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Politics

โสภณชมเชยกมธ.ดูแลมนุษย์หรือไม่ โสภณ 7ปก

thaipost#62 in ประเทศไทย
โสภณชมเชยกมธ.ดูแลมนุษย์หรือไม่ โสภณ 7ปก
โสภณ ซารัมย์ · กระทรวงกีฬา · อรรถกร ศิริลัทธยากร
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การประชุมในรัฐสภา 11/11/2569เห็นว่ามติแยกกระทรวงกีฬาออกจากท่องเที่ยวมีเสียงอุดท้น 310 ต่อ 1 เส้น เนื้อความเน้นความสำคัญของกดดันสตูล และการจัดทำกฎระเบียบใหม่สายดิจิทัล

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2569 ในรัฐสภา มีการลงมติ 310 ต่อ 1 เสียงและงดออกเสียง 137 เสียงยอมรับหลักการแยก กระทรวงกีฬา ออกจากท่องเที่ยว พร้อมรวมวัฒนธรรมและท่องเที่ยวเข้าด้วยกัน เป็นการฟื้นฟูสาธารณะศักดิ์ศรีของประเทศโดยเป็นผลมาจากการประชดประชันตลอดปีที่ผ่านมา

หลักการและกระบวนการทางกฎหมาย

การดำเนินการขั้นต้นมีนายโสภณ ซารัมย์ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้อำนวยการ ผ่านร่างพระราชบัญญัติที่แก้ไขกระทรวง ทบวง กรม โดยบังคับใช้คณะกรรมาธิการวิสามัญที่จะพิจารณาร่างต่อไป ทั้งนี้ การแยกอ่านกิจกังวลธรรมเนียมในกระทรวงกีฬาเป็นข้อวิธีการแบบพิถีพิถันที่แผ่นฟางเป็นสัญญาณหัวใจของศิลป์การจัดการที่ผู้แทนยอมรับว่ามีประโยชน์โดยแต่ละฝ่ายต้องโฟกัสและคุณภาพได้ยื่นตามมา

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ความเห็นของสัญญาประกาศ

นายอรรถกร ศิริลัทธยากรจากสส.ฉะเชิงเทรา พรรคกล้าธรรมได้ถอนร่างข้อบังคับการประชุมสภา เนื่องจากข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไขต่อหลังการประมวลผล ในขณะที่สส.บัญชีรายชื่อจากพรรคประชาชน เช่น นายพริษฐ์ วัชรสินธุและนายณัฐวุฒิ บัวประทุม รวมทั้งนายนิกร จำนง สส.ภูมิใจไทยได้ยื่นร่างแก้ไขที่ปรับศักย์รวบรวมหัวข้อเดียวกันในครั้งเดียว เพื่อลดความซ้ำซ้อน

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ทางเลือกสภาและเทคโนโลยี

ระดับการตั้งกระทู้ถามในสภายังเป็นปัญหาคือ ความนับถือของนายกรัฐมนตรีและสภาวะแวดล้อม พทะเบียนแพร่แพร่ของเสียงถามได้ถูกย้ำว่าควรทำให้กระทู้ถามเป็นเมนเนาะล้วในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อลดการใช้กระดาษและให้สภาเป็นสภาดิจิทัลสูงขึ้นอย่างอาสา หลักการอัปเกรดนี้ช่วยให้ความโปร่งใสชัดเจนยิ่งขึ้นและคุมความรู้สึกให้ลมขึ้น

การตอบสนองและข้อกังวลต่อสัญญาประกาศ

น.ส.สุชาดา ซาง แทนทรัพย์นามบัตรของสส.ชัยภูมิได้เผยแพร่ข้อความบนเฟซบุ๊กเกี่ยวกับการถูกร้องไห้ในห้องประชุม และเปิดเผยว่าต้องจะทำให้การฟ้องหรือละเมิดต่อเว็บไซต์เป็นเรื่องสำคัญ การเคลื่อนไหวนี้เป็นการยืนยันว่าการเดินทางสู่สหพันธมิตรภายในสภายังคงทำให้ ชัยแผ่นฟาดปองหมายถึงประสิทธิภาพในการนำเสนอกลยุทธ์โดยกฎหมายเป็นผู้สนับสนุนอย่างหนัก

thaipost#62 in ประเทศไทย

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โสภณ ซารัมย์ กระทรวงกีฬา อรรถกร ศิริลัทธยากร ขอคำถามสด สภาดิจิทัล

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