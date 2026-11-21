โวย่า เปิดตลาดไทยเป็นแห่งแรกในเอเชีย ส่ง DREAM รถ MPV ไฟฟ้าหรู ราคา 2.59-2.99 ล้านบาท
โวย่า แบรนด์ยานยนต์พรีเมียมจากจีนเปิดตัวในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ นำทัพ VOYAH DREAM รถ MPV ไฟฟ้าพวงมาลัยขวาครั้งแรกในเอเชีย ราคาเริ่มต้น 2.59 ล้านบาท พร้อมสิทธิประโยชน์จองรถพิเศษ
บริษัท เอไอ โมบิลิตี้ จำกัด ในฐานะผู้แทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียวของไทย เปิดตัวแบรนด์ยานยนต์พลังงานใหม่ระดับพรีเมียม VOYAH จากจีนอย่างเป็นทางการในประเทศไทย โดยเลือกไทยเป็นตลาดแรกในเอเชีย นำร่องด้วย รถ MPV ไฟฟ้า 100% รุ่นเรือธง VOYAH DREAM พวงมาลัยขวาครั้งแรกในภูมิภาค
โวย่า DREAM สองรุ่นย่อย ราคา 2.59 ถึง 2.99 ล้านบาท
VOYAH DREAM BEV PRIME เป็นรุ่นย่อยแรก มีระยะทางขับขี่สูงสุด 540 กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC มาพร้อมช่วงล่างคอยล์สปริง และเบาะนั่งแถวสองพร้อมระบบนวด 10 จุด ราคาเริ่มต้น 2.59 ล้านบาท สำหรับ VOYAH DREAM BEV ULTRA COMFORT รุ่นสูงสุด ให้ระยะทางขับขี่สูงสุด 650 กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC พร้อมช่วงล่างถุงลม ระบบควบคุมแรงหน่วงแบบต่อเนื่อง และเบาะนั่งแถวสองแบบ Zero Gravity พร้อมระบบนวด 20 จุด ราคา 2.99 ล้านบาทAlso readยักษ์ค้าปลีก ลุยลงทุนเพิ่ม ครึ่งปีแรกโกยรายได้ กวาดกำไรถ้วนหน้า
รถยนต์ MPV ไฟฟ้า 100% ระดับลักซ์ชัวรี 7 ที่นั่งนี้พัฒนาบนแพลตฟอร์มไฟฟ้า ESSA เน้นความเงียบของห้องโดยสาร ความนิ่งของช่วงล่าง และความสะดวกสบายของผู้โดยสารทั้งสามแถว โดยใช้เทคโนโลยีขับเคลื่อนสี่ล้อเพื่อประสิทธิภาพในการขับขี่ที่มั่นคง
กลยุทธ์ธุรกิจเอไอ โมบิลิตี้ และพันธมิตรออสเตรีย
นายอนุวัชร อินทรภูวศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอไอ โมบิลิตี้ จำกัด ระบุว่า บริษัทฯ พิจารณาคุณภาพรถและความสามารถของแบรนด์ในการพัฒนารุ่นใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าไทยที่เปลี่ยนแปลงไป ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีรถยนต์พลังงานใหม่จากกลุ่ม Dongfeng และแผนผลิตภัณฑ์ระดับพรีเมียมของ VOYAH ทำให้เห็นโอกาสเติบโตในไทย
ความร่วมมือนี้ใช้ประสบการณ์ของ AAS Group ในการจำหน่ายและให้บริการหลังการขายรถยนต์ระดับลักซ์ชัวรี เพื่อสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งสำหรับธุรกิจระยะยาว โดยเอไอ โมบิลิตี้ จะพัฒนาเครือข่ายโชว์รูมและศูนย์บริการให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน รองรับการนำเข้ารถยนต์รุ่นใหม่ในอนาคต
สิทธิประโยชน์จองรถและกำหนดการเปิดตัว
ลูกค้า 100 รายแรกที่จอง VOYAH DREAM BEV ภายในแคมเปญวันที่ 20 พฤศจิกายน ถึง 31 ธันวาคม 2569 และรับรถภายใน 31 มกราคม 2570 ได้รับสิทธิพิเศษไมล์สะสม Royal Orchid Plus จากการบินไทย จำนวน 60,000 ไมล์ สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมรถและจองได้ตลอดการจัดงาน
VOYAH DREAM จะจัดแสดงภายในงาน Thailand International Motor Expo 2026 ระหว่างวันที่ 2 ถึง 13 ธันวาคม 2569 ณ บูธ VOYAH B05-2 อิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถศึกษาได้ที่ www.voyahthailand.com หรือติดตามข่าวสารผ่านโซเชียลมีเดียอย่างเป็นทางการของ VOYAH Thailand
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