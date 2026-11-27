โสภณ ซารัมย์ ยืนยันไม่ดองคำร้อง ป.ป.ช. เผยรอผลไต่สวนชี้ชัดก่อนส่งศาลฎีกา
นายโสภณ ซารัมย์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร แจงกรณีฝ่ายค้านโจมตีว่าดองคำร้องตรวจสอบ ป.ป.ช. กรณีบัญชีทรัพย์สินนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ ย้ำรอผลคณะกรรมการเตรียมส่งศาลฎีกา ยันทำหน้าที่ถูกต้องไม่กังวลคดีม.157
นาย โสภณ ซารัมย์ ประธาน สภาผู้แทนราษฎร และประธานรัฐสภา ออกมายืนยันท่าทีชัดเจนว่า ไม่มีการดองหรือเพิกเฉยต่อคำร้องของสมาชิก สภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา ที่ต้องการให้ส่งเรื่องไปยังประธาน ศาลฎีกา เพื่อตั้งคณะกรรมการไต่สวนอิสระตรวจสอบการทำงานของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. ในกรณีการยกคำร้องยื่นบัญชีทรัพย์สินของนาย ศักดิ์สยาม ชิดชอบ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ชี้กระบวนการอยู่ระหว่างการพิจารณา
นายโสภณ ยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่มีข้อสรุปใดๆ เนื่องจากอยู่ระหว่างที่คณะกรรมการกำลังดำเนินการพิจารณาตามขั้นตอนกฎหมาย ซึ่งตนในฐานะประธานสภาฯ ได้ทราบความคืบหน้าและมีการเร่งรัดซักถามเรื่องดังกล่าวในห้องประชุมสภาฯ เป็นประจำหลายครั้งแล้ว การที่ฝ่ายค้านมองว่ากระบวนการล่าช้านั้น เป็นเรื่องของมุมมองส่วนตัวของแต่ละบุคคลเท่านั้น เพราะในประวัติศาสตร์การเมืองของไทย เคยมีกรณีที่ใช้ระยะเวลานานกว่านี้หลายเท่าตัวในการพิจารณาเรื่อง类似的Also readยื้อส่งศาลฎีกาสอบ ป.ป.ช. คดีหุ้นศักดิ์สยาม ปชน.จ่อฟ้อง ม.157 “โสภณ”
รับมือฝ่ายค้านขู่ดำเนินคดีจริยธรรม
เมื่อมีการถามถึงการขู่ของผู้แทนฝ่ายค้าน ที่ระบุว่าหากยังดองเรื่องไว้จะร้องเรียนเอาผิดนายโสภณ ในความผิดฐานปฏิบัติหน้าที่มิชอบและละเมิดจริยธรรมทางการเมือง นายโสภณ แสดง出不屑的态度ว่า เป็นเรื่องธรรมดาของการเมืองที่ย่อมเกิดขึ้นได้ แต่ตนมั่นใจในกระบวนการทำงานของตนเองว่าดำเนินการถูกต้องตามหน้าที่และอำนาจที่ได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วน จึงไม่มีความกังวลใจหรือมีความทุกข์ใดๆ จากการถูกโจมตีดังกล่าว และยืนยันว่าตนไม่ต้องการตกเป็นจำเลยในคดีทางการเมืองใดๆ หากทุกคนเคารพกฎกติกาของประเทศ
ยึดหลักนิติรัฐแก้ปัญหา
ประธานสภาผู้แทนราษฎร ระบุเพิ่มเติมว่า หากมีใครเชื่อว่ามีการกระทำผิดกฎหมายหรือจริยธรรม สามารถดำเนินการตามช่องทางของกฎหมายที่มีอยู่ได้อย่างถูกต้อง ไม่ใช่การใช้อารมณ์หรือการทำนอกกรอบกติกาประชาธิปไตย เพราะประเทศที่ปกครองด้วยระบบนิติรัฐ ทุกคนต้องเคารพกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เพื่อให้ประเทศสามารถเดินหน้าต่อไปได้อย่างมีเสถียรภาพและสงบสุข โดยไม่เกิดความขัดแย้งที่ไร้เหตุผล
รอคำสั่งส่งเรื่องยังศาลสูงสุด
ขั้นตอนต่อไปที่สำคัญที่สุด คือการรอให้คณะกรรมการซึ่งดำเนินการเรื่องนี้ เสร็จสิ้นกระบวนการรวบรวมข้อเท็จจริงและการไต่สวน แล้วนำเรื่องเสนอมายังนายโสภณ ซารัมย์ เพื่อให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรลงนามส่งคำร้องไปยังประธานศาลฎีกา ในการจัดตั้งคณะกรรมการไต่สวนอิสระต่อไป ซึ่งกระบวนการนี้ไม่สามารถเร่งรีบให้เร็วเกินกว่าขั้นตอนกฎหมายกำหนดได้ แต่ฝ่ายบริหารของรัฐสภาเองก็ต้องการให้เรื่องดังกล่าวเสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุดเพื่อประโยชน์ของบ้านเมือง
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