โม่ปูนชนราวสะพานสมุทรปราการพลิกคว่ำทับคนขับดับสลด
รถโม่ปูน 10 ล้อ เสียหลักพุ่งชนราวสะพานในสมุทรปราการ พลิกคว่ำหงายท้องทับคนขับเสียชีวิต เหตุเกิด 25 พ.ย. 2569 เจ้าหน้าที่งัดซากช่วยเหลือกว่า 1 ชั่วโมง
อุบัติเหตุรุนแรงเกิดขึ้นเมื่อเวลา 10.00 น. ของวันที่ 25 พฤศจิกายน 2569 บน ถนนสุขุมวิท อำเภอเมือง สมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ เมื่อรถบรรทุกโม่ปูน 10 ล้อ ทะเบียน กรุงเทพมหานคร เกิดเสียหลักและพุ่งชนราวสะพานข้ามคลองอย่างแรง จนทำให้ตัวรถพลิกคว่ำหงายท้องและทับร่างคนขับเสียชีวิตทันที
รายละเอียดอุบัติเหตุรถโม่ปูนพลิกคว่ำ
รถบรรทุกโม่ปูนคันดังกล่าวมีสภาพบรรทุกปูนซีเมนต์ประมาณ 6 ลูกบาศก์เมตร กำลังมุ่งหน้าไปยังนิคมอุตสาหกรรมบางปูเพื่อส่งของเมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นบริเวณเชิงสะพานข้ามคลอง ซอยเทศบาลบางปู 73/2 แขวงตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการAlso readบางกอกแอร์เวย์สประกาศมาตรการช่วยเหลือผู้โดยสารจากน้ำท่วมและคว้า 2 รางวัลยอดเยี่ยมจาก SKYTRAX
จากการตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุพบว่า รถบรรทุกโม่ปูน 10 ล้อ ได้พุ่งชนราวสะพานข้ามคลองอย่างเต็มแรงจนทำให้รถพลิกคว่ำหงายท้องขึ้นฟ้า ล้อรถชี้ขึ้นสู่ท้องฟ้าโดยสิ้นเชิงและติดค้างอยู่ริมขอบสะพานในตำแหน่งเกือบจะตกลงไปในคลอง
นายจัตุรงค์ อายุ 49 ปี คนขับรถบรรทุกโม่ปูนคันเกิดเหตุ ติดอยู่ในซากรถที่ถูกบิดเบี้ยวและอัดแน่นภายในห้องโดยสาร สภาพร่างกายถูกซากรถทับร่างจนไม่สามารถเคลื่อนที่หรือช่วยเหลือตัวเองได้ ทำให้เกิดเหตุการณ์ที่น่าสลดใจอย่างยิ่ง
การช่วยเหลือและตำแหน่งผู้เสียชีวิต
เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลศิครินทร์บางปู และมูลนิธิร่วมกตัญญู ได้เดินทางมาถึงสถานที่เกิดเหตุเพื่อเข้าช่วยเหลือและปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยระดมอุปกรณ์ตัดถ่างเพื่อพยายามงัดซากรถที่บิดเบี้ยวอย่างหนัก
ทีมกู้ภัยต้องใช้เวลานานกว่า 1 ชั่วโมง ในการตัดถ่างและงัดซากรถบรรทุกโม่ปูน 10 ล้อ ที่พลิกคว่ำออก เนื่องจากตัวถังรถมีการบิดเบี้ยวอย่างมากและมีน้ำหนักมหาศาลจากการบรรทุกปูน 6 ลูกบาศก์เมตร รวมถึงอยู่ในท่าทางที่พลิกคว่ำหงายท้องซึ่งช่วยเหลือได้ยาก
เจ้าหน้าที่ต้องประสานขอรถยกขนาดใหญ่เข้ามาเสริมกำลังในการยกตัวรถโม่ปูน 10 ล้อ ที่พลิกคว่ำขึ้นเพื่อสร้างช่องว่างให้สามารถนำร่างของผู้เสียชีวิตซึ่งถูกอัดอยู่ในซากรถออกมาตรวจสอบตามขั้นตอนทางการแพทย์ได้
พยานบุคคลให้เบาะแสสาเหตุเกิดเหตุ
นายศักดิ์สมบูรณ์ อายุ 40 ปี ซึ่งเป็นผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่า ขณะกำลังจอดรถอยู่บริเวณดังกล่าว ได้เห็นรถบรรทุกโม่ปูน 10 ล้อ คันเกิดเหตุขับมาตามถนนสุขุมวิทด้วยความเร็วสูง ก่อนที่รถจะพุ่งเข้าชนราวสะพานข้ามคลองอย่างรุนแรง
นายศักดิ์สมบูรณ์ เล่าต่อว่า ตนเองรีบวิ่งเข้าไปตรวจสอบเพื่อช่วยเหลือคนขับทันที แต่ไม่สามารถนำตัวออกมาได้เนื่องจากซากรถกดทับอยู่ด้านบนและตัวรถพลิกคว่ำหงายท้องจนเข้าไม่ถึงภายในห้องโดยสารอย่างถนัด
หัวหน้างานของผู้เสียชีวิต ซึ่งระบุเพียงว่าเป็นผู้เกี่ยวข้องในบริษัทขนส่งเปิดเผยว่า ผู้ตายเพิ่งเข้ามาทำงานในตำแหน่งคนขับรถบรรทุกโม่ปูน 10 ล้อ ได้ประมาณ 3 เดือนเท่านั้น และกำลังเดินทางเพื่อไปเทปูนภายในนิคมอุตสาหกรรมบางปูตามปกติ
ผลตรวจสอบเบรกและขั้นตอนถัดไป
ด้านหัวหน้างานของผู้เสียชีวิต ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า เบื้องต้นคาดว่ารถบรรทุกโม่ปูน 10 ล้อ คันเกิดเหตุอาจมีปัญหาเกี่ยวกับระบบเบรก ทำให้คนขับไม่สามารถควบคุมรถและหยุดรถได้ทัน ก่อนที่จะพุ่งชนราวสะพานและพลิกคว่ำจนเป็นเหตุให้เสียชีวิต
เจ้าหน้าที่ตำรวจจาก สภ.บางปู ยังคงอยู่ที่เกิดเหตุเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานทางกายภาพและดำเนินการสอบปากคำพยานบุคคลรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทขนส่งเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของอุบัติเหตุครั้งนี้
โดยเฉพาะประเด็นความผิดปกติของระบบเบรกซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ยังต้องรอผลการตรวจสอบอย่างละเอียดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนจะสรุปผลอย่างเป็นทางการต่อไป
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