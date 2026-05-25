โมเดลต้นแบบระบบรองรับสังคมสูงวัยภายในพื้นที่ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ข่าวสารเกี่ยวกับโมเดลต้นแบบระบบรองรับสังคมสูงวัยภายในพื้นที่ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดยมีข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนผู้สูงอายุในพื้นที่ อำเภอพาน เป็นสังคมสูงวัยเต็มรูปแบบ และมีการขับเคลื่อนงานต่างๆ โดยมีโครงสร้างของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอพาน (พชอ.พาน) มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 6 มิติ โดยมีธรรมนูญสุขภาพผู้สูงวัย จังหวัดเชียงราย และกองทุนคนพานไม่ทิ้งกัน ส่งผ่านการขับเคลื่อนไปสู่ระดับตำบลต่อไป
ลงพื้นที่เยี่ยมชม โมเดลต้นแบบ ระบบรองรับสังคมสูงวัย ภายในพื้นที่ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย จากการใช้เครื่องมือธรรมนูญสุขภาพในระดับพื้นที่ เพื่อจัดทำข้อตกลงร่วมนำไปสู่ภูมิปัญญาของการขับเคลื่อน เศรษฐกิจผู้สูงอายุ อย่างยั่งยืน ที่ โรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน จังหวัดเชียงรายสัจจะ บุญมาเกี๋ยง สาธารณสุขอำเภอพาน (สสอ.
พาน) เปิดเผยว่า อำเภอพาน เป็นสังคมสูงวัยเต็มรูปแบบ โดยข้อมูลในปีงบประมาณ 2569 มีจำนวนผู้สูงอายุ 32,232 คน หรือคิดเป็น 29.32% ของประชากร แม้ที่ผ่านมาจะมีการขับเคลื่อนงานที่หลากหลายจากภาคีเครือข่าย แต่ทั้งหมดจำเป็นต้องเชื่อมโยงบูรณาการทำงาน โดยอยู่ภายใต้โครงสร้างของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอพาน (พชอ.
พาน) มุ่งขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตใน 5 ประเด็น ซึ่งมีประเด็นสำคัญคือการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 6 มิติ โดยมีกลไกที่สำคัญคือ ธรรมนูญสุขภาพผู้สูงวัย จังหวัดเชียงราย และกองทุนคนพานไม่ทิ้งกัน ส่งผ่านการขับเคลื่อนไปสู่ระดับตำบลต่อไปด้าน นิรันดร์ แปงคำ ประธานสมัชชาสุขภาพจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า เครือข่ายและคณะกรรมการผู้สูงอายุมีเจตจำนงที่จะให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณค่า จึงได้ประกาศใช้ ธรรมนูญสุขภาพผู้สูงวัย จังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 1 พ.
ศ. 2565 เพื่อเป็นกรอบกติกาข้อตกลงและยุทธศาสตร์ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต กาย จิต สุข ของผู้สูงอายุให้เป็นรูปธรรมใน 6 มิติ ได้แก่ มิติสุขภาพ มิติสังคมสวัสดิการ มิติสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย มิติศาสนา วัฒนธรรม ภูมิปัญญา มิติเศรษฐกิจ อาชีพ และมิติเทคโนโลยีนวัตกรรมภายหลังธรรมนูญสุขภาพผู้สูงวัย จังหวัดเชียงราย ประกาศใช้เมื่อปี 2565 ก็ได้เกิดธรรมนูญสุขภาพผู้สูงวัยในระดับตำบล เช่น ตำบลป่าหุ่ง ตำบลหัวง้ม และตำบลอื่นๆ ตามมา ซึ่งแนวคิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 6 มิตินี้ ยังใช้เป็นหลักสูตรของโรงเรียนผู้สูงอายุทั่วประเทศอัญชลี ไก่งาม อดีตข้าราชการครู กล่าวว่า ตนได้เข้ามาช่วยกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตในตำบลหัวง้ม ซึ่งมีธนาคารความดีตำบลหัวง้ม เป็นร่มใหญ่ขับเคลื่อนโครงการต่างๆ รวมไปถึงโครงการบ้านชื่นสุข ที่บริการผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางร่วมกับภาคีเครือข่ายส่วนด้านสุขภา
