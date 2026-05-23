โย ยศวดี แปลงโฉมเป็นตุ๊กตาบาร์บี้ฉลองวันเกิด 47 ปี

โย ยศวดี แปลงโฉมเป็นตุ๊กตาบาร์บี้สีชมพูเพื่อฉลองวันเกิดของตัว และเขียนแคปชั่นพิเศษในวันคล้ายวันเกิดของตัวเองในวัย 47 ปีบริบูรณ์ โดยเล่าถึงความฝันวัยเด็กที่กลับมาอีกครั้งในชีวิตจริง และขอบคุณทุกคนที่ทำให้ภาพเซ็ตออกมาสวยงามตามความฝันในวัยเด็กของตัวเอง
" โย ยศวดี " แปลงโฉมเป็น ตุ๊กตาบาร์บี้ ฉลอง วันเกิด 47 ปี ความฝันวัยเด็ก ที่กลับมาอีกครั้ง! วันพรุ่งนี้แล้ว 24 พ.
ค.
จะเป็นวันคล้ายวันเกิดของ "โย ยศวดี" ที่จะอายุ 47 ปีบริบูรณ์ ถึงอายุจะเพิ่มขึ้น แต่ไม่สามารถหยุดความสวยขอเธอคนนี้ได้เลย เพราะยิ่งสวยยิ่งแซ่บ ล่าสุด "โย" ได้แปลงโฉมมาในลุคสวยแซ่บแบบตุ๊กตาบาร์บี้สีชมพู เพื่อฉลองวันเกิดของตัว พร้อมเขียนแคปชั่นว่า… "47 ปีแล้วนะคะ 47 Forever Fabulous Set 1" ครั้งหนึ่งเคยมีเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆ ที่ฝันอยากมีวันเกิดสไตล์บาร์บี้ในร้านเค้กสีชมพูหวานๆ แต่ชีวิตกลับทำให้ต้องโตเร็วกว่าที่คิด… หลังจากสูญเสียคุณพ่อไป ตั้งแต่อายุ 12 โยกับพี่สาวก็ต้องเริ่มทำงานและช่วยดูแลครอบครัว ความฝันเล็กๆ ในวันนั้นเลยกลายเป็นเพียงจินตนาการที่เก็บไว้ในใจมานานหลายปี จนวันนี้…ในวัย 47 เลยได้กลับมาทำให้เด็กผู้หญิงคนนั้นมีความสุขอีกครั้ง บางทีความฝันอาจไม่เคยสายเกินไปจริงๆ ช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา เป็นอีกหนึ่งบททดสอบใหญ่ของชีวิต ทั้งร่างกายและจิตใจ โดยเฉพาะการผ่าตัด และการก้าวเข้าสู่ตัวเองในเวอร์ชันที่ดีขึ้น แต่เมื่อมองย้อนกลับไป โยภูมิใจกับทุกอย่างที่ผ่านเข้ามา และเชื่อว่านี่คืออีกหนึ่งก้าวที่สวยงามของชีวิตและการทำงาน ขอบคุณทุกคนที่ทำให้ภาพเซ็ตนี้ออกมาสวยราวกับความฝันในวัยเด็กนะคะ จะยังฟิต ยังมั่นใจ และจะไม่หยุดพัฒนาตัวเองต่อไปค่ะ 47 and still becoming the woman I once dreamed of Photographer: Boom Hair: Kik Makeup: Oil Special thanks to Maneemeejai Studio #happybirthday #birthdaygirl
