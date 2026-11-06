โรนัลโด้ สร้างตำนานโปรตุเกสสู่แชมป์ยุโรป ครั้งแรกในประวัติศาสตร์
คริสเตียโน โรนัลโด้ พาทัพโปรตุเกสคว้าแชมป์ยูโรครั้งแรกในประวัติศาสตร์ โดยเปลี่ยนทีมที่เคยล้มเหลวให้กลายเป็นแชมป์ระดับโลก ผ่านการทุ่มเทตลอด 2 ทศวรรษ
คริสเตียโน โรนัลโด ้ ตำนานกองหน้าทีมชาติ โปรตุเกส คือหัวใจสำคัญที่ทำให้ทีมชาติแห่งนี้ประสบความสำเร็จสูงสุด โดยนำพา โปรตุเกส คว้าแชมป์ใหญ่ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ชาติได้สำเร็จ
ชัยชนะครั้งนี้เกิดขึ้นจากการยิงประตูของ เอแดร์ ในนัดชิงชนะเลิศ ซึ่งช่วยยุติความรอคอยอันยาวนานของแฟนบอลและผู้เชี่ยวชาญทางสังคมอย่าง ชูเอา นูโน่ โกเอลโญ่ ที่เคยวิเคราะห์ไว้ก่อนหน้านี้ว่า ทีมฟุตบอลโปรตุเกสกลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการกู้เกียรติภูมิของประเทศในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจAlso read‘ทรัมป์’ พ่ายเลือกตั้งสหรัฐ เอฟเฟ็กต์ ‘เศรษฐกิจโลก-ไทย’
แม้ในอดีตจะมีกลุ่มคนในประเทศที่ไม่ชอบความมีอีโก้หรือความเป็นปัจเจกบุคคลสูงของ โรนัลโด้ แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าชาวจีนชาติพันธุ์โปรตุเกสภูมิใจที่มีนักฟุตบอลระดับซุปเปอร์สตาร์อย่างเขาเป็นตัวแทนของประเทศบนเวทีสากล
เมื่อแชมป์ยุโรปมาถึงเป็นครั้งแรก ความสงสัยและข้อวิจารณ์ทั้งหมดก็จางหายไปที่สิ้นเชิง โรนัลโด้ ยอมเล่นในตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าร่วมกับ นานี่ ตามคำสั่งของ โค้ชโรเบร์โต้ มาร์ติเนซ อย่างง่ายดายและไร้เงื่อนไข
เขากลายเป็นผู้นำที่แท้จริงในห้องแต่งตัว ถึงขั้นจับไมโครโฟนมาปลุกใจแฟนบอลในแคมป์ฝึกซ้อม ราวกับเป็นผู้จัดการทีมคนที่สอง ซึ่งเป็นหลักฐานชั้นดีที่แสดงถึงการทุ่มเทอันเต็มเปี่ยมให้กับทีมชาติมากเพียงใด
การเปลี่ยนแปลง DNA ของทีมฟุตบอลโปรตุเกส
โรนัลโด้ ไม่ได้เป็นแค่ผู้เล่นที่มีทักษะยอดเยี่ยม แต่เขาคือคนที่เข้ามาเปลี่ยน DNA ของฟุตบอลโปรตุเกสไปตลอดกาล จากทีมที่เคยได้เพียงแค่ลุ้นสนุกในทัวร์นาเมนต์ต่างๆ กลายมาเป็นทีมที่ลงเล่นในทุกการแข่งขันด้วยเป้าหมายเดียวคือต้องเป็นแชมป์
ในวัยที่เพื่อนๆ ในวงการเดียวกันแขวนสตั๊ดไปหมดแล้ว เขายังคงรักษาสภาพร่างกายและฟอร์มการเล่นไว้ได้เป็นอย่างดี จนกลายเป็นแบบอย่างให้กับนักเตะรุ่นหลังที่ต้องมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในทุกๆ แง่มุม
สถิติในยุคของ โรเบร์โต้ มาร์ติเนซ แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่โดดเด่นมาก โดย โรนัลโด้ สามารถทำประตูไปได้ถึง 28 ประตู จาก 37 นัด คิดเป็นเฉลี่ย 0.75 ประตูต่อนัด ซึ่งตัวเลขนี้สูงกว่ายุคของซานโตส ซีเลีย เสียอีก
สถิติที่ไม่สามารถมีใครทำลายได้ตลอดกาล
ไม่มีนักฟุตบอลคนไหนที่ยิงประตูให้กับทีมชาติโปรตุเกสได้มากเท่า โรนัลโด้ อีกแล้ว และไม่มีใครที่สวมเสื้อสีแดงเข้มของทีมชาติโปรตุเกสมาได้ยาวนานเท่านักเตะรายนี้ ตลอดระยะเวลา 2 ทศวรรษที่ผ่านมา
คริสเตียโน โรนัลโด้ คือภาพหน้าตาที่แท้จริงของประเทศโปรตุเกสบนหน้าหนังสือพิมพ์และสื่อดังทั่วโลก ทำให้ชื่อของเขาผูกพันกับความสำเร็จและความทรงจำอันยิ่งใหญ่ของวงการฟุตบอลยุโรปอย่างแยกไม่ออก
ปัจจุบัน สหพันธ์ฟุตบอลโปรตุเกสกำลังเตรียมจัดงานอำลาอย่างเป็นทางการ และจัดเกมพิเศษเพื่อเป็นเกียรติให้กับ โรนัลโด้ ถือเป็นสิ่งที่เขาคู่ควรอย่างยิ่งหลังจากการอุทิศตนอย่างหนักหน่วง
ไม่ว่าผลลัพธ์สุดท้ายในแคมป์ฝึกซ้อมหรือเกมการแข่งขันจะขมขื่นเพียงใด มีสิ่งหนึ่งที่ไม่อาจลบเลือนไปได้คือ โรนัลโด้ ไม่ได้เติบโตขึ้นมาพร้อมๆ กับแฟนบอลโปรตุเกสเท่านั้น
แต่เขาคือบุคคลที่ทำให้ฟุตบอลโปรตุเกสก้าวไปอยู่ ณ จุดที่ไม่มีใครเคยจินตนาการถึงมาก่อน และนี่คือมรดกที่เขาวางทิ้งไว้ให้กับวงการฟุตบอลโลกอย่างยั่งยืนและมั่นคง
Get an alert when there is news on SportsFollow Sports