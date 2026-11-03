โสภณ ซารัมย์ เยาว์เกียรติคุณธรรมเหนือ AI แนะสร้างสามัคคีในรัฐสภา
ประธานรัฐสภา โสภณ ซารัมย์ กล่าวถึงคุณค่าคุณธรรมที่เหนือกว่าเทคโนโลยี AI และมุ่งมั่นสร้างสามัคคีในองค์กร พร้อมลงพื้นที่บุรีรัมย์ดูแลผู้ประสบภัย
นาย โสภณ ซารัมย์ ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้กล่าวแสดงความเห็นเกี่ยวกับการยกย่องด้าน คุณธรรม และจริยธรรมว่าเป็นเกียรติและศักดิ์ศรีที่มีคุณค่าสูงกว่าเกียรติยศทั่วไปในวงราชการและสังคม โดย强调了ว่า ความดีภายในจิตใจเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า แต่จะแสดงออกผ่านความประพฤติหรือจริยธรรม ทั้งการคิดดี พูดดี และทำดี ซึ่ง คุณธรรม จะทำหน้าที่เป็นเครื่องกำกับให้บุคคลประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องและเหมาะสม
คุณค่าคุณธรรมเหนือกว่าปัญญาประดิษฐ์
นายโสภณ ได้กล่าวเสริมว่า แม้ในปัจจุบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว จนมนุษย์สามารถพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ หรือ Artificial Intelligence (AI) รวมถึงเทคโนโลยีสำรวจอวกาศที่สามารถส่งมนุษย์ไปอาศัยบนดาวอังคารได้ แต่ก็ยังมีความจำกัดในการวัดค่าความดีภายในจิตใจของมนุษย์ด้วยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ไม่สามารถวัดหรือเปรียบเทียบความดีของบุคคลได้จากภายในโดยตรงAlso readพ.ต.อ.ทวี เผยใช้ AI สืบสวนคดีใหญ่ระดับประเทศ ชี้ไม่ทิ้งพื้นที่ชายแดนใต้
ดังนั้น การตัดสินว่าใครดีหรือชั่วกว่ากัน จึงจำเป็นต้องอาศัยความประพฤติและการกระทำเป็นหลักในการพิจารณา นายโสภณ ได้สะท้อนมุมมองว่า น่าเสียดายที่นักวิทยาศาสตร์อาจยังคิดไม่ถึงเรื่องของการเปรียบเทียบระดับความดี เพราะเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าเช่น AI หรือการไปอยู่ นอกโลกนั้น ไม่สามารถวัดคุณค่าด้านจิตใจของมนุษย์ได้ เขาจึงสรุปว่า มนุษย์ต้องยึดถือเอาพฤติกรรมภายนอกเป็นตัวตัดสินแทน
มุ่งสร้างความสามัคคีในองค์กรนิติบัญญัติ
ประธานรัฐสภา ได้กล่าวถึงผลงานและการดำเนินงานในรอบระยะเวลา 7 ถึง 8 เดือนที่ผ่านมาว่า ได้มุ่งเน้นการพัฒนาองค์กรรัฐสภาเพื่อประโยชน์ขององค์กรนิติบัญญัติเป็นหลัก และสิ่งสำคัญที่พยายามผลักดันอย่างหนักคือการสร้างความสามัคคี ทั้งในระดับผู้บริหารและบุคลากรภายในองค์กร
นายโสภณ ระบุว่า ผู้บริหารของทั้งสองสภามีหน้าที่ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้ข้าราชการได้เห็น หากผู้บริหารไม่สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างสอดคล้องและกลมกลืน ย่อมเป็นเรื่องยากที่จะสร้างสามัคคีให้เกิดขึ้นในกลุ่มบุคลากรในระดับล่าง ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงาน
ลงพื้นที่บุรีรัมย์เยี่ยมผู้ประสบอัคคีภัย
ด้านภารกิจด้านสังคม นายโสภณ ซารัมย์ ได้เดินทางลงพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ณ ชุมชนศีรษะแรต หมู่ที่ 11 ตำบลมะเฟือง อำเภอพุทไธสง เมื่อช่วงเย็นวานนี้ เพื่อติดตามสถานการณ์และให้กำลังใจแก่ครอบครัวผู้ประสบภัยจากเหตุอัคคีภัย โดยในช่วงการเยี่ยมเยียนนั้นได้มีเรื่องน่าประทับใจเมื่อพบว่า พระบรมฉายาลักษณ์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ไม่ไหม้หายท่ามกลางซากเพลิงไหม้ ซึ่งถือเป็นเครื่องเตือนใจและกำลังใจที่ดี
ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้มอบสิ่งของยังชีพเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัยจำนวน 10 ครัวเรือน ประกอบด้วยเครื่องอุปโภคบริโภค เครื่องนอน และสิ่งของจำเป็นต่างๆ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเฉพาะหน้าให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว
ร่วมสวดมนต์ถวายพระราชกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
นอกจากภารกิจการดูแลผู้ประสบภัยแล้ว นายโสภณ ยังได้เข้าร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตร เพื่อถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า) พระบรมราชชนนีพันปีหลวงอีกด้วย แสดงให้เห็นถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเป็นการดำเนินกิจกรรมทางศาสนาไปพร้อมกับภารกิจทางการเมืองและการรับฟังปัญหาประชาชน
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