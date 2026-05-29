โศกนาฏกรรมรถไฟชนรถเมล์ : ถึงเวลาปฏิรูประบบสอบสวนและความปลอดภัยทางราง

เหตุรถไฟชนรถเมล์ที่แยกมักกะสันเผยปัญหาเชิงโครงสร้าง ไทยติดกับดักหาคนผิด แนะตั้งกรรมการสอบสวนอิสระเพื่อป้องกันเหตุซ้ำรอย
โศกนาฏกรรม รถไฟชนรถเมล์ กลางกรุงที่ แยกมักกะสัน เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2569 ซึ่งเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 8 รายและบาดเจ็บกว่า 30 ราย ไม่ได้เป็นเพียงอุบัติเหตุเฉพาะหน้า แต่สะท้อนปัญหาเชิงโครงสร้างของระบบความปลอดภัยคมนาคมไทยที่สั่งสมมานานหลายทศวรรษ นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านระบบรางชี้ให้เห็นว่าประเทศไทยยังคงติดอยู่ในกับดักของการหาคนผิดเพื่อเป็นแพะรับบาป แทนที่จะมุ่งเน้นการปฏิรูประบบอย่างจริงจังเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำซาก กระบวนการสอบสวนอุบัติเหตุในปัจจุบันก็ขาดความเป็นอิสระและความโปร่งใส ทำให้ไม่สามารถระบุสาเหตุที่แท้จริงหรือเสนอแนวทางแก้ไขเชิงระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้เทคโนโลยีความปลอดภัยจะพัฒนาไปมาก แต่รูปแบบอุบัติเหตุลักษณะเดิมกลับยังเกิดซ้ำและมีแนวโน้มรุนแรงขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่เมืองใหญ่ที่มีความซับซ้อนด้านการจราจรสูงดังเช่นจุดตัดที่ แยกมักกะสัน ซึ่งเป็นทางแยกสำคัญที่เชื่อมต่อถนนอโศก-ดินแดงและอโศก-เพชรบุรี ส่งผลให้ระบบสัญญาณไฟจราจรหลายชุดทำงานพร้อมกันและการระบายรถติดขัดง่าย โดยเฉพาะช่วงเวลาเร่งด่วนที่ผู้ขับขี่จำนวนมากพยายามเร่งผ่านทางแยกจนบางครั้งหยุดรถคร่อมรางรถไฟโดยไม่เหลือพื้นที่ให้ขบวนรถผ่านได้อย่างปลอดภัย ข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุ ThaiRSC ชี้ว่าพื้นที่โดยรอบแยกอโศก-เพชรบุรีเป็นจุดสะสมอุบัติเหตุสำคัญของกรุงเทพมหานคร ซึ่งแสดงให้เห็นว่าปัญหาไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะระบบรางเท่านั้น แต่เกี่ยวข้องกับการออกแบบโครงสร้างจราจรทั้งระบบโดยรวม อีกทั้งยังเกี่ยวข้องกับการขาดมาตรการป้องกันที่มีประสิทธิภาพ ณ จุดตัดทางรถไฟ เช่น ระบบกั้นอัตโนมัติ สัญญาณเตือน และการจัดการจราจรที่ประสานสอดคล้องกัน กรณีนี้ถือเป็นตัวอย่างชัดเจนของความเสี่ยงเชิงระบบที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ภาครัฐควรดำเนินการปรับปรุงจุดตัดทางรถไฟในเขตเมืองให้ได้มาตรฐานสากล ซึ่งรวมถึงการติดตั้งรั้วกั้นและสัญญาณไฟเตือนที่เหมาะสม การกำหนดเขตห้ามจอดรถบริเวณราง รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการหยุดรถคร่อมราง นอกจากนี้ในระยะยาวจึงมีข้อเสนอให้รัฐบาลเร่งจัดตั้งคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุที่มีอิสระตามกฎหมาย ซึ่งจะทำหน้าที่สอบสวนอุบัติเหตุทางคมนาคมทุกรูปแบบอย่างโปร่งใสและเป็นกลาง รวมถึงต้องมีอำนาจในการเสนอแนะนโยบายและมาตรการบังคับใช้เพื่อป้องกันเหตุซ้ำรอย คณะกรรมการดังกล่าวควรประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขา โดยปราศจากการแทรกแซงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ เพื่อให้ผลการสอบสวนสามารถชี้สาเหตุที่แท้จริงและนำไปสู่การปฏิรูประบบได้อย่างแท้จริง หากยังคงรูปแบบการสอบสวนเดิมที่เน้นหาผู้กระทำผิดและละเลยปัจจัยเชิงระบบ ประสิทธิภาพในการป้องกันอุบัติเหตุก็จะยังคงอยู่ในระดับต่ำ และอาจเกิดโศกนาฏกรรมซ้ำรอยอีกในอนาคต การยกระดับมาตรการความปลอดภัยบริเวณจุดตัดเสี่ยงในเขตเมืองจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ไม่อาจละเลยอีกต่อไป จำเป็นต้องมีแผนปฏิบัติการที่เป็นรูปธรรมและเร่งด่วน เพื่อลดความสูญเสียและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนในการใช้ระบบคมนาคมสาธารณะของประเท.
