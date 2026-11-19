โรงงานแปรรูปขยะพลาสติกในไทย หลังจีนปิดรับขยะ นำเข้าพุ่ง 3.6 เท่า
การนำเข้าขยะพลาสติกของไทยในปี 2561 เพิ่มขึ้นประมาณ 3.6 เท่า หลังจีนปิดตลาดรับขยะ ทุนจีนจึงทยอยขอตั้งโรงงานแปรรูปขยะในไทย ซึ่งสะท้อนความท้าทายด้านการกำกับดูแล
จีนเคยเป็นตลาดรับซื้อและแปรรูปขยะรายใหญ่ของโลก เมื่อจีนปิดตลาด เส้นทางการค้าขยะจำนวนมากจึงเปลี่ยนทิศทางมายังประเทศไทย ทำให้ โรงงานแปรรูปขยะ ในไทยกลายเป็นประเด็นที่สังคมจับตามองมากขึ้น โดยเฉพาะการนำเข้า ขยะพลาสติก ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
นอกจากการนำเข้าขยะ ทุนจีนที่เคยทำธุรกิจแปรรูปขยะซึ่งมีเครื่องไม้เครื่องมือและโนว์ฮาว ก็แห่เข้ามาขอตั้งโรงงานแปรรูปขยะในประเทศไทย เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกับที่อุตสาหกรรมพลาสติกในประเทศขยายตัวAlso readนักลงทุนลุ้นการเมืองนิ่งจ่อหอบเงินเข้าไทย! 3-5 หมื่นล้าน
การนำเข้าขยะพลาสติกและโรงงานใหม่เพิ่มขึ้นพร้อมกัน
ข้อมูลการนำเข้าขยะพลาสติกระบุว่า ในปี 2560 ประเทศไทยนำเข้าประมาณ 152,738 ตัน ก่อนที่ในปี 2561 ตัวเลขจะกระโดดขึ้นเป็น 552,912 ตัน เพิ่มขึ้นถึงประมาณ 3.6 เท่า
ในปี 2561 เดียวกันนี้ ยังมีโรงงานอุตสาหกรรมพลาสติกแห่งใหม่ที่ได้รับใบอนุญาตถึง 289 แห่ง ตามข้อมูลที่ EARTH รวบรวม การที่ปริมาณขยะนำเข้าและจำนวนโรงงานใหม่เพิ่มขึ้นในช่วงเวลาเดียวกัน ทำให้เกิดคำถามเรื่องความสัมพันธ์ของทั้งสองปัจจัย
ข้อมูลจากเครือข่ายภาคประชาชนที่ติดตามปัญหามลพิษอุตสาหกรรม ระบุถึงพื้นที่เกาะขนุน จังหวัดฉะเชิงเทรา ว่ามีการจัดสรรที่ดิน สร้างอาคารโรงงาน และเตรียมใบอนุญาตประเภท 105 และ 106 ก่อนโอนกิจการให้กลุ่มทุนจีนเข้าดำเนินธุรกิจ
เครือข่ายดังกล่าวยังกล่าวถึงการขนเครื่องจักรจากจีนเข้ามาตั้งโรงงานในไทย นำวัสดุที่ยังมีมูลค่ากลับไปขาย และทิ้งกากที่เหลือไว้ในประเทศไทย ข้อกล่าวอ้างนี้มาจากฝ่ายภาคประชาชนและยังไม่ปรากฏคำชี้แจงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในข้อมูลชุดนี้
ตัวเลขโรงงานผู้ก่อกำเนิดของเสียกับโรงงานรับจัดการของเสีย
ข้อมูลที่อ้างอิงฐานของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ระบุว่า ในปี 2558 ประเทศไทยมีโรงงานผู้ก่อกำเนิดของเสีย 40 แห่ง ต่อโรงงานรับจัดการของเสีย 1 แห่ง อัตราส่วนนี้ชี้ให้เห็นว่าภาคอุตสาหกรรมที่สร้างของเสียมีจำนวนมากกว่าโรงงานที่รับจัดการอย่างชัดเจน
ตัวเลขดังกล่าวสะท้อนการขยายตัวของอุตสาหกรรมจัดการของเสียในช่วงเกือบ 10 ปีที่ผ่านมา เมื่อพิจารณาควบคู่กับการนำเข้าขยะพลาสติกที่เพิ่มขึ้น จะเห็นภาพว่าระบบจัดการของเสียในประเทศกำลังถูกทดสอบด้วยปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
รายชื่อรัฐมนตรีอุตสาหกรรมตั้งแต่ยุครัฐบาลประยุทธ์
เมื่อไล่ดูรายชื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมในยุครัฐบาลประยุทธ์ คนแรกในช่วงรัฐประหารเสร็จใหม่ๆ คือ นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช ดำรงตำแหน่งปี 57-58 ต่อด้วยนางอรรชกา สีบุญเรือง ปี 58-59 และนายอุตตม สาวนายน ปี 59-62
หลังการเลือกตั้ง นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ซึ่งขณะนั้นยังสังกัดพรรคพลังประชารัฐ ดำรงตำแหน่งช่วงปี 62-66 ต่อมาในการเลือกตั้งปี 2566 พรรคพลังประชารัฐแตก เครือข่ายของลุงตู่ไปตั้งพรรครวมไทยสร้างชาติ โดยมีพีระพันธ์ สาลีรัฐวิภาค เป็นหัวหน้าพรรค และเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ เป็นเลขาธิการพรรค
นอกจากนี้ ธนกร วังบุญคงชนะ ซึ่งเป็นเหมือนโฆษกประจำตัวลุงตู่ และสุชาติ ชมกลิ่น ก็ตามมาสมทบกับพรรครวมไทยสร้างชาติ หลังการเลือกตั้ง พรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล และพรรครวมไทยสร้างชาติเข้าร่วมด้วย โดยเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ ดำรงตำแหน่ง รมว.อุตสาหกรรมในช่วงนั้น
เมื่อถึงรัฐบาลอนุทิน 1 ผู้ที่ดำรงตำแหน่ง รมว.อุตสาหกรรม คือ ธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกส่วนตัวลุงตู่ ส่วนวราวุธ ศิลปอาชา เพิ่งเข้ามาดำรงตำแหน่งในช่วงรัฐบาลอนุทิน 2
การกำกับดูแลโรงงานขยะและสิ่งที่ประชาชนต้องติดตาม
ข้อมูลชุดนี้ชี้ว่า ตั้งแต่การปลดล็อกโรงงานขยะในปี 2559 ต่อเนื่องมาถึงปี 2568 ตำแหน่ง รมว.อุตสาหกรรม อยู่ในมือบุคคลจากสายของลุงตู่มาตลอด ซึ่งเป็นประเด็นที่ต้องพิจารณาควบคู่กับบทบาทของกระทรวงอุตสาหกรรมในการกำกับดูแล
กระทรวงอุตสาหกรรมมีอำนาจหน้าที่สำคัญในการกำกับดูแลโรงงาน ออกใบอนุญาต และตรวจสอบการประกอบกิจการอุตสาหกรรม การออกใบอนุญาตและการตรวจสอบจึงเป็นกลไกหลักที่จะกำหนดว่าโรงงานแปรรูปขยะในพื้นที่อย่างเกาะขนุนจะดำเนินการอย่างไร
สำหรับประชาชนในพื้นที่และผู้บริโภคที่อยู่ใกล้โรงงาน ผลกระทบที่ต้องจับตาคือความโปร่งใสของใบอนุญาตประเภท 105 และ 106 และการตรวจสอบกากของเสียที่เหลือจากการดำเนินกิจการ ข้อมูลในแหล่งข่าวนี้ยังไม่ระบุกำหนดการหรือขั้นตอนถัดไปของหน่วยงานรัฐโดยชัดเจน
Get an alert when there is news on PoliticsFollow Politics