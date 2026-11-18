โรคตาแห้งจากจ้องหน้าจอ ภัยเงียบที่ทำลายสุขภาพสายตา
ภาวะตาแห้งเกิดจากน้ำตาไม่เพียงพอหรือคุณภาพต่ำ จากการใช้หน้าจอ电子设备นาน เสี่ยงต่อการมองเห็นถาวรหากไม่รักษา พบได้ทุกเพศทุกวัย
ยุคปัจจุบันที่เครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์เข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวัน ทำให้คนทำงานและนักเรียนต้องเผชิญหน้ากับหน้าจอโทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ และแท็บเล็ตเป็นระยะเวลายาวนานติดต่อกัน สิ่งนี้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพดวงตาโดยตรงจนนำไปสู่อาการตาแห้ง แสบตา เคืองตา และตาแดง ซึ่งเป็นปัญหาสุขภาพใกล้ตัวที่พบได้บ่อยในวัยทำงาน
ภาวะตาแห้งและสาเหตุหลัก
ภาวะตาแห้งสามารถพบได้ในทุกเพศทุกวัย ไม่ใช่เรื่องเล็ก ๆ อย่างที่หลายคนเข้าใจผิด สาเหตุหลักมาจากปริมาณน้ำตาที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของดวงตา หรือการที่น้ำตาระเหยไวกว่าปกติ อีกทั้งคุณภาพของน้ำตาที่ผลิตออกมามีความผิดปกติ ทำให้ผิวกระจกตาแห้งและไม่เรียบจนเกิดการระคายเคืองได้ง่ายAlso readจับคนงานเมียนมาตีเพื่อนดับคาเปลสุพรรณบุรี เหตุทะเลาะวิวาทตอนเมา
แม้ว่าบางคนอาจมีอาการน้ำตาไหลมาก แต่สิ่งนั้นไม่ได้หมายความว่าดวงตาชุ่มชื้นเพียงพอ อาการน้ำตาไหลดังกล่าวเป็นการกระตุ้นของเส้นประสาท ไม่ใช่กลไกการผลิตน้ำตาที่ทำหน้าที่หล่อเลี้ยงดวงตาที่แท้จริง ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว ผู้ที่มีอาการน้ำตาไหลมากยังคงอาจ suffer จากภาวะตาแห้งอยู่เช่นกัน
กลุ่มเสี่ยงและอาการแสดง
โรคตาแห้งเป็นโรคที่ใกล้ตัวมาก มักพบได้ในทุกเพศทุกวัยโดยไม่จำกัดอายุ สาเหตุสำคัญเกิดจากพฤติกรรมการใช้สายตาจ้องมองหน้าจออิเล็กทรอนิกส์อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน โดยไม่มีการพักสายตา ทำให้กล้ามเนื้อตาทำงานหนักและเกิดการแห้งของพื้นดวงตา
อาการที่บ่งชี้ว่ามีภาวะตาแห้ง ได้แก่ ตาแห้ง แสบตา เคืองตา และตาแดง หากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ทำการรักษาอย่างถูกต้องหรือประนีประนอมกับอาการ จะส่งผลให้คุณภาพการมองเห็นลดลงในระยะยาว ซึ่งอาจนำไปสู่ปัญหาสุขภาพสายตาที่รุนแรงขึ้นได้
แนวทางป้องกันและแก้ไข
แม้ว่าอาการจะไม่ได้รุนแรงในเบื้องต้น แต่หากปล่อยทิ้งไว้ไม่ทำการรักษา จะทำให้เกิดอาการแสบตา ระคายเคืองรุนแรง หรือมองไม่เห็นชัด การป้องกันที่ถูกต้องคือการใช้สายตาอย่างรู้เท่าทัน และพักสายตาเป็นระยะ
หากมีอาการผิดปกติข้างต้น ควรรีบทำการไปพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทันที เพื่อวินิจฉัยและดูแลสุขภาพดวงตาอย่างถูกวิธี ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการสูญเสียการมองเห็นหรือปัญหาสุขภาพดวงตาอื่น ๆ ในระยะยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อมูลอ้างอิงจากโรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล และโรงพยาบาลbumrungrad โดยทีมข่าวสดออนไลน์
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