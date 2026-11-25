โย อรุณี เปิดใจงานรับจ้างทั่วไป ไม่แย่งนางแบบ ชี้ โน้ส อุดม เป็นเพื่อนซี้
โย อรุณี ตีนิยามตัวเองเป็น 'คนรับจ้างทั่วไป' ยันไม่มีความรู้สึกเครียดเรื่องคำวิจารณ์การรับงานเดินแบบ และยืนยัน โน้ส อุดม ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกิจร้าน เพียงแต่คอยช่วยเหลือจัดการปัญหาต่างๆ
โย อรุณี ศิลปินหญิงชื่อดัง ได้เปิดเผยมุมมองต่ออาชีพของตนอย่างตรงไปตรงมา โดยนิยามสถานะการทำงานในปัจจุบันว่าคือ ' คนรับจ้าง ทั่วไป' ที่เปิดรับโอกาสทางวิชาชีพในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นงานแสดง นางแบบ หรือการรับเชิญเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
โย อรุณี ระบุว่าหากผู้ว่าจ้างไม่มีข้อจำกัดหรือความลำบากใจ ตนจะยินดีรับงานทุกอย่างเพื่อสร้างรายได้ โดยไม่ได้เน้นเฉพาะการทำงานเพื่อสร้างชื่อเสียงเท่านั้น แต่มองว่าการทำงานคือการทำมาหากินตามปกติที่ศิลปินควรทำอย่างจริงจังAlso readจัดลอยกระทงยักษ์หนูสีน้ำเงิน ประชดรัฐบาลมุ่งทำลายความเข้มแข็งภาคปชช.
โย อรุณี จัดการกระแสคำวิจารณ์งานเดินแบบ
โย อรุณี ได้ออกมาชี้แจงเกี่ยวกับกระแสวิจารณ์ที่ว่าตนอาจเป็นการเข้าไปแย่งอาชีพนางแบบมืออาชีพ โดยยืนยันว่าไม่มีความรู้สึกน้อยใจหรือเครียดกับคำพูดดังกล่าวเลย
โย อรุณี มองว่าแต่ละบุคคลต่างก็ทำหน้าที่ของตนในวงการแตกต่างกัน และการที่ตนได้รับการว่าจ้างไปทำงานก็ไม่ได้หมายความว่ากำลังขโมยอาชีพของใคร หากมีผู้จ้างงานและไม่มีข้อติดขัดใดๆ ตนจะยังคงรับงานต่อไปอย่างปกติ
โย อรุณี กับความคาดหวังสังคมต่อภาพลักษณ์
เมื่อถูกถามถึงความรู้สึกต่อการถูกจดจำได้จากสื่อสังคมออนไลน์ โย อรุณี ให้คำตอบว่าบางครั้งก็รู้สึกงงกับพฤติกรรมหรือความคาดหวังของคนรอบข้างที่มักเชื่อมโยงตัวตนกับภาพในคลิปหรือโซเชียลมีเดีย
โย อรุณี ยอมรับว่าชีวิตประจำวันของตัวมักมีผู้เข้ามากล่าวถามถึงเรื่องธุรกิจร้านค้านานาประการ ทำให้เกิดความรู้สึกสับสนเมื่อผู้คนคิดไปว่าตนจะต้องปรากฏตัวอยู่ที่ร้านเสมอ โดยไม่มีโอกาสใช้ชีวิตส่วนตัวเหมือนคนทั่วไป
โน้ส อุดม กับบทบาทช่วยเหลือการจัดการร้าน
ส่วนประเด็นเรื่องความสัมพันธ์กับ โน้ส อุดม ที่มีการจับตามองว่าคอยให้ความช่วยเหลือและดูแลหลายด้านนั้น โย อรุณี ได้ออกมาให้ความกระจ่างว่า โน้ส อุดม เป็นคนละเอียดและใส่ใจในรายละเอียดต่างๆ อย่างมาก
โย อรุณี ระบุว่าแม้แต่ปัญหาพื้นฐานในร้าน เช่น พัดลมเสียหรือท่อน้ำพัง โน้ส อุดม ก็เข้ามาช่วยจัดการให้ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม ย้ำชัดเจนว่า โน้ส อุดม ไม่ได้ถือหุ้นส่วนในธุรกิจร้านแต่อย่างใด
Get an alert when there is news on LifestyleFollow Lifestyle