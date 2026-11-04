โยธาธิการอุดรฯ รับเสียงวิจารณ์ซุ้มประตูเมืองไม่ทันพืชสวนโลก ชี้ติดปัญหาสภาพคล่องเร่งจบ 4 พ.ย.
นายสยาม บุตรโยจันโท โยธาธิการและผังเมืองอุดรธานี ยอมรับซุ้มประตูเมืองเสร็จไม่ทันเปิดพืชสวนโลก เหตุขาดสภาพคล่องผู้รับจ้าง พร้อมเร่งเก็บงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 4 พฤศจิกายนนี้
เหตุการณ์ก่อสร้าง ซุ้มประตูเมืองอุดรธานี บริเวณหน้ากองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2 ถนนทหาร เทศบาลนครอุดรธานี ยังคงเป็นประเด็นร้อนที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางจากประชาชนในพื้นที่ หลังพิธีเปิด มหกรรมพืชสวนโลก จังหวัดอุดรธานีได้ผ่านพ้นไปแล้ว แต่โครงสร้างหลักยังคงดูไม่สมบูรณ์และขาดความสวยงามตามคาดหวัง นายสยาม บุตรโยจันโท โยธาธิการและผังเมืองอุดรธานี ได้ออกมาชี้แจงสถานการณ์ล่าสุดอย่างเป็นทางการ โดยยอมรับว่างานยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์ และยืนยันจะเร่งดำเนินการเก็บรายละเอียดให้งานแล้วเสร็จก่อนกำหนดเวลาที่จะประกาศในภายหลัง
สถานะปัจจุบันงานโครงสร้างเสร็จแต่ตกแต่งยังค้าง
จากการลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้าโดยผู้สื่อข่าว พบว่าโครงสร้างหลักของซุ้มประตูเมืองอุดรธานีได้ดำเนินการเสร็จสิ้นทั้งหมดแล้ว เหลือเพียงขั้นตอนการตกแต่งผิวเผินและการเก็บรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ เท่านั้น อย่างไรก็ตาม ภาพรวมบริเวณริมทางเข้าทั้งด้านหน้าและด้านหลังยังปรากฏกองวัสดุกระจายอยู่ทั่วไป ไม่มีการจัดภูมิทัศน์ให้เรียบร้อย ส่วนตัวซุ้มมีเพียงการประดับตกแต่งด้วยธุงสีต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีเท่านั้น ซึ่งยังไม่เพียงพอต่อการสร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมงานหรือผู้สัญจรไปมาAlso readก้อง ห้วยไร่ เลิกบริจาคเงินทำบุญ หลังเจ็บหนักเอ็นไขว้เข่าขาด เผยประสบการณ์ทรมานและการฟื้นตัว
สาเหตุหลักคือปัญหาสภาพคล่องของผู้รับเหมา
นายสยาม บุตรโยจันโท โยธาธิการและผังเมืองอุดรธานี ให้เหตุผลว่าปัญหาสำคัญที่ทำให้งานล่าช้าและไม่เสร็จทันตามกำหนดเปิดมหกรรมพืชสวนโลก เกิดจากปัญหาเรื่องสภาพคล่องทางการเงินของผู้รับจ้างและคนงาน ไม่ใช่จากความตั้งใจหรือความประมาทเลินเล่อของเจ้าหน้าที่รัฐ โดยเขาเปิดเผยว่าตนเองได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะให้งานเสร็จก่อนวันเปิดงานพืชสวนโลก และเคยกำหนดกรอบเวลาไว้ว่าควรใช้เวลาประมาณ 80 วันหากอยู่ในภาวะปกติที่ไม่มีอุปสรรคใดๆ
ประชาชนสะท้อนภาพการก่อสร้างที่ยืดเยื้อสองปี
นายสมชาย ชาวบ้านที่อยู่อาศัยใกล้กับจุดก่อสร้างซุ้มประตูเมืองอุดรธานี ได้สะท้อนความรู้สึกถึงความล่าช้าที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยระบุว่าเห็นคนงานเริ่มเข้ามาก่อสร้างครั้งแรกเมื่อประมาณ 2 ปีก่อน และกลับมามีกิจกรรมอีกครั้งในปีนี้ ทำให้ประชาชนสงสัยว่างานจะแล้วเสร็จหรือไม่ นอกจากนี้ การหยุดชะงักของการก่อสร้างยังส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน เพราะมีการปรับการจราจรบนถนนเหลือเพียง 1 เลน ส่งผลให้การจราจรติดขัดพอสมควร ซึ่งเป็นความลำบากใจของผู้ใช้เส้นทางในพื้นที่ดังกล่าว
ยืนยันจะเร่งงานให้เสร็จและยินดีรับฟังทุกคำวิจารณ์
ในฐานะตัวแทนของกรมโยธาธิการและผังเมือง นายสยาม บุตรโยจันโท ยืนยันว่าจะไม่ลดละความพยายามและจะทำให้ดีที่สุดเพื่อให้โครงการนี้แล้วเสร็จสมบูรณ์ โดยกล่าวว่าตนไม่ได้รู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจต่อเสียงวิจารณ์ แต่พร้อมที่จะน้อมรับคำติชมเหล่านั้นเพื่อปรับปรุงงานต่อไป เขาอธิบายเพิ่มเติมว่างานที่เหลืออยู่เป็นงานละเอียดที่ต้องการความประณีตเพื่อความสวยงาม จึงจำเป็นต้องใช้เวลาในการเก็บรายละเอียด แม้ขณะนี้จะมีป้ายข้อความติดตั้งบางส่วนแล้วก็ตาม แต่โดยรวมแล้วยังถือว่างานยังไม่เสร็จสมบูรณ์
กำหนดการเร่งด่วนและขั้นตอนถัดไปของโครงการ
สำหรับแผนการดำเนินงานในอนาคตอันใกล้นั้น ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้สั่งการให้เร่งรัดให้ผู้รับเหมาดำเนินการเก็บงานให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด โดยมีเป้าหมายที่จะปิดงานและทำให้ซุ้มประตูเมืองอุดรธานีมีความสมบูรณ์พร้อมสำหรับการใช้งานจริงในทันทีหลังจากนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานและความคาดหวังของชาวอุดรธานีและนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาในพื้นที่ในระยะยาว
Get an alert when there is news on EconomyFollow Economy