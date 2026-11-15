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โรนัลดินโญ่ กลับมาลงเล่นจริงในลีกอิตาลีอายุ 46 ปี ราเวนน่าชนะฟอร์ลี 2-0

siamsport_news#26 in ประเทศไทย
โรนัลดินโญ่ กลับมาลงเล่นจริงในลีกอิตาลีอายุ 46 ปี ราเวนน่าชนะฟอร์ลี 2-0
โรนัลดินโญ่ · ราเวนน่า · ฟอร์ลี
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โรนัลดินโญ่ วัย 46 ปี ลงเล่นเป็นตัวจริงในเกมลีกที่ราเวนน่าชนะฟอร์ลี 2-0 ช่วยทีมเก็บชัยใน Serie C ดาร์บี้แมตช์สำคัญที่มุ่งสู่การเลื่อนชั้น

โรนัลดินโญ่ ตำนานกองกลางชาวบราซิล วัย 46 ปี กลับมาลงสนามอย่างเป็นทางการในเกมลีกสูงสุดอีกครั้งเป็นครั้งแรกหลังจากห่างหายจากฟุตบอลอาชีพที่มีความเข้มข้นสูงมากว่า 11 ปี โดยครั้งนี้เขาได้ลงเล่นให้กับทีม ราเวนน่า ในศึก ซีเรียซี ของอิตาลี ท่ามกลางความสนใจจากสื่อและผู้สนับสนุนทั่วโลกที่รอคอยชมฟอร์มของอดีตดาวเตะบราซิลอย่างใกล้ชิด

โรนัลดินโญ่ ลงเป็นตัวจริงในดาร์บี้แมตช์สำคัญ

โรนัลดินโญ่ เดินทางมาถึงประเทศอิตาลีเมื่อวันศุกร์ก่อนจะเข้าร่วมฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมเป็นครั้งแรกในวันเสาร์โดยใช้เวลาประมาณ 30 นาทีในช่วงท้ายของการฝึกซ้อมเพื่อทำการควบคุมบอล การส่งบอล และการยิงประตูตามรูปแบบเดิมที่เคยเชี่ยวชาญ ซึ่งก่อนหน้านี้มีความคาดหมายกันว่าโรนัลดินโญ่อาจจะได้รับโอกาสลงเล่นเพียงในช่วงครึ่งหลังเท่านั้น

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อย่างไรก็ตามมานโดรลินี่เฮดโค้ชของทีมตัดสินใจส่งโรนัลดินโญ่ลงเป็นตัวจริงโดยไม่ได้กำหนดเวลาการลงสนามไว้ตายตัว ซึ่งการตัดสินใจครั้งนี้มีเหตุผลสำคัญประกอบกันหลายด้าน โดยหนึ่งในนั้นคือเกมพบฟอร์ลีเป็นดาร์บี้แมตช์ที่มีความหมายต่อการลุ้นเลื่อนชั้นสู่เซเรียบีของราเวนน่า ไม่ใช่เพียงการแข่งขันเพื่อเป็นการฉลองการกลับมาของโรนัลดินโญ่เท่านั้น

สถานการณ์ทีมราเวนน่าและการตัดสินใจของเฮดโค้ช

ก่อนการลงสนามราเวนน่าซึ่งรั้งอันดับ 2 ของกลุ่มบี มี 29 คะแนนจาก 13 นัด ตามหลังจ่าฝูงสปีเซียอยู่ 6 คะแนนแต่ลงเล่นน้อยกว่า 1 นัดทำให้มานโดรลินี่ต้องคำนึงถึงผลการแข่งขันควบคู่ไปกับการบริหารสภาพร่างกายของนักเตะอย่างรอบคอบเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดของทีมในเกมที่มีความสำคัญระดับดาร์บี้

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โรนัลดินโญ่ ลงเล่นครึ่งแรกและออกสนามรับเสียงปรบมือ

ท่ามกลางการติดตามชมอย่างใกล้ชิด โรนัลดินโญ่ ลงสนามไปพร้อมกับเพื่อนร่วมทีมและแสดงให้เห็นถึงความคล่องตัวบางส่วน แม้จะมีอายุถึง 46 ปีก็ตาม เมื่อจบครึ่งแรกราเวนน่ายังคงนำอยู่ 1-0 ทำให้กุนซืออย่างมานโดรลินี่ตัดสินใจเปลี่ยนตัวโรนัลดินโญ่ออกจากสนามท่ามกลางเสียงปรบมือกึกก้องจากแฟนบอลที่ประทับใจกับการกลับมาสนามนี้

ราเวนน่าปิดเกมชนะฟอร์ลี 2-0 เก็บชัยชนะสำคัญ

หลังจากที่โรนัลดินโญ่ออกไปจากสนาม ราเวนน่ายังคงทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมและปิดเกมด้วยการเอาชนะฟอร์ลีด้วยสกอร์ 2-0 สำเร็จเป็นการเก็บ 3 คะแนนสำคัญในเกมดาร์บี้แมตช์นี้ซึ่งช่วยเสริมความหวังในการลุ้นเลื่อนชั้นสู่เซเรียบีให้ทีมมากขึ้นอีกขั้น

siamsport_news#26 in ประเทศไทย

เราได้สรุปข่าวนี้มาให้อ่านอย่างรวดเร็ว หากสนใจข่าว สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่

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โรนัลดินโญ่ ราเวนน่า ฟอร์ลี มานโดรลินี่ ซีเรียซี ฟุตบอลอิตาลี ดาร์บี้แมตช์

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