โลกเดือด! ไทยติดอันดับ 17 เสี่ยงภัยพิบัติ รายได้ต่อหัววูบ 19%

📆4/24/2026 10:44 PM
📰Thairath_News
อุณหภูมิโลกพุ่งทะลุสถิติ 176 ปี ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างรุนแรง คาดรายได้ต่อหัวประชากรลดลง 19% จากภัยแล้ง น้ำท่วม และอากาศแปรปรวน สร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจกว่า 1.43 ล้านล้านบาท

วันนี้โลกไม่ได้แค่ร้อน แต่กำลังเข้าสู่ภาวะเดือดเต็มพิกัด สะท้อนความจริงจากข้อมูลอุณหภูมิที่พุ่งทะลุสถิติในรอบ 176 ปี ขณะที่ประเทศไทยติดโผกลุ่มเสี่ยงอันดับ 17 ของโลก คาดอนาคต รายได้ ต่อหัวประชากรวูบ 19% เซ่นพิษอากาศแปรปรวน–ภัยแล้ง–น้ำท่วมซ้ำซาก คิดเป็นมูลค่าความเสียหายมหาศาลกว่า 1.43 ล้านล้านบาท รศ.

ดร. วิษณุ อรรถวานิช ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ม. เกษตรศาสตร์ สะท้อนมุมมองนี้ไว้ในเวทีเสวนาพิเศษ “ลมฝนแปรปรวน ผันผวนวิกฤติคน” ในการประชุมทางวิชาการ มก. ครั้งที่ 64 เมื่อไม่นานมานี้ ตอกย้ำสถิติใหม่สุดสยอง 48 ปีร้อนไม่หยุด!

ด้วยความจริงที่น่าตกใจ โลกของเรามีอุณหภูมิสูงกว่าค่าเฉลี่ยก่อนยุคอุตสาหกรรมติดต่อกันมานานถึง 48 ปีแล้ว โดยในช่วง 3 ปีล่าสุดถือเป็นช่วงที่ร้อนที่สุดในรอบ 176 ปี และในปีนี้มีความเป็นไปได้ถึง 75% ที่จะกลายเป็นปีที่ร้อนติดอันดับท็อป 5 ของโลก ซ้ำร้ายอุณหภูมิผิวน้ำทะเลยังพุ่งสูงทำสถิติใหม่ หรือที่เรียกว่าปรากฏการณ์ “มหาสมุทรเดือด” ซึ่งเชื่อมโยงกับ “เอลนีโญ” ที่รุนแรงขึ้น ภาพอนาคตของประเทศไทยจึงน่ากังวลอย่างยิ่ง หากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกยังพุ่งสูงไม่หยุด อุณหภูมิในไทยอาจขยับสูงขึ้นอย่างน้อย 4 องศาเซลเซียส โดยเฉพาะเดือนเมษายนจะกลายเป็นเดือนที่ร้อนที่สุดจนน่ากลัว ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพโดยเฉพาะโรค “ลมแดด” หรือ “ฮีตสโตรก” ที่เป็นอันตรายถึงชีวิต ซึ่งกลุ่มที่น่าเป็นห่วงที่สุดคือ แรงงานก่อสร้างและเกษตรกรที่ต้องทำงานกลางแจ้งโดยหลีกเลี่ยงไม่ได้ นอกจากนี้ คนรุ่นใหม่ยังมีแนวโน้มต้องแบกรับกรรมจากสภาพอากาศที่หนักหน่วงกว่าคนรุ่นปัจจุบันหลายเท่าตัว การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบต่อรายได้และความยากจนของประชาชนอย่างรุนแรงและครอบคลุมในหลายมิติ รายได้ต่อหัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญ งานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร Nature ระบุว่า ในอีก 26 ปีข้างหน้า รายได้ต่อหัวของประชากรโลก รวมถึงคนไทยจะลดลงถึง 19% เนื่องมาจากความเสียหายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ส่งผลต่อการผลิต นอกจากนี้ ข้อมูลในอดีตยังชี้ให้เห็นว่าในช่วงที่เกิดปรากฏการณ์เอลนีโญรุนแรง รายได้ต่อหัวของคนไทยเคยลดลงประมาณ 5–7% และในอนาคตประเทศไทยถูกจัดว่าเป็นกลุ่มที่เสี่ยงระดับแนวหน้าของโลกต่อความเสียหายจากเอลนีโญ ภาระค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและฟื้นฟู ความยากจนอาจรุนแรงขึ้นจากการที่ประชาชนต้องนำรายได้ส่วนหนึ่งที่ควรจะใช้จ่ายในด้านอื่น ไปใช้ในการซ่อมแซมบ้านเรือนหรือปรับปรุงที่อยู่อาศัยหลังจากได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ เช่น การกำจัดโคลนออกจากบ้านหลังน้ำท่วม ผลกระทบต่อภาคเกษตรและแรงงาน เกษตรกรไทยกว่า 42% เผชิญกับปัญหาฝนแล้งและขาดแคลนน้ำ ขณะที่อีก 23.6% ประสบภัยน้ำท่วมและโคลนถล่ม ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อผลผลิตและรายได้หลักของครัวเรือนเกษตร ความเหลื่อมล้ำทางพื้นที่ ผลกระทบด้านรายได้ไม่ได้เกิดขึ้นเท่ากัน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน) มีแนวโน้มจะได้รับผลกระทบหนักกว่าภาคอื่นๆ และจัดอยู่ในโซนที่มีความเสี่ยงสูง วิกฤติค่าครองชีพและความมั่นคงทางอาหาร ภัยพิบัติทางภูมิอากาศจะทำให้ ราคาอาหารแพงขึ้น ส่งผลให้ครัวเรือนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางเข้าถึงอาหารได้ยากขึ้น มีการประเมินว่ารายได้ของครัวเรือนอาจลดลงถึง 13% หรือคิดเป็นมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจรวมสำหรับประเทศไทยสูงถึง 1.43 ล้านล้านบาท ทั้งหมดนี้ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจภาพรวม และลามไปถึงธุรกิจต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมแฟชั่นและสถาบันการเงิ

