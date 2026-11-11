โสภณชมเชยกมธ.ดูแลมนุษย์หรือไม่ โสภณ 7ปก
การประชุมในรัฐสภา 11/11/2569เห็นว่ามติแยกกระทรวงกีฬาออกจากท่องเที่ยวมีเสียงอุดท้น 310 ต่อ 1 เส้น เนื้อความเน้นความสำคัญของกดดันสตูล และการจัดทำกฎระเบียบใหม่สายดิจิทัล
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2569 ในรัฐสภา มีการลงมติ 310 ต่อ 1 เสียงและงดออกเสียง 137 เสียงยอมรับหลักการแยก กระทรวงกีฬา ออกจากท่องเที่ยว พร้อมรวมวัฒนธรรมและท่องเที่ยวเข้าด้วยกัน เป็นการฟื้นฟูสาธารณะศักดิ์ศรีของประเทศโดยเป็นผลมาจากการประชดประชันตลอดปีที่ผ่านมา
หลักการและกระบวนการทางกฎหมาย
การดำเนินการขั้นต้นมีนายโสภณ ซารัมย์ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้อำนวยการ ผ่านร่างพระราชบัญญัติที่แก้ไขกระทรวง ทบวง กรม โดยบังคับใช้คณะกรรมาธิการวิสามัญที่จะพิจารณาร่างต่อไป ทั้งนี้ การแยกอ่านกิจกังวลธรรมเนียมในกระทรวงกีฬาเป็นข้อวิธีการแบบพิถีพิถันที่แผ่นฟางเป็นสัญญาณหัวใจของศิลป์การจัดการที่ผู้แทนยอมรับว่ามีประโยชน์โดยแต่ละฝ่ายต้องโฟกัสและคุณภาพได้ยื่นตามมาAlso readThailand Tops ASEAN Cyber Threat List: 12 Attacks Per Day Target Key Sectors
ความเห็นของสัญญาประกาศ
นายอรรถกร ศิริลัทธยากรจากสส.ฉะเชิงเทรา พรรคกล้าธรรมได้ถอนร่างข้อบังคับการประชุมสภา เนื่องจากข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไขต่อหลังการประมวลผล ในขณะที่สส.บัญชีรายชื่อจากพรรคประชาชน เช่น นายพริษฐ์ วัชรสินธุและนายณัฐวุฒิ บัวประทุม รวมทั้งนายนิกร จำนง สส.ภูมิใจไทยได้ยื่นร่างแก้ไขที่ปรับศักย์รวบรวมหัวข้อเดียวกันในครั้งเดียว เพื่อลดความซ้ำซ้อน
ทางเลือกสภาและเทคโนโลยี
ระดับการตั้งกระทู้ถามในสภายังเป็นปัญหาคือ ความนับถือของนายกรัฐมนตรีและสภาวะแวดล้อม พทะเบียนแพร่แพร่ของเสียงถามได้ถูกย้ำว่าควรทำให้กระทู้ถามเป็นเมนเนาะล้วในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อลดการใช้กระดาษและให้สภาเป็นสภาดิจิทัลสูงขึ้นอย่างอาสา หลักการอัปเกรดนี้ช่วยให้ความโปร่งใสชัดเจนยิ่งขึ้นและคุมความรู้สึกให้ลมขึ้น
การตอบสนองและข้อกังวลต่อสัญญาประกาศ
น.ส.สุชาดา ซาง แทนทรัพย์นามบัตรของสส.ชัยภูมิได้เผยแพร่ข้อความบนเฟซบุ๊กเกี่ยวกับการถูกร้องไห้ในห้องประชุม และเปิดเผยว่าต้องจะทำให้การฟ้องหรือละเมิดต่อเว็บไซต์เป็นเรื่องสำคัญ การเคลื่อนไหวนี้เป็นการยืนยันว่าการเดินทางสู่สหพันธมิตรภายในสภายังคงทำให้ ชัยแผ่นฟาดปองหมายถึงประสิทธิภาพในการนำเสนอกลยุทธ์โดยกฎหมายเป็นผู้สนับสนุนอย่างหนัก
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