โรงงานกรีน เอ็นไวรอนเม้นท์ ทำให้หมู่บ้านสระมะเขือกลิ่นเหม็นเคมีตลอดคืน
โรงงานกรีน เอ็นไวรอนเม้นท์ เทคโลยี จำกัด ทำให้ชาวบ้านสระมะเขือในจังหวัดปราจีนบุรีต้องเผชิญกลิ่นเหม็นเคมีจากกองขยะอุตสาหกรรมและน้ำท่วมคราบสีรุ่งไหล
โรงงาน กรีน เอ็นไวรอนเม้นท์ เทคโลยี จำกัด ที่ตั้งอยู่ในตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัด ปราจีนบุรี ได้ทำให้ชาวบ้านในหมู่บ้าน สระมะเขือ ตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ ต้องเผชิญ กลิ่นเหม็นเคมี จากกองขยะอุตสาหกรรมตลอดคืนตั้งแต่สองทุ่มจนถึงห้าทุ่มในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2569
กลิ่นเคมีและคราบสีรุ่งจากน้ำท่วม
หลังจากโรงงานเกิดน้ำท่วมพื้นที่ ทำให้คราบสีรุ่งไหลออกจากโรงงานจำนวนมาก กระจายไปในท้องนาและลำคลองจนถึงวันนี้ ชาวบ้านยังไม่ทราบสารเคมีหรือวัตถุอันตรายที่อยู่ในคราบสีรุ่งAlso readThailand Tops ASEAN Cyber Threat List: 12 Attacks Per Day Target Key Sectors
เมื่อระดับน้ำเริ่มลดลง ชาวบ้านเริ่มได้รับกลิ่นเหม็นจากโรงงานเพิ่มขึ้น ทำให้ต้องนอนดมกลิ่นเน่าจากโรงงานทุกคืน
ผลกระทบต่อสุขภาพและการใช้ชีวิตประจำวัน
ชาวบ้านรายงานว่าปลาในนาข้าวและคลองช่อฟ้า มีจำนวนมากตาย ไม่กล้ากินปลา ส่วนผู้ที่สัมผัสน้ำมีผื่นตามแขน ขา ลำตัว รวมทั้งสารหนูในร่างกาย ทำให้ไม่กล้าใช้น้ำประปาหมู่บ้านและต้องซื้อน้ำสะอาดมาดื่มและอาบกัน
การลงพื้นที่ในทุ่งนาข้าวพบคราบน้ำมันกระจายตามพื้นที่นา ทุ่งนาข้าวที่เคยเขียวเต็มพื้นที่ได้แห้งตายเพียง 1 กิโลเมตรจากโรงงาน
ความรู้สึกของชาวบ้านต่อกลิ่นและความหวังในการแก้ไข
นายอาษรี พิเชษฐ์ บอกว่ากลิ่นเหม็นเหมือนไหม้ ไม้ไหม้ลอยมาตามลม ช่วงเช้าและเย็นลมพัดนิ่ง ๆ กลิ่นจะออกเหม็นเหม็นไหม้ไหม้แสบจมูก
นายจรูญ ทุ่งสินธุ์ กล่าวว่า กลิ่นจะมาตอนลมมาแล้วแต่ตามทิศทางลม เมื่อวานในซอยบ้านไม่ได้กลิ่น แต่ออกมาข้างนอกได้กลิ่นเหม็นจนปวดหัวเวียนหัว
ชาวบ้านต้องใช้แอร์เพื่อป้องกันกลิ่น แต่บางบ้านที่มีแอร์ก็พอไหว กลิ่นจะมาช่วงเช้ามืดกับดึกดึก และหัวค่ำก็เริ่มเหม็นจนดึก
การดำเนินการและแผนป้องกันในอนาคต
เจ้าหน้าที่อบต.ได้คุยกับชาวบ้านว่ากลิ่นมาจากกองขยะอุตสาหกรรมและจะต้องทำให้อากาศกลับสภาพเดิม ชาวบ้านต้องการให้โรงงานย้ายออกไป ทั้งน้ำและกลิ่น
นายกเทศมนตรีได้แนะนำให้ชาวบ้านช่วยทำนาเพื่อให้กลิ่นไม่แรงขนาดนี้ และจะมีการหารือเพื่อหาทางป้องกันและแก้ไขปัญหากลิ่นเคมีในอนาคตต่อไป
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