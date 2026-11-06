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Economy

โรบินสันเปิด 'Ploen' มอลล์แรก รังสิต ลงทุน 1,500 ล้านบาท

Thansettakij#23 in ประเทศไทย
โรบินสันเปิด 'Ploen' มอลล์แรก รังสิต ลงทุน 1,500 ล้านบาท
โรบินสัน · Ploen · เซ็นทรัล รีเทล
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โรบินสันประกาศเปิด Ploen คอมมูนิตี้มอลล์แห่งแรกในรังสิต ลงทุน 1,500 ล้านบาท รองรับประชากร 879,000 คน เปิดบริการไตรมาส 3 ปี 2570 และขยายสู่ 7 สาขาภายในปี 2572

โรบินสัน ประกาศอย่างเป็นทางการถึงการเปิดตัวแบรนด์ คอมมูนิตี้มอลล์ รูปแบบใหม่ภายใต้ชื่อ " Ploen" (เพลิน) โดยเลือกทำเล รังสิต เป็นจุดเริ่มต้นแรกของการรุกตลาดค้าปลีกในเขตเมืองใหญ่ โครงการนี้เป็นการลงทุนมูลค่า 1,500 ล้านบาท บนพื้นที่พัฒนาเฟสแรกจำนวน 24 ไร่ ซึ่งอยู่ในแผนแม่บทรวม 322 ไร่ และกำหนดแผนขยายสาขาให้ครบ 7 แห่งทั่วประเทศภายในปี 2572

กลยุทธ์ตลาดเมืองใหญ่และกลุ่มเป้าหมาย

การเปิดตัว Ploen ในครั้งนี้สะท้อนถึงยุทธศาสตร์การเปลี่ยนผ่านของโรบินสันจากการขยายสาขาห้างสรรพสินค้าในต่างจังหวัด มุ่งสู่การแข่งขันในตลาดกรุงเทพฯ เมืองใหญ่ และเมืองท่องเที่ยวที่มีความต้องการประสบการณ์การช้อปปิ้งที่แตกต่างออกไป โดยโครงการแรกตั้งอยู่ในทำเลถนนรังสิต-นครนายก คลอง 5 ซึ่งเชื่อมต่อระบบคมนาคมหลักและวงแหวนรอบนอกฝั่งตะวันออก

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ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์เป็นปัจจัยสำคัญในการคัดเลือกทำเลนี้ โดยบริเวณรอบโครงการมีฐานประชากรที่อยู่อาศัยกว่า 879,000 คน มีรายได้เฉลี่ยครัวเรือนประมาณ 39,646 บาทต่อเดือน กลุ่มเป้าหมายหลักคือผู้อยู่อาศัยในย่านรังสิตที่ต้องการแหล่งรวมกิจกรรมในชีวิตประจำวันที่ตอบโจทย์ความสะดวกสบายและคุณภาพชีวิต

แนวคิด Community-Centric Development

นายเลิศวิทย์ ภูปิณฑักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เซ็นทรัล รีเทล พร็อพเพอร์ตี้ อธิบายว่า Ploen ก่อตั้งขึ้นภายใต้แนวคิด Community-Centric Development ที่ยึดความต้องการของชุมชนเป็นหัวใจหลัก แตกต่างจากโมเดลค้าปลีกทั่วไปที่เน้นการรวบรวมร้านค้าเพียงอย่างเดียว แต่มุ่งสร้างพื้นที่ให้ผู้บริโภคแวะมาใช้บริการพักผ่อน และทำกิจกรรมในวิถีชีวิตประจำวัน

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แนวคิด "From Everyday Essentials to Everyday Experiences" ถูกนำมาผสานให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม โดยการรวมซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านร้านอาหาร ตลาดสด และบริการต่างๆ เข้ากับพื้นที่กิจกรรมเพื่อสร้างเหตุผลให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการบ่อยขึ้น ไม่ใช่เพียงแค่การจับจ่ายใช้สอยสินค้าเท่านั้น

โครงการเฟสแรกมีพื้นที่อาคารรวม 16,000 ตารางเมตร ประกอบไปด้วยร้านค้ากว่า 70 ร้าน ครอบคลุมกลุ่ม Health & Wellness เทคโนโลยีสารสนเทศ และบริการเฉพาะทาง พร้อม Tops ซูเปอร์มาร์เก็ต และ Sunday Playland作为องค์ประกอบสำคัญในการดึงดูดลูกค้าจากหลากหลายกลุ่มวัย

รายละเอียดโครงการและแผนการขยายตัว

หนึ่งในจุดขายที่โดดเด่นของ Ploen รังสิต คือพื้นที่อาหารซึ่งรวบรวมร้านค้าในตลาดกว่า 220 ร้าน และร้านอาหารแบบ Dine-in มากกว่า 30 ร้าน โดยมีร้านอาหารยอดนิยม ไวน์บาร์ และโซนอาหารที่เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อรองรับผู้บริโภคตั้งแต่เวลาเช้าไปจนถึงช่วงกลางคืน

นอกจากนี้ยังมีการวางแผนพัฒนาพื้นที่ Co-Creation ทั้งลานกิจกรรม ตลาดต้นไม้ และพื้นที่วิ่ง รวมถึงจุดชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า เพื่อเชื่อมโยงการจับจ่ายใช้สอยเข้ากับกิจกรรมพักผ่อนและไลฟ์สไตล์ของคนในชุมชน สร้างความเข้มแข็งให้กับการอยู่ร่วมกันในพื้นที่

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Ploen รังสิต มีกำหนดเปิดให้บริการในไตรมาส 3 ปี 2570 และจะก้าวเป็นโครงการนำร่องก่อนขยายสาขาเพิ่มในกรุงเทพฯ และหัวเมืองใหญ่ต่างๆ ซึ่งโรบินสันวางเป้าจะพัฒนาที่ดินผืนใหญ่รองรับการเติบโตในระยะยาว พร้อมวางแผนขยายครบ 7 แห่งภายในปี 2572 เพื่อครองส่วนแบ่งตลาดคอมมูนิตี้มอลล์ในเขตเมือง

Thansettakij#23 in ประเทศไทย

เราได้สรุปข่าวนี้มาให้อ่านอย่างรวดเร็ว หากสนใจข่าว สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่

โรบินสัน Ploen เซ็นทรัล รีเทล รังสิต คอมมูนิตี้มอลล์

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