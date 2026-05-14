โศกนาฏกรรมหึงโหด ผัวทำร้ายเมียดับคาห้องพักหลังพบควงชู้เข้าม่านรูด ก่อนอุ้มศพวนรอบเมืองเข้ามอบตัว

ชายวัย 42 ปี ก่อเหตุทำร้ายร่างกายแฟนสาวจนเสียชีวิตด้วยความหึงหวง หลังพบฝ่ายหญิงมีความสัมพันธ์กับวินมอเตอร์ไซค์ ก่อนตัดสินใจอุ้มศพขับรถวนไปมาและเข้ามอบตัวที่ สภ.บางบัวทอง
เหตุการณ์สะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอ บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ได้สร้างความตกตะลึงให้กับผู้ที่พบเห็นและประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก เมื่อนายวินัย ชายวัย 42 ปี ได้ตัดสินใจขับรถยนต์โตโยต้า อัลติส ซึ่งภายในรถมีร่างไร้วิญญาณของ น.
ส.
จอย หญิงสาววัย 44 ปี มาจอดไว้ที่หน้าสถานีตำรวจภูธรบางบัวทอง เพื่อขอเข้ามอบตัวต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจในช่วงเช้าที่ผ่านมา เหตุการณ์นี้เริ่มต้นจากความรุนแรงภายในครอบครัวที่บานปลายจนกลายเป็นโศกนาฏกรรมที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น โดยในขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งเหตุและเข้าตรวจสอบ พบว่าผู้เสียชีวิตมีร่องรอยการถูกทำร้ายอย่างรุนแรง ซึ่งสร้างความสลดใจให้กับญาติและผู้ที่ทราบข่าวเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากผู้ก่อเหตุมีพฤติการณ์ที่น่าสะพรึงกลัวในการจัดการกับร่างของผู้เสียชีวิตก่อนที่จะตัดสินใจเข้ามอบตัว จากการสอบสวนเบื้องต้นและการนำชี้จุดเกิดเหตุ ณ แมนชั่นแห่งหนึ่งในย่านบางบัวทอง นายวินัยได้เปิดใจสารภาพด้วยความรู้สึกผิดและโศกเศร้า โดยระบุว่าผู้เสียชีวิตนั้นคือภรรยาที่ตนเองรักและคบหากันมานานกว่าหนึ่งปี ไม่ใช่เมียน้อยตามที่มีกระแสข่าวลือแพร่สะพัดในเบื้องต้นแต่อย่างใด แต่จุดเริ่มต้นของความโกรธแค้นครั้งนี้เกิดจากความหึงหวงที่ฝังรากลึก เมื่อนายวินัยบังเอิญไปเห็นกับตาตัวเองว่า น.
ส.
จอย แฟนสาวของตน แอบมีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับเพื่อนรุ่นน้องที่มีอาชีพเป็นวินจักรยานยนต์ ซึ่งเป็นคนที่ตนเองรู้จักเป็นอย่างดี โดยทั้งคู่ได้ควงแขนกันเดินเข้าโรงแรมม่านรูดในย่านบางบัวทองอย่างเปิดเผย ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้นายวินัยเกิดความเสียใจและโกรธแค้นอย่างรุนแรงจนไม่สามารถควบคุมสติได้ในขณะนั้น ความเจ็บปวดจากการถูกทรยศทำให้เขามองเห็นภาพเหตุการณ์ซ้ำๆ จนนำไปสู่การปะทะคารมในเวลาต่อมา ภายหลังจากการเห็นภาพบาดตา นายวินัยเล่าว่าตนได้พยายามข่มใจและกลับมานั่งรับประทานอาหารร่วมกับผู้ตาย โดยในตอนแรกตั้งใจที่จะให้อภัยเพื่อให้ความสัมพันธ์เดินหน้าต่อไปได้ แต่เมื่อทั้งคู่กลับมาถึงห้องพักและมีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จนเริ่มมึนเมา บรรยากาศที่ควรจะสงบกลับกลายเป็นสมรภูมิทางคำพูด เมื่อมีการหยิบยกเรื่องความสัมพันธ์ชู้สาวขึ้นมาโต้เถียงกันอีกครั้ง ฝ่ายหญิงได้ใช้ถ้อยคำประชดประชันและพูดถึงอดีตภรรยาของนายวินัยในลักษณะที่รุนแรงและเสียดสี ทำให้เขาเกิดอาการบันดาลโทสะอย่างหนักจนขาดสติ จึงใช้ฝ่ามือตบและใช้เท้าถีบร่างกายของฝ่ายหญิงอย่างรุนแรงจนเธอแน่นิ่งไปและเสียชีวิตในเวลาต่อมาภายในห้องพักดังกล่าว สิ่งที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดคือหลังจากเกิดเหตุ นายวินัยสารภาพว่าตนเองตกอยู่ในสภาวะช็อกและปฏิเสธความจริง โดยยังคงใช้ชีวิตในห้องพักตามปกติร่วมกับศพของแฟนสาวจนกระทั่งวันรุ่งขึ้น เมื่อตระหนักได้ว่าฝ่ายหญิงเสียชีวิตแล้วจริงๆ จึงเกิดความลนลานและอุ้มร่างไร้วิญญาณขึ้นรถยนต์ แล้วขับวนไปรอบๆ เมืองอย่างไร้จุดหมายตลอดทั้งคืนด้วยความสับสนวุ่นวายใจ จนกระทั่งรุ่งเช้าเขาได้ตัดสินใจโทรศัพท์ไปปรึกษาอดีตภรรยาที่เลิกรากันไป ซึ่งอดีตภรรยาเป็นผู้ที่มีสติและคอยเตือนให้เขายอมรับผิด พร้อมทั้งประสานงานให้เข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อชดใช้กรรมในสิ่งที่ได้ก่อลงไป ในส่วนของขั้นตอนทางกฎหมาย เจ้าหน้าที่ตำรวจระบุว่าคดีนี้ไม่มีความซับซ้อน เนื่องจากผู้ต้องหาให้การรับสารภาพทุกข้อกล่าวหาอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม ทางเจ้าหน้าที่จะยังคงดำเนินการสอบปากคำพยานแวดล้อมเพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็นอดีตภรรยา ญาติของผู้เสียชีวิต และนายกบ ซึ่งเป็นวินจักรยานยนต์ที่ถูกอ้างถึงในคดี เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่ครบถ้วนที่สุด พร้อมทั้งตรวจสอบประวัติอาชญากรรมและตรวจหาสารเสพติดในร่างกายของผู้ต้องหา โดยเบื้องต้นได้แจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย และดำเนินการส่งตัวฝากขังต่อศาลจังหวัดนนทบุรี เพื่อดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป ซึ่งเหตุการณ์นี้ถือเป็นอุทาหรณ์เตือนใจสังคมเรื่องความรุนแรงในครอบครัวและความหึงหวงที่ขาดสติ ซึ่งสามารถนำไปสู่ความสูญเสียที่ไม่อาจเรียกคืนกลับมาได
คดีฆาตกรรม หึงหวง บางบัวทอง ทำร้ายร่างกาย มอบตัว
