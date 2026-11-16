โรงงานฯ จุฬาภรณน์ต้อนรับ FAPA 2026 ผลิตรักษามะเร็งมุ่งเป้า
โรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระดำริ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประชุมวิชาการ FAPA 2026 ส่งเสริมนวัตกรรมยารักษามะเร็ง มั่นคงทางยา
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดพิธีต้อนรับคณะเภสัชกรนานาชาติจากสหพันธ์สมาคมเภสัชกรรมแห่งเอเชีย (FAPA) นำโดย ดร. ภก. ผดุงยศ พิสุทธาดามงคล ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานที่ โรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระดำริ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 3 ถึง 7 พฤศจิกายน 2569 เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางยาของประเทศ
การต้อนรับคณะเภสัชกรสากล FAPA 2026
ดร. ภก. วชระ กาญจนวัฒน์กุล ผู้อำนวยการโรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระดำริ พร้อมบุคลากรของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ให้การต้อนรับคณะเภสัชกรจากสหพันธ์สมาคมเภสัชกรรมแห่งเอเชีย (FAPA) อย่างใกล้ชิด ณ โรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระดำริ พระตำหนักพิมานมาศ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรีAlso readเกาหลีใต้เปิดโควตาแรงงานต่างชาติรอบส่งท้ายปี 2026 รับ 6,699 อัตรา เน้นภาคการผลิต-เกษตร แก้ปัญหาขาดแคลนคนทำงาน
การศึกษาดูงานครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมภายใต้การประชุมวิชาการสหพันธ์สมาคมเภสัชกรรมแห่งเอเชีย ครั้งที่ 31 (FAPA 2026) ซึ่งประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 ถึง 7 พฤศจิกายน 2569
การจัดงานในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญของวิชาชีพเภสัชกรรมไทย ในการแสดงผลศักยภาพและการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตยาในระดับสากล โดยมีการนำเสนอขอบเขตการทำงานที่ครอบคลุมทั้งการวิจัยและการผลิตยาที่มีคุณภาพ
วิสัยทัศน์การผลิตยาและยารักษามะเร็ง
โรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระดำริได้นำเสนอศักยภาพและความก้าวหน้าที่โดดเด่นด้านเภสัชอุตสาหกรรมของไทยแก่ผู้เข้าร่วมประชุมจากนานาประเทศอย่างละเอียด เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการน้อมนำพระปณิธานสู่การพัฒนาที่เป็นรูปธรรม
การดำเนินงานของโรงงานฯ มุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยและการผลิตยาที่สำคัญ โดยมีการต่อยอดงานวิจัยสู่ภาคอุตสาหกรรมอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพสูง เพื่อตอบสนองความต้องการทางการแพทย์ในปัจจุบัน
หนึ่งในขีดความสามารถหลักที่โดดเด่นคือ ความสามารถในการผลิตยารักษามะเร็งชนิดมุ่งเป้า ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่มีความซับซ้อนและต้องการมาตรฐานการผลิตที่สูงมาก เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการรักษาผู้ป่วย
การสร้างเสถียรภาพยาและโอกาสเข้าถึงการรักษา
การผลิตยาในประเทศมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการเสริมสร้างความมั่นคงทางยา ลดการพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศ และเพิ่มโอกาสให้ประชาชนคนไทยเข้าถึงยาที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงมากขึ้น
นโยบายดังกล่าวสอดคล้องกับพระปณิธานของ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนาถเจ้า ซึ่งทรงวางรากฐานความมั่นคงด้านเภสัชกรรมของประเทศไว้อย่างมั่นคง
เป้าหมายสูงสุดคือการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรมไทยให้เท่าเทียมกับมาตรฐานสากล และสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมยาเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อสุขภาพของประชาชนไทยอย่างยั่งยืน
เครือข่ายความร่วมมือเภสัชกรรมเอเชีย FAPA 2026
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ FAPA 2026 นับเป็นเวทีสำคัญในการรวมพลังเครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมจากนานาประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างเข้มข้น
สหพันธ์สมาคมเภสัชกรรมแห่งเอเชีย (FAPA) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2507 ปัจจุบันมีองค์กรวิชาชีพเภสัชกรรมจาก 24 ประเทศเป็นสมาชิก มีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงเครือข่ายเภสัชกร นักวิชาการ นักวิจัย และภาคอุตสาหกรรมยาในภูมิภาคเอเชีย
การประชุมครั้งนี้จึงเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อกำเนิดอุตสาหกรรมยาให้เติบโตอย่างเข้มแข็ง มั่นคง และยั่งยืน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์การยกระดับระบบสุขภาพของประชาชนในภูมิภาคเอเชียอย่างมีประสิทธิภาพ
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