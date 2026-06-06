โมเดล AI ที่ครองอันดับ 5 ของโลกและอันดับ 1 ในกลุ่มโมเดลจากจีน

โมเดล AI ที่ครองอันดับ 5 ของโลกและอันดับ 1 ในกลุ่มโมเดลจากจีนได้รับการนำเสนอผลงานในงานประชุมสัมมนาและสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองต่อคำถามที่ซับซ้อนได้อย่างดี
ในศูนย์ข้อมูลภูมิภาคสิงคโปร์แล้ว ข้อมูลจาก Artificial Analysis Intelligence Index ระบุว่าโมเดลนี้ครองอันดับ 5 ของโลกและอันดับ 1 ในกลุ่มโมเดลจากจีน การตั้งศูนย์ข้อมูลในสิงคโปร์ช่วยให้ลูกค้าองค์กรในอาเซียนได้ latency ที่ต่ำกว่า และอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายข้อมูลของภูมิภาคที่คุ้นเคยมากกว่าแปลงบริการและโซลูชันคลาวด์กว่า 60 รายการให้รองรับมาตรฐาน MCP (Model Context Protocol) ซึ่งเป็นมาตรฐานกลางสำหรับการเชื่อมต่อระหว่าง AI models กับบริการภายนอก AI agents สามารถเรียกใช้ฐานข้อมูล บิ๊กดาต้า ระบบปฏิบัติการ และระบบความปลอดภัยได้โดยตรง โดยไม่ต้องเขียน integration แยกต่างหากสำหรับแต่ละบริการยังพัฒนา production-level agents เฉพาะทางสำหรับบริการหลัก ครอบคลุมด้านฐานข้อมูล บิ๊กดาต้า ระบบ O&M (การดูแลรักษาระบบ) และความปลอดภัย พร้อมกับการอัปเกรดโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับ lightweight execution sandboxes และ cross-task memory ที่ช่วยให้ agent จดจำบริบทการทำงานข้ามเวิร์กโหลดได้คือแพลตฟอร์ม AI-native ใหม่ที่ออกแบบให้รองรับทั้งนักพัฒนา องค์กร และผู้ใช้ทั่วไป มาพร้อมช่องทางเข้าใช้งาน 3 แบบ ได้แก่ หน้าเว็บสำหรับผู้ใช้ทั่วไป ฟีเจอร์ Skills สำหรับ AI agents และ CLI (Command Line Interface) สำหรับการฝังเข้ากับ workflow ที่มีอยู่ แพลตฟอร์มรวมโมเดลจากตระกูล Qwen โมเดลโอเพ่นซอร์ส และโมเดลจากผู้พัฒนาภายนอกไว้ในที่เดียว รองรับงานทั้งด้านข้อความ ภาพ เสียง วิดีโอ และ embedding (การแปลงข้อมูลเป็นเวกเตอร์สำหรับงาน AI)ในระดับ Platinum สมาชิก เพื่อสนับสนุนการพัฒนา AI infrastructure แบบโอเพ่นซอร์ส พร้อมเปิด global hackathon เชิญนักพัฒนาทั่วโลกสร้าง AI agents บน Qwen Cloud และจัดการแข่งขันภาพยนตร์สั้น AI ร่วมกับ Picsart โดยใช้โมเดลสร้างวิดีโอ HappyHorse ในการนำเสนอผลงานของโมเดลนี้ในงานประชุมสัมมนา เราได้เห็นโมเดลนี้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองต่อคำถามที่ซับซ้อนได้อย่างดี นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอผลงานของโมเดลนี้ในงานประชุมสัมมนาอื่นๆ เช่น การประชุมสัมมนาเกี่ยวกับ AI และการประชุมสัมมนาเกี่ยวกับ Machine Learning เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้เห็นโมเดลนี้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองต่อคำถามที่ซับซ้อนได้อย่างด.
ในศูนย์ข้อมูลภูมิภาคสิงคโปร์แล้ว ข้อมูลจาก Artificial Analysis Intelligence Index ระบุว่าโมเดลนี้ครองอันดับ 5 ของโลกและอันดับ 1 ในกลุ่มโมเดลจากจีน การตั้งศูนย์ข้อมูลในสิงคโปร์ช่วยให้ลูกค้าองค์กรในอาเซียนได้ latency ที่ต่ำกว่า และอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายข้อมูลของภูมิภาคที่คุ้นเคยมากกว่าแปลงบริการและโซลูชันคลาวด์กว่า 60 รายการให้รองรับมาตรฐาน MCP (Model Context Protocol) ซึ่งเป็นมาตรฐานกลางสำหรับการเชื่อมต่อระหว่าง AI models กับบริการภายนอก AI agents สามารถเรียกใช้ฐานข้อมูล บิ๊กดาต้า ระบบปฏิบัติการ และระบบความปลอดภัยได้โดยตรง โดยไม่ต้องเขียน integration แยกต่างหากสำหรับแต่ละบริการยังพัฒนา production-level agents เฉพาะทางสำหรับบริการหลัก ครอบคลุมด้านฐานข้อมูล บิ๊กดาต้า ระบบ O&M (การดูแลรักษาระบบ) และความปลอดภัย พร้อมกับการอัปเกรดโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับ lightweight execution sandboxes และ cross-task memory ที่ช่วยให้ agent จดจำบริบทการทำงานข้ามเวิร์กโหลดได้คือแพลตฟอร์ม AI-native ใหม่ที่ออกแบบให้รองรับทั้งนักพัฒนา องค์กร และผู้ใช้ทั่วไป มาพร้อมช่องทางเข้าใช้งาน 3 แบบ ได้แก่ หน้าเว็บสำหรับผู้ใช้ทั่วไป ฟีเจอร์ Skills สำหรับ AI agents และ CLI (Command Line Interface) สำหรับการฝังเข้ากับ workflow ที่มีอยู่ แพลตฟอร์มรวมโมเดลจากตระกูล Qwen โมเดลโอเพ่นซอร์ส และโมเดลจากผู้พัฒนาภายนอกไว้ในที่เดียว รองรับงานทั้งด้านข้อความ ภาพ เสียง วิดีโอ และ embedding (การแปลงข้อมูลเป็นเวกเตอร์สำหรับงาน AI)ในระดับ Platinum สมาชิก เพื่อสนับสนุนการพัฒนา AI infrastructure แบบโอเพ่นซอร์ส พร้อมเปิด global hackathon เชิญนักพัฒนาทั่วโลกสร้าง AI agents บน Qwen Cloud และจัดการแข่งขันภาพยนตร์สั้น AI ร่วมกับ Picsart โดยใช้โมเดลสร้างวิดีโอ HappyHorse ในการนำเสนอผลงานของโมเดลนี้ในงานประชุมสัมมนา เราได้เห็นโมเดลนี้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองต่อคำถามที่ซับซ้อนได้อย่างดี นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอผลงานของโมเดลนี้ในงานประชุมสัมมนาอื่นๆ เช่น การประชุมสัมมนาเกี่ยวกับ AI และการประชุมสัมมนาเกี่ยวกับ Machine Learning เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้เห็นโมเดลนี้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองต่อคำถามที่ซับซ้อนได้อย่างด
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