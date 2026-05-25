Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Naked Landlord Caught on Security Footage in MichiganNaked Landlord Caught on Security Footage in Michigan Walmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittishWalmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittish Shell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into ChaosShell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into Chaos

โมเดลต้นแบบระบบรองรับสังคมสูงวัยภายในพื้นที่ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

Health News

โมเดลต้นแบบระบบรองรับสังคมสูงวัยภายในพื้นที่ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
ระบบรองรับสังคมสูงวัยโมเดลต้นแบบธรรมนูญสุขภาพผู้สูงวัย
📆5/25/2026 1:54 PM
📰thestandardth
77 sec. here / 11 min. at publisher
📊News: 62% · Publisher: 63%

ข่าวสารเกี่ยวกับโมเดลต้นแบบระบบรองรับสังคมสูงวัยภายในพื้นที่ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดยมีข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนผู้สูงอายุในพื้นที่ อำเภอพาน เป็นสังคมสูงวัยเต็มรูปแบบ และมีการขับเคลื่อนงานต่างๆ โดยมีโครงสร้างของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอพาน (พชอ.พาน) มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 6 มิติ โดยมีธรรมนูญสุขภาพผู้สูงวัย จังหวัดเชียงราย และกองทุนคนพานไม่ทิ้งกัน ส่งผ่านการขับเคลื่อนไปสู่ระดับตำบลต่อไป

ลงพื้นที่เยี่ยมชม โมเดลต้นแบบ ระบบรองรับสังคมสูงวัย ภายในพื้นที่ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย จากการใช้เครื่องมือธรรมนูญสุขภาพในระดับพื้นที่ เพื่อจัดทำข้อตกลงร่วมนำไปสู่ภูมิปัญญาของการขับเคลื่อน เศรษฐกิจผู้สูงอายุ อย่างยั่งยืน ที่ โรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน จังหวัดเชียงรายสัจจะ บุญมาเกี๋ยง สาธารณสุขอำเภอพาน (สสอ.

พาน) เปิดเผยว่า อำเภอพาน เป็นสังคมสูงวัยเต็มรูปแบบ โดยข้อมูลในปีงบประมาณ 2569 มีจำนวนผู้สูงอายุ 32,232 คน หรือคิดเป็น 29.32% ของประชากร แม้ที่ผ่านมาจะมีการขับเคลื่อนงานที่หลากหลายจากภาคีเครือข่าย แต่ทั้งหมดจำเป็นต้องเชื่อมโยงบูรณาการทำงาน โดยอยู่ภายใต้โครงสร้างของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอพาน (พชอ.

พาน) มุ่งขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตใน 5 ประเด็น ซึ่งมีประเด็นสำคัญคือการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 6 มิติ โดยมีกลไกที่สำคัญคือ ธรรมนูญสุขภาพผู้สูงวัย จังหวัดเชียงราย และกองทุนคนพานไม่ทิ้งกัน ส่งผ่านการขับเคลื่อนไปสู่ระดับตำบลต่อไปด้าน นิรันดร์ แปงคำ ประธานสมัชชาสุขภาพจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า เครือข่ายและคณะกรรมการผู้สูงอายุมีเจตจำนงที่จะให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณค่า จึงได้ประกาศใช้ ธรรมนูญสุขภาพผู้สูงวัย จังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 1 พ.

ศ. 2565 เพื่อเป็นกรอบกติกาข้อตกลงและยุทธศาสตร์ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต กาย จิต สุข ของผู้สูงอายุให้เป็นรูปธรรมใน 6 มิติ ได้แก่ มิติสุขภาพ มิติสังคมสวัสดิการ มิติสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย มิติศาสนา วัฒนธรรม ภูมิปัญญา มิติเศรษฐกิจ อาชีพ และมิติเทคโนโลยีนวัตกรรมภายหลังธรรมนูญสุขภาพผู้สูงวัย จังหวัดเชียงราย ประกาศใช้เมื่อปี 2565 ก็ได้เกิดธรรมนูญสุขภาพผู้สูงวัยในระดับตำบล เช่น ตำบลป่าหุ่ง ตำบลหัวง้ม และตำบลอื่นๆ ตามมา ซึ่งแนวคิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 6 มิตินี้ ยังใช้เป็นหลักสูตรของโรงเรียนผู้สูงอายุทั่วประเทศอัญชลี ไก่งาม อดีตข้าราชการครู กล่าวว่า ตนได้เข้ามาช่วยกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตในตำบลหัวง้ม ซึ่งมีธนาคารความดีตำบลหัวง้ม เป็นร่มใหญ่ขับเคลื่อนโครงการต่างๆ รวมไปถึงโครงการบ้านชื่นสุข ที่บริการผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางร่วมกับภาคีเครือข่ายส่วนด้านสุขภา

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

thestandardth /  🏆 16. in TH

ระบบรองรับสังคมสูงวัย โมเดลต้นแบบ ธรรมนูญสุขภาพผู้สูงวัย กองทุนคนพานไม่ทิ้งกัน โรงเรียนผู้สูงอายุ คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เศรษฐกิจผู้สูงอายุ ภูมิปัญญาในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจผู้สูงอายุ

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-05-25 16:54:50