โรงพยาบาลนพรัตนฯ ผ่าตัดมะเร็งต่อมลูกหมากด้วยหุ่นยนต์ ฟรีค่าใช้จ่าย

โรงพยาบาลนพรัตนราชธานีเปิดโครงการผ่าตัดมะเร็งต่อมลูกหมากด้วยหุ่นยนต์โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับผู้ป่วยที่มีสิทธิเบิกจ่ายตรง มุ่งมั่นลดภาระทางการเงินและเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีการรักษาที่ทันสมัย
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี เดินหน้ายกระดับการรักษาโรค มะเร็งต่อมลูกหมาก ด้วยเทคโนโลยีหุ่นยนต์ผ่าตัด โดยเปิดให้ผู้ป่วยที่มี สิทธิการรักษา พยาบาลประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือผู้มีสิทธิเบิกจ่ายตรง สามารถเข้ารับการ ผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ ได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ซึ่งเป็นความมุ่งมั่นของโรงพยาบาลในการลดภาระทางการเงินของผู้ป่วยและเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการรักษาที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด โครงการนี้เกิดขึ้นจากการวิเคราะห์ต้นทุนอย่างรอบคอบของโรงพยาบาล และการตัดสินใจเชิงรุกที่จะนำเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ป่วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วย มะเร็งต่อมลูกหมาก ซึ่งการ ผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ สามารถช่วยเพิ่มความแม่นยำ ลดความเสี่ยง และระยะเวลาพักฟื้นหลังการผ่าตัดได้เป็นอย่างดี ความพิเศษของโครงการนี้อยู่ที่การยกเว้นค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายส่วนเกินที่มักเกิดขึ้นในการรักษาด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง เช่น ค่าห้องพักพิเศษ ค่ายาที่ไม่ครอบคลุมใน สิทธิการรักษา ปกติ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ ผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ ซึ่งโดยปกติแล้วผู้ป่วยจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนนี้เอง แต่ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ได้ตัดสินใจที่จะไม่เก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเหล่านี้ เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการรักษาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มีข้อจำกัดทางการเงินมาเป็นอุปสรรค นพ.
ปิยวัฒน์ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการเข้าถึงเทคโนโลยีการรักษาที่ทันสมัยว่าเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ป่วยทุกคน และโรงพยาบาลมีความมุ่งมั่นที่จะทำให้สิทธินั้นเป็นจริงได้สำหรับผู้ป่วยชาวไทยทุกคน นอกจากนี้ ทีมแพทย์ของโรงพยาบาลนพรัตนราชธานีมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ในหลากหลายสาขา ไม่ว่าจะเป็นศัลยศาสตร์ลำไส้ ศัลยศาสตร์กระเพาะอาหาร และล่าสุดได้ขยายไปยังด้านมะเร็งนรีเวช เช่น การผ่าตัดมะเร็งมดลูก ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความพร้อมของโรงพยาบาลในการให้บริการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ในวงกว้าง ถึงแม้ว่าเครื่องมือหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดจะเป็นอุปกรณ์เฉพาะทางที่ต้องใช้กระบวนการฆ่าเชื้อที่เข้มงวดและใช้เวลานานหลังการใช้งานแต่ละครั้ง ทำให้ขณะนี้สามารถบริหารจัดการการผ่าตัดได้วันละ 1 ราย แต่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานีได้วางแผนการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ทีมแพทย์ทั้ง 9 ท่านสลับหมุนเวียนกันปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้เครื่องหุ่นยนต์สามารถทำงานได้ทุกวันอย่างเต็มประสิทธิภาพ และในอนาคตโรงพยาบาลมีเป้าหมายที่จะขยายบริการนี้ไปสู่โรคอื่นๆ เพิ่มเติม และครอบคลุมผู้ป่วยในสิทธิประกันสังคมและสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยกำลังอยู่ในขั้นตอนการเก็บข้อมูลเชิงสถิติจากการรักษาจริง เพื่อนำเสนอข้อมูลเข้าสู่ชุดสิทธิประโยชน์ของสิทธิการรักษาต่างๆ ซึ่งหากได้รับการอนุมัติ จะทำให้อัตราการเข้าถึงการผ่าตัดด้วยเทคโนโลยีสูงของคนไทยเพิ่มมากขึ้นและลดค่าใช้จ่ายส่วนตัวของคนไข้ลงได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานีไม่ได้ดำเนินการเพียงลำพัง แต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์การสาธารณสุขที่โรงพยาบาลในเครือข่าย เช่น โรงพยาบาลราชวิถี และโรงพยาบาลสงฆ์ ก็เตรียมจะนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดมาให้บริการในลักษณะเดียวกัน เพื่อเพิ่มช่องทางการเข้าถึงการรักษาที่รวดเร็ว ลดระยะเวลารอคอย และเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับผู้ป่วยทั่วประเท
