โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัยสั่งปิดเรียนชั่วคราว 27 พ.ย. 69 จากเหตุเพลิงไหม้โรงแป้ง
โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัยประกาศปิดการเรียนการสอนในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2569 เป็นเวลา 1 วัน เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากเหตุเพลิงไหม้โรงแป้งน้ำมันบริเวณสุขุมวิท 62
โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย มีคำสั่งปิดสถานศึกษาเป็นการชั่วคราวในวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569 เนื่องมาจากเหตุเพลิงไหม้บริเวณใกล้เคียงซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและสุขภาพของบุคลากรในโรงเรียน
เหตุผลและมาตรการป้องกันความเสี่ยง
นายโมไณย อภิศักดิ์มนตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย ได้ลงนามในประกาศโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย เรื่อง การปิดสถานศึกษาชั่วคราวเนื่องจากเหตุพิเศษ โดยอ้างถึงเหตุเพลิงไหม้โรงกลั่นน้ำมันที่เกิดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569 บริเวณซอยสุขุมวิท 62 เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร เหตุการณ์ดังกล่าวตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ สุขภาพอนามัย และความปลอดภัยของนักเรียน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาAlso readสื่อในเครือเนชั่น คว้า 5 รางวัล มูลนิธิปวีณาหงสกุล วันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล
อำนาจตามกฎหมายและการประกาศปิดเรียน
เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกัน และลดความเสี่ยงจากผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนเป็นการคุ้มครองสวัสดิภาพและความปลอดภัยของนักเรียน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา อาศัยอำนาจตามความในข้อ 9 (1) แห่งระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษา พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัยจึงประกาศปิดสถานศึกษาชั่วคราวเนื่องจากเหตุพิเศษ ในวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569 เป็นเวลา 1 วัน
กำหนดการเปิดเรียนปกติถัดไป
ผู้อำนวยการโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย ระบุชัดเจนว่ากำหนดเปิดการเรียนการสอนตามปกติในวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569 หลังจากมีการปิดเรียนเพื่อความปลอดภัยหนึ่งวันเท่านั้น
ช่องทางติดตามข่าวสารอย่างเป็นทางการ
ทั้งนี้ ขอให้นักเรียน ผู้ปกครอง ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ติดตามสถานการณ์และข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิด หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงหรือมีประกาศเพิ่มเติม โรงเรียนจะแจ้งให้ทราบผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการของโรงเรียน ทาง Facebook Page โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
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