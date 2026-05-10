โศกนาฏกรรมซาฟารีมนุษย์ ความอำมหิตของมหาเศรษฐีผู้ล่าชีวิตพลเรือนในสงครามบอสเนีย

เปิดโปงขบวนการวิปริตในสงครามบอสเนียที่เปลี่ยนเมืองซาราเยโวให้เป็นสนามล่ามนุษย์ โดยกลุ่มมหาเศรษฐีต่างชาติยอมจ่ายเงินมหาศาลเพื่อซุ่มยิงผู้บริสุทธิ์ โดยมีการตั้งราคาค่าหัวตามความสวยและความเปราะบางของเหยื่อ
โลกต้องเผชิญกับความจริงที่น่าสะพรึงกลัวและสั่นสะเทือนขวัญที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ร่วมสมัย เมื่อม่านหมอกแห่งความลับจากยุค สงครามบอสเนีย ในช่วงปี 1992 ถึง 1996 ถูกเลิกขึ้นเพื่อเปิดเผยโศกนาฏกรรมที่เหนือกว่าความขัดแย้งทางการเมืองหรือเชื้อชาติ แต่มันคือความวิปริตขั้นสูงสุดของมนุษย์ ขบวนการลับที่อนุญาตให้กลุ่มมหาเศรษฐีและผู้มีอิทธิพลจากต่างชาติ จ่ายเงินจำนวนมหาศาลเพื่อเดินทางเข้ามาในเมือง ซาราเยโว โดยมีจุดประสงค์เพียงอย่างเดียวคือการ ซุ่มยิงพลเรือนผู้บริสุทธิ์ เพื่อความตื่นเต้นและการล่าที่ไม่มีในตำราใด สิ่งนี้ไม่ใช่เพียงแค่เรื่องเล่าหรือตำนานเมืองที่ถูกแต่งขึ้นเพื่อสร้างความหวาดกลัว แต่คือระบบการฆาตกรรมที่มีการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ มีการตั้งราคาค่าหัวของมนุษย์อย่างเป็นระบบ และเปลี่ยนพื้นที่แห่งความตายให้กลายเป็นสนามล่าสัตว์ที่มีชีวิต ซึ่งสร้างบาดแผลลึกเกินกว่าจะเยียวยาให้กับผู้รอดชีวิตและครอบครัวของผู้สูญเสีย ความจริงอันดำมืดนี้เริ่มถูกนำมาตีแผ่สู่สายตาชาวโลกผ่านสารคดีที่ชื่อว่า 'Sarajevo Safari' ในปี 2022 โดยมิรัน ซูพานิค และได้รับการขยายความถึงความอำมหิตผ่านหนังสือ 'Pay and Shoot' ซึ่งเขียนโดย โดมากอจ มาร์เจติช นักข่าวชาวโครเอเชียผู้กล้าหาญ ข้อมูลที่ปรากฏระบุว่ามีเส้นทางนำเที่ยวสุดสยองที่พานักท่องเที่ยวกลุ่มวีไอพีจากหลายประเทศในตะวันตก เดินทางผ่านกรุงเบลเกรดมุ่งหน้าสู่แนวหน้าของเมือง ซาราเยโว โดยมีการคิดราคาค่าบริการในการปลิดชีพมนุษย์อย่างเลือดเย็น หากเป้าหมายเป็นพลเรือนทั่วไป ราคาจะอยู่ที่ 80,000 มาร์ก หรือประมาณ 1.
5 ล้านบาท แต่ความวิปริตไม่ได้หยุดเพียงเท่านี้ เพราะมีการตั้งราคาพิเศษสำหรับผู้หญิงที่หน้าตาดี โดยค่าหัวจะพุ่งสูงขึ้นเป็น 95,000 มาร์ก หรือราว 1.8 ล้านบาท และสิ่งที่ให้ภาพความโหดร้ายได้อย่างชัดเจนที่สุดคือการกำหนดราคาชีวิตของหญิงตั้งครรภ์ ซึ่งถูกตั้งไว้สูงถึง 110,000 มาร์ก หรือมากกว่า 2.1 ล้านบาท ราวกับว่าชีวิตที่กำลังจะเกิดมาคือรางวัลใหญ่ในการล่าครั้งนี้ ยิ่งไปกว่านั้น เอกสารลับที่ถูกค้นพบยังชี้ให้เห็นว่ากลุ่มมหาเศรษฐีเหล่านี้ไม่ได้เพียงแค่ต้องการฆ่า แต่พวกเขายังสร้างเกมการแข่งขันกันเองภายในกลุ่ม เพื่อชิงชัยว่าใครจะสามารถปลิดชีพผู้หญิงที่สวยที่สุดในเมืองที่ประชากรส่วนใหญ่เป็นมุสลิมแห่งนี้ได้สำเร็จ ซึ่งเป็นการลดทอนคุณค่าของความเป็นมนุษย์ให้เหลือเพียงแค่เป้าซ้อมยิง หลักฐานชิ้นสำคัญถูกรวบรวมโดย เนดซาด อูเกลเยน อดีตผู้บัญชาการฝ่ายปฏิบัติการหน่วยข่าวกรองบอสเนีย ผู้ซึ่งพยายามรวบรวมเอกสารการโอนเงินและคำให้การจากกองกำลังติดอาวุธชาวเซอร์เบียที่ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการดูแลที่พักและอำนวยความสะดวกให้กับเหล่านักล่าชาวต่างชาติ แต่น่าเศร้าที่อูเกลเยนกลับถูกลอบสังหารในปี 1996 ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นการปิดปากเพื่อไม่ให้ความจริงนี้หลุดรอดออกไปสู่สาธารณะ ข้อมูลที่น่าตกใจยิ่งกว่าคือการมีอยู่ของกลุ่มบุคคลระดับสูงหรือ วีไอพี ที่เดินทางมาด้วยเฮลิคอปเตอร์ส่วนตัว และมีกระแสข่าวลือหนาหูว่าอาจมีเชื้อพระวงศ์จากบางประเทศในยุโรปรวมอยู่ด้วย บุคคลเหล่านี้จะเข้าพักในพื้นที่หรูหราใกล้เมืองซาราเยโว และมักจะเลือกเป้าหมายเป็นเด็กเล็กๆ ด้วยความโหดเหี้ยมโดยไม่มีความปรานีใดๆ ความอำมหิตนี้ถูกตอกย้ำผ่านคำให้การของ จอห์น จอร์แดน อดีตนาวิกโยธินสหรัฐฯ และอาสาสมัครดับเพลิงของสหประชาชาติที่เคยปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ ซึ่งได้ให้การต่อศาลอาญาระหว่างประเทศที่กรุงเฮกในปี 2007 เขาเล่าถึงภาพของนักท่องเที่ยวมือปืนที่สวมชุดกึ่งทหารกึ่งพลเรือน ถืออาวุธล่าสัตว์ราคาแพงระยับ และมีคนท้องถิ่นคอยนำทางเพื่อชี้เป้าหมายที่เหมาะสมที่สุดในการสังหาร จอร์แดนยังได้ระบุถึงยุทธวิธีที่เหี้ยมเกรียมในการสร้างความเจ็บปวดทางจิตใจให้ถึงขีดสุด โดยมือปืนเหล่านี้มักจะเลือกยิงเด็กหากเดินมาพร้อมกับผู้ใหญ่ หรือเลือกยิงสมาชิกที่อายุน้อยที่สุดในครอบครัวเพื่อให้คนในครอบครัวต้องทนทุกข์ทรมานกับการสูญเสียอย่างแสนสาหัส และในกลุ่มเด็กผู้หญิง คนที่สวยที่สุดมักจะเป็นเป้าหมายแรกเสมอ แม้ว่าในขณะนั้นคำให้การของเขาจะถูกมองข้ามหรือไม่มีน้ำหนักเพียงพอในชั้นศาล แต่เมื่อเวลาผ่านไปและมีหลักฐานใหม่ๆ ปรากฏขึ้น ข้อมูลของจอร์แดนจึงกลายเป็นจิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญที่พิสูจน์ว่าการสังหารพลเรือนในซาราเยโวไม่ได้เกิดจากความขัดแย้งทางการทหารเพียงอย่างเดียว แต่มีเรื่องของกามารมณ์ ความวิปริต และอำนาจเงินเข้ามาเกี่ยวข้อง บาดแผลจากสงครามที่คร่าชีวิตพลเรือนในซาราเยโวไปกว่า 11,500 คน จึงเป็นรอยด่างพร้อยที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์สิทธิมนุษยชนโลก การที่ทางการอิตาลีตัดสินใจเริ่มการสอบสวนอย่างเป็นทางการในเดือนพฤศจิกายน 2025 กลายเป็นแสงสว่างแห่งความหวังครั้งใหม่สำหรับผู้รอดชีวิตและครอบครัวของผู้เสียชีวิตที่รอคอยความยุติธรรมมานานหลายทศวรรษ เพื่อให้ความจริงทั้งหมดถูกเปิดเผยอย่างหมดเปลือก และนำตัวผู้ที่มองว่าชีวิตมนุษย์เป็นเพียงเหยื่อในการล่าสัตว์มาลงโทษตามกฎหมาย เพื่อให้โลกได้รับรู้ว่าไม่มีเงินจำนวนมหาศาลใดที่จะสามารถซื้อความตายของเพื่อนมนุษย์ได้อย่างชอบธรรม และความยุติธรรมจะต้องเกิดขึ้นไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเพียงใดก็ตา
