โลตัส ผนึก ครูปาน เปิดตัวคอลเลกชันพิเศษ 'Cocoon – Blooming Thai Kindness' ยกระดับสู่ Lifestyle Platform

โลตัส จับมือศิลปินชื่อดัง ครูปาน-สมนึก คลังนอก สร้างสรรค์คอลเลกชันสินค้าไลฟ์สไตล์ 'Cocoon – Blooming Thai Kindness' ชูอัตลักษณ์ความเป็นไทย ผสานศิลปะเข้ากับสินค้าแฟชั่นและของใช้ในบ้าน ภายใต้แบรนด์ MeStyle และ Momento วางจำหน่ายทั่วประเทศ เน้นสร้างคุณค่าและความสุขให้ลูกค้า พร้อมตอกย้ำบทบาทผู้นำค้าปลีกไทยสู่ Lifestyle Platform
โลตัส (Lotus’s) ภายใต้การบริหารของบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) เดินหน้ายกระดับประสบการณ์ลูกค้าและตอกย้ำความเป็นผู้นำในวงการค้าปลีกไทย ด้วยการเปิดตัวคอลเลกชันพิเศษอันน่าภาคภูมิใจในชื่อ 'Cocoon – Blooming Thai Kindness' ความร่วมมือครั้งสำคัญนี้เป็นการผสานพลังสร้างสรรค์ระหว่าง โลตัส และศิลปินไทยชื่อดังอย่าง ครูปาน -สมนึก คลังนอก เพื่อนำเสนอผลงานศิลปะและวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทย สู่ สินค้าไลฟ์สไตล์ ที่เข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างกว้างขวาง การเปิดตัวคอลเลกชันนี้สะท้อนให้เห็นถึงวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์อันชาญฉลาดของ ซีพี แอ็กซ์ตร้า ในการก้าวข้ามขีดจำกัดของการเป็นเพียงผู้ค้าปลีก ไปสู่การเป็น ' Lifestyle Platform ' ที่ทำหน้าที่เชื่อมโยงผู้คน สินค้า และอารมณ์ความรู้สึกเข้าไว้ด้วยกันอย่างแนบแน่น ผ่านการสรรค์สร้างผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มีเพียงประโยชน์ใช้สอย แต่ยังเปี่ยมไปด้วย 'ความหมาย' อันลึกซึ้ง
นางสาววรวรรณ เพียรลิขิตวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานทรานฟอร์เมชั่น บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) ได้กล่าวถึงความสำคัญของความร่วมมือในครั้งนี้ว่า 'ความร่วมมือกับครูปานในครั้งนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์หลักของเราในการสร้าง Customer Engagement ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ผ่านการนำเสนอสินค้าที่มีความโดดเด่น แตกต่าง และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ไม่เพียงเท่านั้น เรายังมุ่งมั่นที่จะสร้าง Emotional Connection ที่ยั่งยืนระหว่างแบรนด์โลตัสกับลูกค้าของเราในระยะยาว นอกจากนี้ การทำงานร่วมกับครูปานยังเป็นการสนับสนุนศิลปินไทยที่มีความสามารถ ให้สามารถเข้าถึงและได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคในระดับประเทศได้อย่างกว้างขวาง การเคลื่อนไหวครั้งนี้จึงเป็นการสะท้อนทิศทางการตลาดที่ทันสมัยและก้าวหน้าของโลตัส ที่ให้ความสำคัญกับการ 'Co-create Value' หรือการสร้างสรรค์คุณค่าร่วมกันกับพันธมิตรในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เพื่อต่อยอด Soft Power ของประเทศไทย ให้กลายเป็นสินค้าเชิงพาณิชย์ที่สามารถสร้างทั้ง 'Brand Love' หรือความรักและความผูกพันที่มีต่อแบรนด์ และ 'Business Impact' หรือผลกระทบเชิงบวกต่อธุรกิจ ควบคู่ไปพร้อมๆ กัน'
ด้าน ครูปาน-สมนึก คลังนอก ศิลปินผู้รังสรรค์ผลงานอันทรงคุณค่า ได้กล่าวถึงหัวใจหลักของคอลเลกชัน 'Cocoon – Blooming Thai Kindness' ไว้ว่า 'แก่นแท้ของคอลเลกชันนี้อยู่ที่ 'Cocoon' ซึ่งเป็นคาแรกเตอร์ที่ผูกพันและเป็นตัวแทนของงานศิลปะของผมมาโดยตลอด ครั้งนี้ผมมีความตั้งใจที่จะตีความ 'Cocoon' ใหม่ภายใต้แนวคิด 'Blooming Thai Kindness' เพื่อที่จะถ่ายทอดความอ่อนโยน ความจริงใจ และน้ำใจอันดีงามแบบไทยๆ ที่เราได้สัมผัสและพบเจอได้ในชีวิตประจำวัน เปรียบเสมือนดอกไม้ที่ค่อยๆ แย้มบานอย่างเรียบง่าย ทว่าแฝงไว้ด้วยความหมายอันลึกซึ้ง ซึ่งแนวคิดนี้ก็สอดคล้องอย่างลงตัวกับสิ่งที่โลตัสได้มุ่งมั่นตั้งใจในการส่งมอบ 'A Little Delight Everyday' หรือความสุขเล็กๆ ในทุกๆ วัน ให้เกิดขึ้นจริงในสังคมไทยของเรา ในส่วนของการออกแบบผลิตภัณฑ์ ผมตั้งใจอย่างยิ่งให้คอลเลกชันนี้เป็นมากกว่าเพียงงานศิลปะที่มองดู แต่เป็นสิ่งที่ผู้คนสามารถนำไปใช้งานจริงในชีวิตประจำวัน และรู้สึกดีทุกครั้งที่ได้สัมผัส เราจึงได้พัฒนาผลงานที่หลากหลาย ออกแบบมาเพื่อตอบสนองทั้งการใช้งานจริง ควบคู่ไปกับการมอบคุณค่าทางความรู้สึก เพื่อให้ทุกครั้งที่ผู้บริโภคหยิบใช้สินค้าในคอลเลกชันนี้ จะก่อให้เกิดเป็นความสุขเล็กๆ ที่ช่วยเติมเต็มชีวิตในแต่ละวันให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น'
คอลเลกชัน 'Cocoon – Blooming Thai Kindness' นี้ ถือเป็นการสะท้อนบทบาทที่ชัดเจนของโลตัสในการเป็นมากกว่าเพียงแค่ศูนย์รวมสินค้า แต่เป็นพื้นที่แห่งแรงบันดาลใจ ความสุข และสีสันในชีวิตประจำวันของคนไทยอย่างแท้จริง โดยคอลเลกชันนี้ได้ถูกออกแบบมาอย่างครอบคลุมทุกมิติของกลุ่มผลิตภัณฑ์ Fashion และ Home & Living ภายใต้แบรนด์ MeStyle และ Momento ครอบคลุมตั้งแต่เสื้อผ้าสำเร็จรูปและเครื่องประดับ เช่น กระเป๋า ร่ม รองเท้าแตะ ไปจนถึงเครื่องนอนคุณภาพเยี่ยมและหมอนอิงที่ช่วยเพิ่มความสบายให้กับบ้าน พร้อมแล้วที่จะมอบประสบการณ์สุดพิเศษนี้ให้กับลูกค้าทุกท่าน โดยสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ในคอลเลกชัน 'Cocoon – Blooming Thai Kindness' ได้แล้วที่โลตัสทุกสาขาทั่วประเทศ
โลตัส ครูปาน Cocoon Blooming Thai Kindness Lifestyle Platform สินค้าไลฟ์สไตล์
