โรงเรียนห้วยกุ่มพัฒนาทักษะอาชีพสู่สายอาชีพ 83.33% เข้าเรียนต่ออาชีวศึกษา
นโยบายโรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม จ.ชลบุรี พัฒนานวัตกรรมเยาวชนคนทำมาหากินร่วมกับชุมชน ส่งผลสัดส่วนผู้เรียนต่อสายอาชีพพุ่ง 83.33% ตอบโจทย์ตลาดแรงงาน
การจัดการศึกษาในยุคปัจจุบันที่ โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ได้หันมาให้ความสำคัญกับการบ่มเพาะสมรรถนะและทักษะการดำรงชีวิตที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในโลกแห่งการทำงาน โดยมุ่งเน้นการพัฒนา ทักษะอาชีพ ควบคู่ไปกับการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนก้าวสู่ตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพอิสระได้อย่างมีคุณภาพ
สถิติผู้เรียนสายอาชีพพุ่งสูงหลังใช้นวัตกรรมใหม่
ผลลัพธ์จากการใช้นวัตกรรม “เยาวชนคนทำมาหากินรักษ์ท้องถิ่นห้วยกุ่ม” ในการจัดการเรียนรู้ในปีการศึกษา 2568 สะท้อนความสำเร็จอย่างเด่นชัด เมื่อจากผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทั้งหมด 54 คน มีสัดส่วนของผู้เรียนที่มุ่งสู่สายอาชีพพุ่งสูงขึ้นถึง 45 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 83.33 โดยเข้าศึกษาต่อในสถาบันอาชีวศึกษาชั้นนำในพื้นที่ เช่น วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลบริหารธุรกิจ (Mbac) วิทยาลัยเทคนิคบางแสน วิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมฉบัง และวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ซึ่งถือเป็นการผลิตกำลังคนสายอาชีพที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการในชุมชนได้อย่างตรงจุดAlso readสำรวจห้องในฝัน 3 สไตล์ บ่งชี้ตัวตนและชีวิตในอุดมคติของคุณ
จุดเปลี่ยนสำคัญจากข้อมูลสำรวจเส้นทางการศึกษา
การขับเคลื่อนดังกล่าวมีจุดเปลี่ยนสำคัญมาจากข้อมูลเชิงประจักษ์ในการสำรวจเส้นทางการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2567 จากผู้สำเร็จการศึกษาทั้งหมด 60 คน พบว่ามีนักเรียนเลือกศึกษาต่อในสายสามัญเพียง 12 คน หรือร้อยละ 20 ในขณะที่ผู้เรียนส่วนใหญ่ถึง 37 คน หรือร้อยละ 61.67 ตัดสินใจศึกษาต่อในสายอาชีพ และอีก 11 คน หรือร้อยละ 18.33 เลือกศึกษาต่อในระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ข้อมูลสถิติดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการและทิศทางชีวิตของเยาวชนในพื้นที่อย่างชัดเจน ส่งผลให้ในปีการศึกษา 2568 โรงเรียนได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาและออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมอาชีพตามบริบทชุมชนอย่างเป็นระบบ
บูรณาการเครือข่ายความร่วมมือกับปราชญ์ท้องถิ่น
ความสำเร็จของนวัตกรรมเกิดจากการนำแนวคิดการจัดการศึกษาโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (Community-Based Education) มาเชื่อมโยงสถานศึกษา ครอบครัว และปราชญ์ชาวบ้านเข้าด้วยกันอย่างเหนียวแน่น โดยอาศัยกลไกการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อน นโยบายการส่งเสริมอาชีพในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษานี้ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 (สพป.ชลบุรี เขต 3) จึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะอาชีพควบคู่ไปกับการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนก้าวสู่ตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพอิสระได้อย่างมีคุณภาพ โดยเชื่อมโยงกรอบแนวคิดเข้ากับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนแผนพัฒนาฝีมือแรงงานระดับจังหวัด ที่มุ่งบูรณาการทักษะอาชีพเข้าสู่สถานศึกษาและสร้างสรรค์นวัตกรรมอาชีพให้สอดคล้องกับบริบทเฉพาะของแต่ละท้องถิ่น
บทบาทปราชญ์ชาวบ้านส่งต่อองค์ความรู้สู่เยาวชน
ภายหลังการนำหลักสูตรฉบับปรับปรุงและนวัตกรรมดังกล่าวมาใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในปีการศึกษา 2568 โรงเรียนได้เชิญปราชญ์ท้องถิ่นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเข้ามาถ่ายทอดองค์ความรู้แก่นักเรียนอย่างสม่ำเสมอ ได้แก่ พระสุวิทย์ ชวนปญฺโญ ด้านศีลธรรมจริยธรรม คุณเชน รอดศิริ ด้านการเกษตร คุณเพ็ชรา รอดสิริ รายวิชาชุมนุมหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง สับปะรด ระดับชั้น ป.1–3 คุณสมหวัง เตชะมา รายวิชาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง อ้อย และคุณเพ็ญศรี เต็มศิริ รายวิชาชุมนุมหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง มะพร้าว ระดับชั้น ม
สร้างทักษะปฏิบัติจริงเตรียมพร้อมสู่ตลาดแรงงาน
ในมิติของการพัฒนาผู้เรียน นวัตกรรมนี้ช่วยให้เยาวชนได้ฝึกฝนทักษะการปฏิบัติจริง เกิดความตระหนักรู้ในศักยภาพและคุณค่าของอาชีพในท้องถิ่น สามารถค้นพบความถนัดของตนเอง วางแผนการประกอบอาชีพในอนาคต และสร้างโอกาสในการหารายได้ระหว่างเรียน ตลอดจนช่วยเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ทั้งความรับผิดชอบ ความมั่นใจในตนเอง และทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น โดยตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชน อย่างยั่งยืน
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