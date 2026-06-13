โลโร เปียนา เปิดตัวคอลเล็กชัน Fall/Winter 2026 ในฮ่องกง ภายใต้แนวคิด Nomadic Reverie

โลโร เปียนา จัดแสดงคอลเล็กชันประจำฤดูใบไม้ร่วง/ฤดูหนาว 2026 ณ อาคาร Arts Pavilion ในฮ่องกง ถ่ายทอดอารมณ์ Nomadic Reverie ผสานลาย Paisley และวัสดุหลากหลาย สร้างสรรค์แฟชั่นที่หรูหราและสบาย
โลโร เปียนา ( Loro Piana ) จัดแสดงคอลเล็กชันประจำฤดู Fall/Winter 2026 ณ อาคาร Arts Pavilion ในย่าน West Kowloon Cultural District ของ ฮ่องกง โดยคอลเล็กชันนี้ถ่ายทอดอารมณ์ Nomadic Reverie หรือ ภวังค์ฝันสัญจร ที่พาผู้ชมเดินทางผ่านภาพทิวทัศน์ที่เคลื่อนเปลี่ยนจากหน้าต่างรถไฟ เสมือนพลัดหลงไปสู่อีกห้วงมิติแห่งจินตนาการ ลวดลาย Paisley (เพสลีย์) หลากรูปทรงและสีสันถูกนำมาใช้เป็นดาวเด่นของงาน ไม่ว่าจะประดับอยู่บนผนัง หรือบนพรมปูพื้นทอขนสัตว์เนื้อหนาสีน้ำตาล สร้างบรรยากาศชวนฝันและดึงอารมณ์ร่วมของผู้ชมอย่างลึกซึ้ง การเล่นกับแสงเงาและพื้นผิวที่แตกต่างกันทำให้พื้นที่จัดแสดงมีชีวิตชีวา ราวกับก้าวเข้าสู่โลกแห่งความฝันที่ผสานความคลาสสิกและโมเดิร์นเข้าไว้ด้วยกัน คอลเล็กชันนี้โดดเด่นด้วยการเล่นกับวัสดุเนื้อผ้าที่หลากหลาย ตั้งแต่การจับคู่ผ้าซาตินกับผ้าทวีด หนังกลับ เดนิม และนิตแวร์ เพื่อสร้างความเรียบหรูในแบบฉบับของเมซง เสื้อคลุมตัวยาว (Trench coat) และเบลเซอร์ที่มีลักษณะเฉพาะตัวเป็นองค์ประกอบหลักในการสร้างเอกลักษณ์ให้กับลุคต่างๆ ขณะที่ไอเท็มเด่นอย่างแจ็กเก็ต Rovasenda ซึ่งได้รับการปรับโฉมให้ตอบโจทย์การใช้ชีวิตในเมืองและการเดินทาง ด้วยดีไซน์ที่เบาขึ้นและมีรายละเอียดที่ใช้งานได้จริง และแจ็กเก็ต Maremma ที่ได้รับการตีความใหม่ในรูปแบบแจ็กเก็ต Bomber สะท้อนถึงการผสมผสานระหว่างความสบายและเสน่ห์เฉพาะตัวของคอลเล็กชันได้อย่างลงตัว สีสันที่ใช้ในคอลเล็กชันได้รับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติในฤดูใบไม้ร่วง เช่น สีน้ำตาลเข้ม สีเขียวมะกอก สีเบจ และสีน้ำเงินกรมท่า ให้ความรู้สึกอบอุ่นและหรูหรา เหล่าเครื่องประดับยังช่วยเติมเต็มเรื่องราวของฤดูกาลนี้ให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นผ่านการรังสรรค์ด้วยวัสดุและเฉดสีที่หลากหลาย โดยไฮไลต์สำคัญอย่างกระเป๋า Heddle Tote ที่ผลิตจากผ้าทอพิเศษ กระเป๋า Needle Shopper ที่มีโครงสร้างแข็งแรงและดีไซน์เรียบหรู และกระเป๋าถือระดับไอคอน Extra Softy Bag ที่ผลิตจากหนังลูกแกะเนื้อนุ่ม ทุกชิ้นล้วนสะท้อนงานหัตถศิลป์ชั้นเลิศของแบรนด์ที่มีความใส่ใจในทุกรายละเอียด ตั้งแต่การเลือกวัตถุดิบไปจนถึงการเย็บประกอบ นอกจากนี้ยังมีรองเท้าและเข็มขัดที่ออกแบบมาให้เข้ากับคอลเล็กชัน ช่วยให้ผู้สวมใส่สามารถสร้างลุคที่สมบูรณ์แบบได้อย่างง่ายดาย การแสดงคอลเล็กชันในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เน้นย้ำถึงความสามารถในการออกแบบของโลโร เปียนา แต่ยังเป็นการเฉลิมฉลองให้กับงานฝีมือและมรดกทางวัฒนธรรมของแบรนด์ที่สืบทอดมายาวนา.
โลโร เปียนา (Loro Piana) จัดแสดงคอลเล็กชันประจำฤดู Fall/Winter 2026 ณ อาคาร Arts Pavilion ในย่าน West Kowloon Cultural District ของฮ่องกง โดยคอลเล็กชันนี้ถ่ายทอดอารมณ์ Nomadic Reverie หรือ ภวังค์ฝันสัญจร ที่พาผู้ชมเดินทางผ่านภาพทิวทัศน์ที่เคลื่อนเปลี่ยนจากหน้าต่างรถไฟ เสมือนพลัดหลงไปสู่อีกห้วงมิติแห่งจินตนาการ ลวดลาย Paisley (เพสลีย์) หลากรูปทรงและสีสันถูกนำมาใช้เป็นดาวเด่นของงาน ไม่ว่าจะประดับอยู่บนผนัง หรือบนพรมปูพื้นทอขนสัตว์เนื้อหนาสีน้ำตาล สร้างบรรยากาศชวนฝันและดึงอารมณ์ร่วมของผู้ชมอย่างลึกซึ้ง การเล่นกับแสงเงาและพื้นผิวที่แตกต่างกันทำให้พื้นที่จัดแสดงมีชีวิตชีวา ราวกับก้าวเข้าสู่โลกแห่งความฝันที่ผสานความคลาสสิกและโมเดิร์นเข้าไว้ด้วยกัน คอลเล็กชันนี้โดดเด่นด้วยการเล่นกับวัสดุเนื้อผ้าที่หลากหลาย ตั้งแต่การจับคู่ผ้าซาตินกับผ้าทวีด หนังกลับ เดนิม และนิตแวร์ เพื่อสร้างความเรียบหรูในแบบฉบับของเมซง เสื้อคลุมตัวยาว (Trench coat) และเบลเซอร์ที่มีลักษณะเฉพาะตัวเป็นองค์ประกอบหลักในการสร้างเอกลักษณ์ให้กับลุคต่างๆ ขณะที่ไอเท็มเด่นอย่างแจ็กเก็ต Rovasenda ซึ่งได้รับการปรับโฉมให้ตอบโจทย์การใช้ชีวิตในเมืองและการเดินทาง ด้วยดีไซน์ที่เบาขึ้นและมีรายละเอียดที่ใช้งานได้จริง และแจ็กเก็ต Maremma ที่ได้รับการตีความใหม่ในรูปแบบแจ็กเก็ต Bomber สะท้อนถึงการผสมผสานระหว่างความสบายและเสน่ห์เฉพาะตัวของคอลเล็กชันได้อย่างลงตัว สีสันที่ใช้ในคอลเล็กชันได้รับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติในฤดูใบไม้ร่วง เช่น สีน้ำตาลเข้ม สีเขียวมะกอก สีเบจ และสีน้ำเงินกรมท่า ให้ความรู้สึกอบอุ่นและหรูหรา เหล่าเครื่องประดับยังช่วยเติมเต็มเรื่องราวของฤดูกาลนี้ให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นผ่านการรังสรรค์ด้วยวัสดุและเฉดสีที่หลากหลาย โดยไฮไลต์สำคัญอย่างกระเป๋า Heddle Tote ที่ผลิตจากผ้าทอพิเศษ กระเป๋า Needle Shopper ที่มีโครงสร้างแข็งแรงและดีไซน์เรียบหรู และกระเป๋าถือระดับไอคอน Extra Softy Bag ที่ผลิตจากหนังลูกแกะเนื้อนุ่ม ทุกชิ้นล้วนสะท้อนงานหัตถศิลป์ชั้นเลิศของแบรนด์ที่มีความใส่ใจในทุกรายละเอียด ตั้งแต่การเลือกวัตถุดิบไปจนถึงการเย็บประกอบ นอกจากนี้ยังมีรองเท้าและเข็มขัดที่ออกแบบมาให้เข้ากับคอลเล็กชัน ช่วยให้ผู้สวมใส่สามารถสร้างลุคที่สมบูรณ์แบบได้อย่างง่ายดาย การแสดงคอลเล็กชันในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เน้นย้ำถึงความสามารถในการออกแบบของโลโร เปียนา แต่ยังเป็นการเฉลิมฉลองให้กับงานฝีมือและมรดกทางวัฒนธรรมของแบรนด์ที่สืบทอดมายาวนา
Loro Piana แฟชั่น ฮ่องกง คอลเล็กชัน Fall/Winter Nomadic Reverie
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