โลกเดือด! ไทยติดอันดับ 17 เสี่ยงภัยพิบัติ รายได้ต่อหัววูบ 19%

อุณหภูมิโลกพุ่งทะลุสถิติ 176 ปี ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างรุนแรง คาดรายได้ต่อหัวประชากรลดลง 19% จากภัยแล้ง น้ำท่วม และอากาศแปรปรวน สร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจกว่า 1.43 ล้านล้านบาท
วันนี้โลกไม่ได้แค่ร้อน แต่กำลังเข้าสู่ภาวะเดือดเต็มพิกัด สะท้อนความจริงจากข้อมูลอุณหภูมิที่พุ่งทะลุสถิติในรอบ 176 ปี ขณะที่ประเทศไทยติดโผกลุ่มเสี่ยงอันดับ 17 ของโลก คาดอนาคต รายได้ ต่อหัวประชากรวูบ 19% เซ่นพิษอากาศแปรปรวน–ภัยแล้ง–น้ำท่วมซ้ำซาก คิดเป็นมูลค่าความเสียหายมหาศาลกว่า 1.43 ล้านล้านบาท รศ.
ดร. วิษณุ อรรถวานิช ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ม. เกษตรศาสตร์ สะท้อนมุมมองนี้ไว้ในเวทีเสวนาพิเศษ “ลมฝนแปรปรวน ผันผวนวิกฤติคน” ในการประชุมทางวิชาการ มก. ครั้งที่ 64 เมื่อไม่นานมานี้ ตอกย้ำสถิติใหม่สุดสยอง 48 ปีร้อนไม่หยุด!
ด้วยความจริงที่น่าตกใจ โลกของเรามีอุณหภูมิสูงกว่าค่าเฉลี่ยก่อนยุคอุตสาหกรรมติดต่อกันมานานถึง 48 ปีแล้ว โดยในช่วง 3 ปีล่าสุดถือเป็นช่วงที่ร้อนที่สุดในรอบ 176 ปี และในปีนี้มีความเป็นไปได้ถึง 75% ที่จะกลายเป็นปีที่ร้อนติดอันดับท็อป 5 ของโลก ซ้ำร้ายอุณหภูมิผิวน้ำทะเลยังพุ่งสูงทำสถิติใหม่ หรือที่เรียกว่าปรากฏการณ์ “มหาสมุทรเดือด” ซึ่งเชื่อมโยงกับ “เอลนีโญ” ที่รุนแรงขึ้น ภาพอนาคตของประเทศไทยจึงน่ากังวลอย่างยิ่ง หากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกยังพุ่งสูงไม่หยุด อุณหภูมิในไทยอาจขยับสูงขึ้นอย่างน้อย 4 องศาเซลเซียส โดยเฉพาะเดือนเมษายนจะกลายเป็นเดือนที่ร้อนที่สุดจนน่ากลัว ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพโดยเฉพาะโรค “ลมแดด” หรือ “ฮีตสโตรก” ที่เป็นอันตรายถึงชีวิต ซึ่งกลุ่มที่น่าเป็นห่วงที่สุดคือ แรงงานก่อสร้างและเกษตรกรที่ต้องทำงานกลางแจ้งโดยหลีกเลี่ยงไม่ได้ นอกจากนี้ คนรุ่นใหม่ยังมีแนวโน้มต้องแบกรับกรรมจากสภาพอากาศที่หนักหน่วงกว่าคนรุ่นปัจจุบันหลายเท่าตัว การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบต่อรายได้และความยากจนของประชาชนอย่างรุนแรงและครอบคลุมในหลายมิติ รายได้ต่อหัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญ งานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร Nature ระบุว่า ในอีก 26 ปีข้างหน้า รายได้ต่อหัวของประชากรโลก รวมถึงคนไทยจะลดลงถึง 19% เนื่องมาจากความเสียหายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ส่งผลต่อการผลิต นอกจากนี้ ข้อมูลในอดีตยังชี้ให้เห็นว่าในช่วงที่เกิดปรากฏการณ์เอลนีโญรุนแรง รายได้ต่อหัวของคนไทยเคยลดลงประมาณ 5–7% และในอนาคตประเทศไทยถูกจัดว่าเป็นกลุ่มที่เสี่ยงระดับแนวหน้าของโลกต่อความเสียหายจากเอลนีโญ ภาระค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและฟื้นฟู ความยากจนอาจรุนแรงขึ้นจากการที่ประชาชนต้องนำรายได้ส่วนหนึ่งที่ควรจะใช้จ่ายในด้านอื่น ไปใช้ในการซ่อมแซมบ้านเรือนหรือปรับปรุงที่อยู่อาศัยหลังจากได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ เช่น การกำจัดโคลนออกจากบ้านหลังน้ำท่วม ผลกระทบต่อภาคเกษตรและแรงงาน เกษตรกรไทยกว่า 42% เผชิญกับปัญหาฝนแล้งและขาดแคลนน้ำ ขณะที่อีก 23.6% ประสบภัยน้ำท่วมและโคลนถล่ม ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อผลผลิตและรายได้หลักของครัวเรือนเกษตร ความเหลื่อมล้ำทางพื้นที่ ผลกระทบด้านรายได้ไม่ได้เกิดขึ้นเท่ากัน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน) มีแนวโน้มจะได้รับผลกระทบหนักกว่าภาคอื่นๆ และจัดอยู่ในโซนที่มีความเสี่ยงสูง วิกฤติค่าครองชีพและความมั่นคงทางอาหาร ภัยพิบัติทางภูมิอากาศจะทำให้ ราคาอาหารแพงขึ้น ส่งผลให้ครัวเรือนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางเข้าถึงอาหารได้ยากขึ้น มีการประเมินว่ารายได้ของครัวเรือนอาจลดลงถึง 13% หรือคิดเป็นมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจรวมสำหรับประเทศไทยสูงถึง 1.43 ล้านล้านบาท ทั้งหมดนี้ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจภาพรวม และลามไปถึงธุรกิจต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมแฟชั่นและสถาบันการเงิ
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
กรมอุตุฯเตือนวันนี้ 19 จว.เหนือ-อีสาน รับมือ'พายุฤดูร้อน'ถล่มกรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศฉบับ 3 พายุฤดูร้อนถล่มไทย วันนี้ 23 เม.ย.69 เตือน 19 จังหวัดในภาคเหนือ อีสาน รับมือพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ลูกเห็บตก ฟ้าผ่าบางแห่ง
Read more »
เด็กชายอนันด์ทำนายวิกฤตโลกปี 2026: สงคราม ภัยพิบัติ และราคาทองพุ่งเด็กชายอนันด์ วัย 19 ปี ทำนายถึงความปั่นป่วนทั่วโลกในปี 2026 ทั้งสงครามตะวันออกกลาง ภัยพิบัติรุนแรง และการก่อกบฏของ AI พร้อมคาดการณ์ราคาทองคำจะพุ่งสูงเป็นประวัติการณ์ สอดคล้องกับการประเมินของสถาบันการเงินระดับโลก
Read more »
เร็วกว่าได้เปรียบ! “ยอดเหล็กเพชร” มอง “ชิมอน” ข่ม “โจฮัน” ศึก ONE ซามูไร 1“ยอดเหล็กเพชร อ.อัจฉริยะ” จอมบู๊ วัย 31 ปี จากร้อยเอ็ด วิเคราะห์คู่มวยพลังหนุ่มระหว่าง “ชิมอน” ดาวเด่นเจ้าถิ่น วัย 21 ปี พบกับ “โจฮัน กาซาลี” กำปั้นขาลุย วัย 19 ปี
Read more »
เฮ! ราชกิจจาฯ ประกาศ กบง. ลดค่ากลั่นดีเซล 5 บาท/ลิตร มีผลพรุ่งนี้ดีเซลลดแล้ว! ราชกิจจาฯ ประกาศ กบง. ปรับลดราคาโรงกลั่น น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว 3-5 บาท/ลิตร เริ่ม 24 เม.ย. - 19 พ.ค. 69 หวังลดต้นทุนธุรกิจและภาระค่าครองชีพประชาชน
Read more »
กบง.ประกาศลงราชกิจจาฯ ลดค่ากลั่นดีเซล 5 บาท/ลิตร มีผลพรุ่งนี้ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ กบง. ปรับลดราคาหน้าโรงกลั่น น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว 3-5 บาทต่อลิตร เริ่ม 24 เม.ย. - 19 พ.ค. 2569 หวังลดต้นทุนธุรกิจและภาระค่าครองชีพประชาชน
Read more »
S&P 500 พุ่งทำสถิติสูงสุดใหม่ มูลค่าตลาดเพิ่มกว่า 7.6 ล้านล้านดอลลาร์ใน 19 วันดัชนี S&P 500 ฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว ทำสถิติสูงสุดใหม่ โดยมูลค่าตลาดรวมเพิ่มขึ้นกว่า 7.6 ล้านล้านดอลลาร์ในเวลาเพียง 19 วันทำการ สะท้อนความแข็งแกร่งของตลาดหุ้นสหรัฐฯ แม้ตลาดคริปโตจะยังไม่ตอบสนองต่อสัญญาณบวกนี้อย่างมีนัยสำคัญ
Read more »