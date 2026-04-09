โลกกลับสู่สันติภาพ: ทรัมป์พลิกลิ้น หยุดยิงอิหร่าน 2 สัปดาห์ ราคาน้ำมันดิบร่วง

สหรัฐฯ และอิหร่านตกลงหยุดยิงชั่วคราว 15 วัน หลังความตึงเครียดพุ่งสูง โลกโล่งใจราคาน้ำมันลดลงทันที ขณะที่การเจรจาหาทางออกยังคงดำเนินต่อไป
สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกา อิสราเอล และ อิหร่าน เดินทางมาถึงจุดพลิกผัน เมื่อทั้งสองฝ่ายตกลง หยุดยิง ชั่วคราวเป็นเวลา 15 วัน เพื่อกลับสู่โต๊ะเจรจา หลังจากที่ก่อนหน้านี้โลกต้องเผชิญกับความตึงเครียดอย่างหนักหน่วง และ ราคาน้ำมัน ดิบพุ่งสูงขึ้นอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน การตัดสินใจ หยุดยิง ครั้งนี้เกิดขึ้นเพียง 2 ชั่วโมง ก่อนที่สหรัฐอเมริกาจะเปิดฉากโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของ อิหร่าน ตามคำประกาศของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์
การหยุดยิงครั้งนี้เป็นผลมาจากการเจรจาผ่านคนกลางคือประเทศปากีสถาน ซึ่งนำเสนอข้อเสนอของอิหร่านที่ต้องการให้ยุติสงครามอย่างถาวร พร้อมทั้งเปิดช่องแคบฮอร์มุซให้เป็นปกติ\ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ออกแถลงการณ์ว่า กองทัพสหรัฐอเมริกาได้บรรลุภารกิจตามที่ตั้งใจไว้แล้ว และการเจรจาในเรื่องข้อตกลงสันติภาพมีความคืบหน้าอย่างมาก สหรัฐอเมริกาได้รับข้อเสนอ 10 ประการจากอิหร่าน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นข้อเสนอที่เคยเป็นประเด็นขัดแย้งมาก่อน และทั้งสองฝ่ายตกลงกันได้แล้ว ในช่วงเวลา 2 สัปดาห์นี้จะเป็นการเปิดทางให้ข้อตกลงบรรลุผลและมีผลบังคับใช้ ทรัมป์ยังกล่าวด้วยว่า สหรัฐอเมริกาจะให้การสนับสนุนอิหร่านในการฟื้นฟูประเทศ โดยจะเตรียมเสบียงและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ไว้ให้ พร้อมทั้งมั่นใจว่าภูมิภาคตะวันออกกลางกำลังจะเข้าสู่ยุคทองเช่นเดียวกับสหรัฐอเมริกา\อย่างไรก็ตาม ฝ่ายอิหร่านยังคงแสดงความระมัดระวัง และยังไม่วางใจในท่าทีของสหรัฐอเมริกา โดยยังคงรอผลการเจรจาที่กรุงอิสลามาบัด ประเทศปากีสถาน ก่อนตัดสินใจใดๆ พร้อมทั้งยืนยันว่าพร้อมที่จะตอบโต้หากมีการละเมิดข้อตกลงหยุดยิง ขณะเดียวกัน กองทัพอิสราเอลยังคงเดินหน้าโจมตีเลบานอนอย่างต่อเนื่อง ทำให้สถานการณ์ในภูมิภาคยังคงตึงเครียด และความไม่แน่นอนยังคงมีอยู่สูง นอกจากนี้ ยังมีรายงานข่าวเศร้าเกี่ยวกับเรือไทย “มยุรี นารี” ที่ประสบเหตุในช่องแคบฮอร์มุซ โดยนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว อดีตปลัดกระทรวงการต่างประเทศได้ออกมาเปิดเผยว่า ลูกเรือทั้ง 3 คนเสียชีวิตทั้งหมดแล้ว และได้เรียกร้องให้ปล่อยเรือไทยอีก 9 ลำที่ยังคงถูกควบคุมตัวอยู่ในบริเวณดังกล่าว สถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางยังคงเป็นสิ่งที่ทั่วโลกต้องจับตามองอย่างใกล้ชิด แม้ว่าจะมีสัญญาณบวกจากข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวก็ตา
ทรัมป์ อิหร่าน หยุดยิง ช่องแคบฮอร์มุซ ราคาน้ำมัน
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
เผยสเปก iPhone 15 Pro ใช้ชิปเซต A17 แต่ iPhone 15 รุ่นปกติใช้ชิป A16ใกล้เข้ามาทุกขณะสำหรับการเปิดตัว iPhone 15 โดยปีนี้แอปเปิลเลือกใช้ชิป A17 ในซีรีส์ iPhone 15 Pro และ iPhone 15 Pro Max ส่วน iPhone 15 และ iPhone 15 Plus ใช้ชิปรุ่นก่อนอย่าง A16
Read more »
iPhone 15 Pro Series หลุดภาพสายชาร์จ USB-C แบบถัก ถ่ายโอนข้อมูลไวสุดในวงการ 40 Gbpsเมื่อสัปดาห์ก่อนเพิ่งมีข่าวลือว่า iPhone 15 Pro และ iPhone 15 Pro Max ที่กำลังจะเปิดตัวในช่วงเดือนกันยายน 2023 นี้ จะมาพร้อมกับพอร์ตชาร์จ USB-C ที่ถ่ายโอนข้อมูลเร็วแรงบนมาตรฐาน Thunderbolt 4 ล่าสุดก็มีภาพหลุดสายชาร์จของ iPhone 15 ตัวท็อปทั้งสองรุ่นออกมาแล้ว โดยจะมาในดีไซน์สายแบบถัก พร้อมสีตามตัวเครื่องด้วย iPhone 15 Pro และ iPhone 15 Pro […]
Read more »
ลือ 'iPhone 15 Ultra' อาจเป็นชื่อใหม่แทน 'Pro Max'วันนี้มีข่าวลือใหม่ออกมาว่าในปีนี้นั้นแอปเปิลอาจเปลี่ยนชื่อรุ่น iPhone 15 รุ่นไฮเอนด์ขนาด 6.7 นิ้ว อย่าง iPhone 15 Pro Max มาเป็น 'iPhone 15 Ultra'
Read more »
iPhone 15 Series รองรับการต่อ DisplayPort สำหรับวิดีโอสูงสุด 4K HDRiPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro และ iPhone 15 […]
Read more »
เปิดตัว ‘iPhone 15’ Apple กำลังฉีกหนีคู่แข่ง สู่ผู้นำเทรนด์นวัตกรรมรักษ์โลกในงาน Apple Event Wonderlust 2023 (13 ก.ย.66) ที่ผ่านมา “Apple” ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่สาวกจับจ้องไปที่ iPhone 15 ใหม่ ที่เปิดตัวทั้งใหม่ 4 รุ่นหลัก iPhone 15 , iPhone 15 Plus , iPhone 15 Pro และ iPhone 15 Pro Max
Read more »
ย้ำ! อย่าลืมอัปเดต iPhone 15 เป็น iOS 17.0.2 ก่อนโอนถ่ายข้อมูลจาก iPhone เครื่องเก่า #beartaiหากคุณเพิ่งซื้อ iPhone 15 ซีรีส์รุ่นใหม่ ได้แก่ iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro และ iPhone 15 Pro Max สิ่งที่ควรทำเป็นอันดับแรกเลยคือการอัปเดต iOS เป็น iOS 17.0.2 เป็นอย่างน้อยเพื่อป้องกันปัญหาที่จะตามมา
Read more »