมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ 47 ณ ประเทศฟิลิปปินส์ โดยระบุว่า การใช้เวที AIPA เป็นโอกาสสำคัญในการกางข้อเท็จจริงและใช้หลักฐานโต้แย้งประเด็นพิพาททางเขตแดนกับกัมพูชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รศ.ดร.ยุทธพร อิสรชัย ระบุเพิ่มเติมว่าการประชุมดังกล่าวถือเป็นภารกิจสำคัญของรัฐสภาไทย เนื่องจากเป็นเวทีที่จัดขึ้นทุกปีเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐสภาของประเทศสมาชิกอาเซียน ตลอดจนเป็นกลไกสำคัญของการทูตรัฐสภา หรือการทูตฝ่ายนิติบัญญัติ ที่ช่วยผลักดันกรอบความร่วมมือ อนุสัญญา และข้อตกลงต่าง ๆ ให้เกิดความคืบหน้าไปในทิศทางเดียวกัน และทีมประเทศไทยสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างเป็นเอกภาพ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีในเวทีระหว่างประเทศ
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