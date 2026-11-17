โสภณ ซารัมย์ ต่อกรเวที AIPA คัดค้านระบุผู้พลัดถิ่น 20,000 คนในรายงานประชุม
นายโสภณ ซารัมย์ ประธานรัฐสภาไทย ยืนกรานคัดค้านข้อความระบุพลเรือนผู้พลัดถิ่นกว่า 20,000 คนในรายงานการประชุม AIPA ที่ฟิลิปปินส์ โดยยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อโต้แย้งที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบร่วมกัน จึงไม่อาจยอมรับให้เป็นข้อเท็จจริงที่ยอมรับร่วมกันได้
นาย โสภณ ซารัมย์ ประธานรัฐสภา ไทย ได้เปิดเผยถึงบรรยากาศในการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมรัฐสภาแห่งอาเซียน ( AIPA) ที่จัดขึ้น ณ โรงแรมแชงกรี-ลา ในเมืองมะนิลา ประเทศ ฟิลิปปินส์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569 ว่าการประชุมดังกล่าวเต็มไปด้วยความตึงเครียดและบรรยากาศที่เข้มข้นดุเดือดอย่างหนัก เนื่องจากมีการหยิบยกประเด็นละเอียดอ่อนเกี่ยวกับจำนวนพลเรือน ผู้พลัดถิ่น สูงถึงกว่า 20,000 คน ขึ้นมาหารือในวาระสำคัญ
จุดยืนหนักแน่นของประธานรัฐสภาไทย
นายโสภณ ซารัมย์ ได้นำจุดยืนของประเทศไทยไปแสดงบนเวที AIPA อย่างแน่วแน่และชัดเจน โดยคัดค้านการนำข้อความที่ระบุว่า “พลเรือนผู้พลัดถิ่นกว่า 20,000 คน” ไปบรรจุไว้ในรายงานการประชุมอย่างเด็ดขาด ประธานรัฐสภาไทยยืนยันอย่างหนักแน่นว่า ข้อมูลตัวเลขและสถานการณ์ดังกล่าวยังคงเป็นข้อโต้แย้งที่ยังไม่มีข้อยุติสุดท้าย และยังไม่ผ่านกระบวนการตรวจสอบร่วมกันจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องAlso read'โสภณ' สวนเขมรกลางเวทีผู้นำอาเซียน-AIPA ค้านยกผู้พลัดถิ่นลงถ้อยแถลงร่วม
ดังนั้น ประเทศไทยจึงไม่สามารถยอมรับให้ข้อมูลที่ยังเป็นที่ถกเถียงถูกบันทึกไว้เสมือนเป็นข้อเท็จจริงที่ได้รับการยอมรับร่วมกัน (Consensus) โดยนายโสภณ กล่าวว่า ตนไม่อาจยอมรับให้ข้อกล่าวอ้างเพียงฝ่ายเดียวกลายเป็นข้อเท็จจริงที่เป็นที่ยอมรับของทุกประเทศในเวทีระหว่างประเทศ การยืนหยัดในหลักการนี้ถือเป็นพันธกรณีสำคัญในการรักษาความจริงและความเป็นธรรม
การเจรจาคลี่คลายสถานการณ์ในวงประชุม
จากความแข็งกร้าวในการปกป้องหลักการดังกล่าว ทำให้ประธานฝ่ายประเทศเจ้าภาพอย่างฟิลิปปินส์ จำเป็นต้องเข้ามาเจรจาและหารือด้วยตนเองเพื่อคลี่คลายความขัดแย้ง และเปิดทางให้การประชุมคณะกรรมการบริหารสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างราบรื่น ฟิลิปปินส์เสนอแนะให้นำประเด็นข้อโต้แย้งดังกล่าวออกไปพิจารณาเพิ่มเติมในกรอบของคณะกรรมาธิการการเมือง (Political Commission) แทนที่จะบรรจุในรายงานการประชุมระดับคณะกรรมการบริหาร
การแก้ไขสถานการณ์ในรูปแบบนี้ถือเป็นช่องทางการประนีประนอมที่ช่วยรักษาโครงสร้างการทำงานขององค์กรระหว่างประเทศไว้ได้ แม้ประเทศไทยจะยอมให้การประชุมเดินหน้าต่อไปได้ก็ตาม แต่ นายโสภณ ซารัมย์ ได้ย้ำเตือนอย่างชัดเจนว่า การยินยอมให้การประชุมดำเนินต่อไปไม่ได้หมายถึงการยอมถอยหรือสละหลักการยืนหยัด
การรักษาผลประโยชน์และศักดิ์ศรีของชาติ
นายโสภณ ซารัมย์ ย้ำว่า ประเทศไทยยังคงยืนยันจุดยืนเดิมอย่างหนักแน่นและไม่เปลี่ยนแปลง คือการไม่ยอมรับข้อความเกี่ยวกับผู้พลัดถิ่นกว่า 20,000 คน ตราบใดที่ข้อเท็จจริงดังกล่าวยังคงเป็นข้อพิพาทและยังไม่ได้รับการตรวจสอบร่วมกันอย่างโปร่งใส ประธานรัฐสภาไทยกล่าวเน้นย้ำว่า การรักษาศักดิ์ศรีของชาติไม่จำเป็นต้องอาศัยการใช้เสียงดังหรือการเผชิญหน้าอย่างรุนแรงที่สุดในห้องประชุม แต่ต้องอาศัยความกล้าหาญที่จะยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องและรักษาผลประโยชน์ของชาติ
การดำเนินนโยบายต่างประเทศและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสามารถทำได้ควบคู่ไปกับหลักการที่มีเหตุผล ประเทศไทยต้องได้รับความเป็นธรรม ไม่ควรเสียเปรียบในเวทีโลก และเสียงของประเทศไทยต้องมีความหมายและได้รับความเคารพจากประชาคมสากล
บทบาทในเวทีระหว่างอาเซียนและ AIPA
เหตุการณ์ในครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่นายโสภณ ซารัมย์ มีบทบาทสำคัญในการประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) และการประชุม AIPA-ASEAN Interface ที่ประเทศฟิลิปปินส์เป็นเจ้าภาพ โดยไทยเป็นหนึ่งใน 3 ประเทศสมาชิกอาเซียน ได้แก่ ไทย มาเลเซีย และสิงคโปร์ ที่ได้รับโอกาสกล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุม ซึ่งแต่ละประเทศมีเวลาเพียง 2 นาที
ทั้งนี้ ข่าวดังกล่าวสอดคล้องกับเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ที่นายโสภณ ซารัมย์ ได้ออกมาโต้ตอบข้อกล่าวอ้างของรองนายกรัฐมนตรีประเทศกัมพูชา ที่กล่าวถึงข้อพิพาทไทย-กัมพูชา ระหว่างการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน โดยนายโสภณ ได้ใช้โอกาสในเวทีระดับนานาชาติเพื่อชี้แจงและปกป้องผลประโยชน์ของชาติอย่างตรงไปตรงมา แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนวาระของประเทศไทยบนเวทีภูมิภาคอย่างหนักแน่น
Get an alert when there is news on PoliticsFollow Politics